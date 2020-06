Térképre tették az álláslehetőségeket: ezzel segítenek a munkanélkülieknek

Százezrek veszítették el állásukat Magyarországon a koronavírus miatt kialakult válsághelyzetben. Akivel ez megtörténik, azt nem csak anyagilag, de lelkileg is rendkívül megterheli a helyzet. A tavaszi kijárási korlátozások idején felére esett az új meghirdetett állások száma, miközben több ezren kezdtek új munkát keresni a koronavírus hatásai miatt. A vezető hazai állásoldal szakértői nem nézhették tétlenül a kialakuló helyzetet: személyes ügyüknek érezték, hogy segítsenek ezekben a nehéz időkben. Legújabb kezdeményezésük, az álláskeresési térkép az állásukat vesztetteknek kíván hatékony, minden részletre kiterjedő segítséget nyújtani új pozíciójuk megtalálásában és elnyerésében.

Azzal, hogy az álláskeresés mennyire összetett, komoly odafigyelést igénylő folyamat, az ember általában akkor szembesül, amikor elveszíti munkáját. Sokan ekkor döbbennek rá, hogy a megfelelő hirdetések megtalálása és maga a jelentkezés csupán részfeladatok. Tájékozódni kell a munkanélkülivé válást követően a pénzbeli juttatásokról, önéletrajzot, motivációs levelet kell írni, állásajánlat figyelőket beállítani, feliratkozni hírlevelekre, regisztrálni álláskeresői adatbázisba.

A jelentkezést követően fel kell készülni az interjúkra, informálódni kell, hogy mekkora bért lehet kérni. A Profession.hu eddig is segítette cikkekkel, videókkal, tanácsokkal, kalkulátorokkal és sablonokkal az álláskeresőket, de a részletek megismeréséhez megfelelő felhasználói tudásra, időre és kitartásra is szükség volt. Az új Álláskeresési térkép célja, hogy minden praktikus tudást egy helyen gyűjtsön össze, és az egyes lépéseken közérthetően vezesse keresztül a munkakeresőket.

Nehéz idők

A kijárási korlátozások idején fele annyi állásra jutott ugyanannyi jelentkezés a Profession.hu rendszerében, mint tavaly ilyenkor. A koronavírus-válság miatt hivatalosan Magyarországon összesen 116 ezren veszítették el a munkájukat márciusban és áprilisban - mutatnak rá a KSH friss statisztikái.

Ezzel a munkanélküliségi ráta 6 százalék fölé emelkedett a válság előtti 3,5 százalékról. A mutató utoljára 2016 elején volt ilyen magas. Ugyanakkor még lehet ennél is rosszabb a helyzet, miután egyes elemzők úgy vélik, hogy 2021 első negyedévére az állás nélküliek aránya 7 százalékra kúszhat fel. Ez azt jelentené, hogy egy év alatt 170 ezer fővel növekedne a hazai munkanélküliek száma. Egy ilyen helyzetben a Profession.hu szakértői úgy érezték, lépniük kell.

Egy összetettebb megoldásra volt szükség

"Magyarország népszerű, több évtizede működő állásportáljaként első kézből értesültünk az elbocsátásokról, a munkavállalók és munkaadók egyaránt nehéz helyzetéről. A mélyponton az álláshirdetések száma 70-80 százalékos csökkenést mutatott a tavalyi év azonos időszakához képest" - mondta Martis István, a Profession.hu ügyvezetője, és ismertette: válaszként először az egészségügyi és önkéntes munkákat hirdetők számára tették ingyenessé a szolgáltatásukat, majd Mentőöv néven külön szolgáltatást hoztak létre azon álláskeresők részére, akik egyik napról a másikra vesztették el az állásukat.

Személyes ügynek tekintjük, hogy mindenki számára segítsünk a neki leginkább legmegfelelőbb állás elnyerésében, ezért dolgoztuk ki az álláskeresési térképet, amely úgy segít összekapcsolni a megnövekedett keresletet a kínálattal, hogy közben lépésről-lépésre vezeti át a munkakeresőket a sikeres elhelyezkedéshez vezető állomásokon. Ez mindenki számára egy lelkileg is megterhelő időszak. Éreztük, hogy a praktikus tudás átadása mellett erre a személyes síkra is figyelnünk kell. Ezért segítünk az új eszköz egy dedikált verziójával a Máltai Szeretetszolgálat szakembereinek

- mondta el.

Együttműködésben a Máltai Szeretetszolgálattal

A civil szervezetet sokan a hátrányos helyzetűeket segítő kezdeményezéseiről ismerik, pedig komoly szerepet vállalnak a munkanélkülivé vált dolgozók támogatásában is. A Máltai Szeretetszolgálat jelenleg az egyetlen olyan civil alapokon működő szervezet Magyarországon, amely most is futó három programjával több mint 9 ezer álláskeresőt segít aktívan.

A Máltai Szeretetszolgálat számára az elmúlt időszakban az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy a hozzájuk beérkező álláskeresők száma ezres nagyságrenddel megnövekedett, és nem tudnak mindenkinek személyesen segíteni. Számos személyes folyamatukat áthelyezték ők is az online térbe, és ehhez a támogatáshoz tudják mostantól felhasználni az álláskeresési térképet. A Profession.hu oldaláról érkező munkakeresőknek pedig ezzel párhuzamosan lehetősége nyílik, hogy munkaerőpiaci tanácsadást kérjenek a szervezet szakembereitől.

