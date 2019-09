Ezek a magyarok bármikor találnak munkát: 40 fölött is kapósak

Egy évtizede érkezett Magyarországra a BP Globális Szolgáltató Központja, amely budapesti székhelye mellett 2017-ben Szegeden is irodát nyitott, 500 új munkahelyet teremtve. Rengeteget változott a munka világa az elmúlt 10 évben, amihez a cégeknek is alkalmazkodni kell - mondta el a Pénzcentrumnak Knezevics Viktor. A cég szegedi központjának igazgatója beszélt arról is, ma már nem csak fiatalokat keresnek a multinacionális cégek, és sokat dolgoznak azon, hogy a 40 felettiek is elhiggyék, van esélyük náluk. Interjú.

Pénzcentrum: 10 éve érkezett Magyarországra a BP Európai Szolgáltató Központja: mik az első évtized tapasztalatai, melyek a legfontosabb változások, amit a magyar munkaerőpiacon érzékelni lehet?

Knezevics Viktor: Sokat változott a helyzet, amihez nekünk is alkalmazkodnunk kellett. A verseny egyre erősebb lett, nemcsak azért, mert több nyitott állás van a piacon, és ma már versenyeznünk kell a munkavállalókért, de lassan nyílik az olló is aközött, hogy mi az, amit a munkaadók elvárnának, és mik azok a készségek, képességek, amelyekkel a munkavállalók rendelkeznek.

Ez jelenleg még nem olyan nagy különbség, de a digitalizációval, az automatizációval, a folyamatos fejlődéssel a munkavállalóknak is fel kell venniük a sebességet, hogy az új kihívásoknak megfelelő készségekkel, képességekkel rendelkezzenek.

A vállalatnak is nagy felelőssége van abban, hogy megtartsa a munkavállalóit, és képezze is őket, adjon nekik lehetőséget olyan területeken fejlődni, ahol úgy érzik, hogy jók. A mi feladatunk kialakítani egy olyan támogató környezetet, amiben el tudják érni a karriercéljaikat, és adaptálódni, ha ezek esetleg gyökeresen megváltoznak.

Mennyire nyitottak a munkavállalók ezekre a képzésekre?

Nagy az aspiráció bennük, hiszen érzik a változásokat. Azt tapasztaljuk, ha munkavállalóink megszeretik a céget, akkor kialakul bennük a lojalitás. Mi ezt úgy próbáljuk biztosítani, hogy megteremtünk minden olyan körülményt, amelyben ők inspirálva és jól érzik magukat - ha ez megvan, akkor nagyon is nyitottak az új kihívásokra. Nem szeretek különbséget tenni a generációk között, nem gondolom, hogy ebben áll a titok. Tény, hogy a fiatalabbak másfajta háttérrel érkeznek, ambiciózusabbak, szeretnének sokkal többet tanulni, nyilván gyorsabban is megy nekik, mint az idősebbeknek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy kevésbé kor, inkább habitusfüggő a nyitottság. Mi úgy látjuk, hogy akik hozzánk jönnek dolgozni, azok közül sokan szeretnének hamar előrejutni. Velük kapcsolatban inkább az egyensúlyt kell megtalálni, hiszen kulcsfontosságú, hogy mindenki megfelelő tapasztalatot szerezzen egy bizonyos pozícióban. Nem azért késleltetjük esetleg, mert nem akarjuk előléptetni, hanem hogy amikor egy új pozíciót kap, abban tényleg sikeres legyen. Ehhez erős alapok kellenek. Mindenkinek más az életüteme, mások az ambíciói. Meg kell találni a az egyensúlyt a cégen belül, hiszen vannak, akik gyorsabban szeretnének haladni, de azokra is szükség van, akik jól érzik magukat abban a pozícióban, amiben vannak, jól csinálják, és szeretnék minél jobban csinálni.

A mai körülmények között egyre jobban oda kell figyelni a munkavállalókra, az egyéni célokra.

Igen, de egy vállalat nem feltétlenül tudja megtenni, hogy mind a 2000 emberre odafigyel, azt viszont meg tudjuk tenni, hogy olyan környezetet teremtünk, ahol minden ember ki tudja alakítani magának a fejlődési pályát.

Gyakran hangsúlyozzuk, hogy kettőn áll a vásár, nemcsak az én felelősségem a te fejlődésed, hanem a tiéd is.

