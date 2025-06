Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarországon minden év június 13-án ünnepeljük a magyar feltalálók napját. Az eseményt először 2009-ben rendezte meg a Magyar Feltalálók Egyesülete, és azóta is ezen a napon emlékezünk meg a hazai találmányokról és az őket megalkotó kiváló elmékről. Június 13. azért vált jelképessé, mert ezen a napon jegyeztette be Szent-Györgyi Albert – Nobel-díjas tudósunk – azt az eljárást, amellyel C-vitamin tartalmú készítményeket lehetett előállítani. Ez a találmány nemcsak tudományos áttörés volt, hanem hozzájárult Magyarország nemzetközi elismertségéhez is. Tiszteletére ma már orvosi díj is viseli a nevét: a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj. Persze nem ő az egyetlen zseniális magyar elme, aki valamilyen találmánnyal, felfedezéssel öregbítette hazánk hírnevét. Lássuk, te hányat ismersz közülük? Mennyit tudsz találmányaikról! Teszteld tudásod a Pénzcenztum mai kvízével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Zseniális elmék nyomában: teszteld tudásod, mennyire ismered a magyar feltalálókat! 1/10 kérdés Mit köszönhetünk Gábor Dénesnek, a Nobel-díjas magyar fizikusnak? A színes televíziót A lézernyomtatót A holográfia feltalálását Az ultrahangos vizsgálatot Következő kérdés 2/10 kérdés Jedlik Ányos egyik legismertebb találmánya a dinamó. De mi kapcsolódik még a nevéhez? Felfedezte a szódavíz készítésének a módját. Feltalálta a villanykörtét. Elkészítette az első rádiót. Gyertyákat öntött. Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik magyar feltaláló dolgozta ki a telefonhírmondó rendszerét, amit az első előfutáraként tartanak számon a rádiónak? Irinyi János Neumann János Jedlik Ányos Puskás Tivadar Következő kérdés 4/10 kérdés Irinyi János találmánya forradalmasította a mindennapokat. Mi volt ez? Biztonsági gyufa Gázlámpa Izzólámpa Elektromos vasaló Következő kérdés 5/10 kérdés Kinek a nevéhez fűződik a modern számítógép elméleti alapjainak kidolgozása? Bíró László Rubik Ernő Gábor Dénes Neumann János Következő kérdés 6/10 kérdés Mi volt Kármán Tódor fő szakterülete, amiben úttörő szerepet játszott? Mikrochip-fejlesztés Mélytengeri kutatás Aerodinamika Légkörkutatás Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik magyar feltaláló nevéhez fűződik az első holdradar-kísérlet sikeres végrehajtása 1946-ban? Bay Zoltán Irinyi János Jedlik Ányos Kármán Tódor Következő kérdés 8/10 kérdés 1898 és 1902 között, ki építette az első váltakozó áramú nagyvasúti villamosvonalat, a Valtellina-vasutat? Puskás Tivadar Zipernowsky Károly Kandó Kálmán Gábor Dénes Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen találmány kapcsolódik Galamb József nevéhez, aki Henry Ford munkatársa is volt? A dízelmotor A Ford T-modell tömeggyártási rendszerének fejlesztése A spirálrugó Az automata váltó Következő kérdés 10/10 kérdés Ki fejlesztette ki a magyar mezőgazdaság számára jelentős gőzgépes (lokomobilos) forgóekét? Mechwart András Bíró László Szent-Györgyi Albert Neumann János Eredmények

Címlapkép: Getty Images

