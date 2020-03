Koronavírus: fel vannak készülve a magyar cégek a tömeges home office-ra?

Veszélyhelyzetet rendeltek el Magyarországon a koronavírus terjedése miatt, ez sokunkat teljesen új helyzet elé állít. Át kell gondolnunk például az otthoni munkavégzés lehetőségét is, hiszen ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy minimalizáljuk a vírus jelentette kockázatot. A hazai cégek felkészültségére voltunk kíváncsiak.

Járványmentes, "normál" üzemmódban a home officera, mint egyfajta plusz juttatásra, ösztönzőre tekintenek a munkavállalók, ám rendkívüli jogrend esetén, veszélyhelyzetben a munkáltató kötelezheti arra a munkavállalókat, hogy meghatározott ideig munkájukat otthon végezzék.

Itthon egyelőre még nem zárták be a köznevelési intézményeket, ám ha ez bekövetkezik, akkor az sok szülő számára teljesen új helyzetet teremt: meg kell oldani a gyermekeik felügyeletét, de nagy kérdés, hogy vajon a magyar cégek készen állnak-e arra, hogy elengedjék a munkatársaik eddig megszokott szoros felügyeletét.

Az otthoni munkavégzés ugyanolyan munkavégzésnek minősül, mint a normál, ennek megfelelően ezen időtartam alatt a munkaidőre, a munkabér megfizetésére, továbbá egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok betartására is köteles a munkáltató.

A Pénzcentrum rendszeresen készít interjúkat a legnagyobb hazai munkáltatók HR vezetőivel, és sok esetben szó esett a home office-ról is. Most az nagy kérdés, hogy

a magyar vállalatok milyen mértékben vannak felkészülve az egyre aktuálisabbá váló otthoni munkavégzésre?

Ezek természetesen nem friss nyilatkozatok, hanemaz elmúlt háromév során "gyűjtöttük őket", és nyilván a cégek az új helyzethez gyorsan alkalmazkodni fognak.

Urgyán Csabával, az Explosive Consulting vállalati tanácsadójától megkérdeztük, mely szakmák, amelyek 100 százalékban tudnak már home office-ból működni?

Az IT például egy olyan terület, ahol meglehetősen népszerű az otthoni munkavégzés. De ide sorolhatnám a könyvelőket, pénzügyi tanácsadókat, és még az adatrögzítéssel foglalkozó munkatársakat is. Bármelyik esetről vagy munkakörről legyen is szó, a hatályos jogszabályok szerint kizárólag akkor dolgozhatnak a munkatársak otthoni munkaállomásról, ha az megfelel az előírásoknak, és kockázatértékelés keretében auditálásra is került.

Hogy hogyan lehet egy cégnél megkezdeni a home office megszervezését, arra többféle gyakorlat létezik. "Mi azt a megközelítést szoktuk képviselni, hogy először, egy állapotfelmérés keretében, megnézzük hogy, milyen céljai vannak a menedzsmentnek és ehhez képest hol tart most a szervezet. Ezt követően meg tudjuk határozni, hogy szükséges-e, és ha igen, milyen fejlesztésen érdemes keresztülvinni a vállalatot ahhoz, hogy a munkatársak nagy létszámban otthonról dolgozva is változatlanul ki tudják szolgálni az ügyféligényeket.

Például amikor a hatékony munkavégzés akadályait, korlátait feltáró kérdésekre érkező válaszok 30-40 százalékban a kevésbé hatékony munkaszervezésről, a rossz kommunikációról, vagy a szokásjog alapján történő munkavégzésről szólnak, akkor elég kockázatos a munkatársaknak abban a pillanatban elérhetővé tenni az otthoni munkavégzés lehetőségét.. Ezekben az esetekben fel kell készíteni a vállalatot arra, hogy egy transzparens és jól tervezhető működés mellett a munkatársak képesek legyenek eredményesen otthonról dolgozni."

Fremda Balázs, a Morgan Stanley budapesti irodájának HR vezetője elárulta, hogy náluk összességében mind az otthonról való munkavégzés, mint a részmunkaidős foglalkoztatás térnyerés egy hosszabb folyamat során valósul meg:

A home office-ban kezdünk eljutni egy nagyon jó, erős, egészséges pontra, de a részmunkaidős foglalkoztatásban is szép sikerekről számolhatunk be. Csak az én csapatomban 4-5 részmunkaidős kolléga dolgozik, aki jellemzően szülési szabadságról jött vissza. Én maximálisan elkötelezett vagyok emellett és szeretném, ha a HR jó példával járna elől.

Csucska Péter, a Lexmark Magyarország ügyvezető igazgatója, az AmCham alelnöke elmondta, hogy van lehetőség náluk otthoni munkavégzésre, ajánlásaik vannak, ami havi négy alkalomról szól.

