Tömeges elbocsátások várhatók, ha ezt nem lépi meg a kormány: itt a javaslat

A koronavírus-járvány gazdasági hatásai ma még nem felmérhetők, de már tisztán látszik, hogy majd minden iparágban jelentős visszaesés várható. Erre az elsődleges vállalatvezetői reakció a gyors költségcsökkentés, amelynek hatására nem csupán külföldön, de immár Magyarországon is jelentős elbocsátási hullám vette kezdetét. A hatékony megoldás ennek kivédésére az adók és járulékok átmeneti jellegű, de azonnali és jelentős csökkentése lehet - mutat rá a BDO Magyarország.

A járvány hazai terjedésével párhuzamosan a vállalatok sorra állnak le, és küldik haza munkavállalóikat - szerencsés esetben távmunkára (home office), illetve kényszerszabadságra. A veszélyhelyzet elhúzódó jellege miatt azonban a jelenlegi szabályozás mellett elkerülhetetlennek látszanak az akár tömeges méreteket is öltő elbocsátások is, melyek első jelei már ezekben a napokban is jól észlelhetők. Ez mind a társadalmi közhangulat, mind pedig költségvetés szempontjából komoly terheket jelenthet.

A nyugtalanító kilátások és hírek ellenére mégis reménykeltő, hogy a vállalkozások vírusvédelmét a kormányzatok hatékony intézkedésekkel nagyon gyorsan és jelentős mértékben tudják javítani - hangsúlyozta Gerendy Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezető adópartnere. - Ennek a nemzetközi gyakorlatban két irányát is látjuk: egyrészt azonnali adócsökkentésekkel (pl. Ausztrália, Kína, USA /tervezett/), másrészt adófizetési könnyítésekkel (pl. Ausztria, Japán, Horvátország, Írország) igyekeznek tompítani a negatív hatásokat.

Kína a járvány által sújtott területeken teljes vagy 50 %-os járulékmentességet ad a vállalkozásoknak. Ausztrália szintén adómentességet kínál egy viszonylag jelentős összeghatárig a vállalkozásoknak. Ausztria felfüggesztette az adóelőlegek beszedését és a késedelmes adófizetésekre nem számít kamatokat.

A Kínában már látható újraindítási hullám jól mutatja a járvány és a kapcsolódó visszaesés átmeneti jellegét, azaz minél előbb cselekszik egy kormány a munkahelyek megtartása érdekében, annál nagyobb az esély a gyors újrakezdésre. Ehhez viszont bátorság és gyorsaság kell költségvetési szinten, mert ahogy a fenti példák is mutatják, a vállalkozások hatékony "vírusvédelme" párhuzamosan kell haladjon a járvány biológiai kezelésével.

Azonnali járulékcsökkentés + SZJA felfüggesztés + pénzforgalmi jellegű ÁFA-elszámolás

A BDO Magyarország egy olyan átmeneti jellegű (maximum 3-6 hónapig tartó időszakra bevezetett), de azonnali adó- és járulékcsomag bevezetését javasolja, melynek elemei:

jelentős járulékcsökkentés,

az SZJA felfüggesztése azoknál a vállalkozásoknál, amelyek vállalják a munkahelyek változatlan fenntartását a visszaesés ideje alatt, valamint

átmenetileg pénzforgalmi szemléletű ÁFA-elszámolás bevezetése (csak az az ÁFA kerüljön befizetésre a NAV felé, amelyet a vállalkozás ténylegesen meg is kapott).

A fenti kormányzati lépéseket fontos kiegészíteni a késedelmes adófizetéshez kapcsolódó szankciók más országokban is látott felfüggesztésével, ami további biztonságot jelenthet a vállalkozások számára.

A gyors és határozott kormányzati cselekvés a munkahelyek megerősítése érdekében rövidtávon mind a költségvetés, mind a vállalkozások számára terheket jelent, egyben azonban jó lehetőséget is ad a társadalmi nyugalom megőrzésére mind a munkavállalók, mind az érintett családok körében. Emellett a munkaerő-újrafelvételi problémák kiküszöbölésével a válságot követően jóval gyorsabb visszatérést tesz lehetővé a korábbi növekedési szintekre

- tette hozzá Gerendy Zoltán.