Először mindenki húzta a száját: a managerek voltak a legmegosztottabbak, nem értették, hogyan fognak dolgozni az embereik. De mi ezeket a beszélgetéseket már 5-10 éve lefolytattuk, és nagyjából azóta teljesen hétköznapi jelenség a home office. Nyilván mindenki a pénteket priorizálja, de azt már kinőttük, hogy a home office azért van, hogy kitakarítsak otthon - mert nem. Fontos, hogy minden vezető éljen ezzel az eszközzel, mert akkor sokkal kevesebb előítélet lesz körülötte, példát mutat. Úgy látom, hogy nincs értelme ezt agyonszabályozni, viszont nagyon fontosak az irányelvek, még akkor is, ha nem kötelezőek.

Somogyi Andrástól, a Bosch HR igazgatója ishasonló tapasztalatokról számol be

Arra a kérdésre, hogy hajlanak-e a vezetők, hogy több felelősséget adjanak a munkatársaknak, azt válaszolta, hogy mindenki hajlik rá, a kérdés, hogy milyen mértékben.

"Vannak tölgyfáink. De elmondható, hogy ettől függetlenül mindenki egyre jobban figyel a munkavállalókra, és hajlandó teret engedni az ő igényeiknek is. Persze előfordul, hogy ezt félreértelmezik, azt gondolják, nincsenek célok, mindenki azt csinál, amit akar. Messze nem. Van home office, de nyilván meg kell beszélni a csoportvezetővel, hogy a munka tervezhető legyen, mert vannak olyan tevékenységek, amikor valakinek itt kell lennie a csapatból."

Knezevics Viktor, a BP országigazgatója elmondta, hogy náluk ez erős hívószó. "Erős hívószó még, hogy a BP mint globális energiavállalat kiáll a környezetvédelemért és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséért, és bár nem ilyen indíttatással indult a home office, de aki csak három napot jön be dolgozni, az annyival kevesebbet használja az autót vagy a tömegközlekedést. Ez is egy pozitív környezeti hatás. A kisgyerekes szülőknek nagy segítség ez például, ha beteg lesz a gyerek, nem kell szabadságot kivenni, hogy otthon maradjon vele."

Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom humán erőforrás vezérigazgató-helyettese elárulta, hogy náluk a home office már több mint próbálkozás, napi szinten működtetik a távmunka rendszert. 2017-ben a munkatársak 34 százaléka rendelkezett távmunkás szerződéssel, és a kollégák összesen több mint 123 ezer távmunkanapot regisztráltak. Nem minden munkakörük alkalmas erre, de ahol ez működik, ott a kollégák kérhetik ezt a vezetőtől.

Nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk egyenletessé tenni a távmunkát, hogy ne feltétlenül pénteken csúcsosodjon ez ki. Ennek viszont nagyon fontos feltétele, hogy digitális kollaborációban a kollégáink mennyire fejlettek, milyen olyan eszközeink vannak, amelyekkel teljesen mindegy, hogy ő otthonról hív be egy meetingbe, vagy személyesen ott van a tárgyalóban.

Horváth Krisztina, az SAP Hungary Kft. HR igazgatója elmondása szerint van náluk erre lehetőség. "Különböző szakterületeken foglalkoztatunk kollégákat -pl. tanácsadó, szoftverfejlesztő, terméktámogató specialista- és mindenhol beilleszthető az otthoni munkavégzés. A munka már nem feltétlenül köt egy helyhez minket. Emellett célszerűnek látjuk, hogy az új dolgozók lehetőség szerint minél többet tanuljanak a munkahelyen, és aztán ahogy egyre önállóbban tudnak dolgozni, úgy nyílik meg számukra fokozatosan a távoli munkavégzés lehetősége. Vannak olyan területek, időszakok, ahol szinte minden nap szükséges az, hogy mindenki itt legyen, személyesen találkozzanak.

A lényeg, hogy egy adott üzleti területen, annak működéséhez alkalmazkodva alakítsuk ki a megfelelő, de minél rugalmasabb munkavégzési formákat. Erre a jövőben szerintem egyre nagyobb lesz az igény.

Az otthoni munkavégzés bizonyos esetekben ez teljesen a dolgozóra van bízva. Van olyan, aki nem Magyarországról dolgozik és 100 százalékban otthonról teszi. De van olyan csapat, ahol heti két nap van megbeszélve, és előre tudják, ki mikor dolgozik otthonról. Ez akkor tud működni, ha a megfelelő helyen, a megfelelő eszközökkel való munkavégzés lehetősége biztosított. számukra olyan környezetet kell biztosítani, ahova a munkatársak szívesen jönnek be dolgozni."

Mihók Krisztina, az Erste Bank HR igazgatójától megtudtuk, hogy öt évvel ezelőtt még a munka és magánélet egyensúlya volt fókuszban, de mára eltolódott a hangsúly. Az elválasztás helyett a munka és magánélet integrációja lett az elvárás. Ez nem a munka háttérbe szorulását jelenti. Egy korábbinál sokkal flexibilisebb munkavégzést kell biztosítanunk a munkavállalóiknak, például a home office munkavégzési lehetőség biztosításával vagy a munkakörnyezet átalakításával.

Címlapkép: Getty Images