Számos kurzust indítunk, szakmait és készségfejlesztőt egyaránt, lehetőséget adunk a nyelvtanulásra, de nyitottak vagyunk arra is, hogy kollégánk akár karrierutat váltson: nemrég egy vevőszolgálati munkatársból például kommunikációs specialista lett. Ő 6-7 éve csatlakozott a céghez, és jelenleg Londonban dolgozik. A BP nyitott az ehhez hasonló karrierváltásokra.

Miért éppen Szegedet választották a BP globális üzleti szolgáltatóközpontjának helyéül? Miért tűnt vonzó helyszínnek?

2017-ben úgy láttuk, hogy a budapesti központ kinőtte magát, és el kellett gondolkoznunk, hogy Budapesten növekedjünk-e tovább, vagy valahol a fővároson kívül. A vidék mellett sok érv szólt: egyrészt láttuk, hogy Budapesten mennyire intenzív volt a munkaerőpiac, és úgy gondoltuk, hogy sokkal jobban el tudunk érni tehetségeket, ha mi megyünk hozzájuk, és nem azt várjuk el, hogy ők költözzenek Budapestre.

Szerepet játszott a döntésben, hogy olcsóbb a munkaerő a fővároson kívül?

Véleményem szerint ár/érték arányt kell figyelembe venni, nem azt, hogy olcsó vagy nem olcsó. Egy zsáktelepülésen biztosan nagyon olcsón találnék munkaerőt, csak nem biztos, hogy abban a minőségben, amire nekem szükségem van. Ezért néztünk elsősorban vidéki nagyvárosokat. A döntési szempontok között szerepelt, hogy van-e elérhető, jó minőségű munkaerő, ami a jövőbeni zavartalan működés záloga. Szeged ilyen szempontból ideális. Nagyon jó a kapcsolatunk az egyetemmel, sőt talán erre vagyunk a legbüszkébbek. Amikor Szegedre érkeztünk, elindítottunk egy közös képzést a gazdasági karon, mely a hallgatóknak betekintést enged az üzleti szolgáltatóközpontok világába és megismerhetik a BP működését.

Melyek azok a hívószavak, amikkel ma meg lehet fogni a fiatalokat, fel lehet hívni a figyelmüket?

Fontos leszögezni, hogy nem csak fiatalokat keresünk. A sokszínűségnek az is eleme, hogy várjuk a tapasztalt munkaerőt és a karrierváltókat.

Sokat kell dolgozni a szektor brandingjén, hogy elhiggyék a 40 felettiek, igenis van esélyük. 33 év az átlagéletkor, ami hozzájárul ahhoz a nagyon jól kialakított egyensúlyhoz, melybe a tapasztaltabb munkavállalók is be tudnak lépni.

Kifejezetten családbarát munkahelyként gondolunk magunkra, számos olyan lehetőséggel, melyek ma erős hívószavak a piacon. Ilyen például az otthoni munkavégzés támogatása: heti két napot dolgozhatnak így az emberek, és ezt ki is használják. Az persze mindig nagy kérdés, hogy hogyan tudom úgy egyensúlyba hozni az irodahasználatot, hogy az optimális legyen. Az lenne az ideális, ha mindig nagyjából ugyanannyian jönnének be. A budapesti irodában 2000-en vagyunk, és nincs több 1400 munkaállomásnál, Szegeden 500-an vagyunk, egy nap nem jön be több 300 munkavállalónál. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy ez semmilyen hatással nincs a teljesítményre. Erős hívószó még, hogy a BP mint globális energiavállalat kiáll a környezetvédelemért és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséért, és bár nem ilyen indíttatással indult a home office, de aki csak három napot jön be dolgozni, az annyival kevesebbet használja az autót vagy a tömegközlekedést. Ez is egy pozitív környezeti hatás. A kisgyerekes szülőknek nagy segítség ez például, ha beteg lesz a gyerek, nem kell szabadságot kivenni, hogy otthon maradjon vele.

Az is fontos, hogy a munkának megfelelő javadalmazást biztosítsunk, hiszen nem feltétlenül az a célunk, hogy kihasználjuk a maximális bérkülönbséget Budapest és Szeged között.

Ezek a különbségek amúgy lassan el is fognak tűnni. Úgy gondolom, hogy sikerült betöltenünk egy piaci rést, így az egyetemet végzett és Szegeden maradni akaró emberek megtalálják a számításukat, egy olyan munkahelyet, ahol minőségi munkát tudnak végezni nemzetközi környezetben.

Jelen van-e és ha igen, mekkora a fluktuáció mértéke, illetve milyen eszközökkel küzdenek ellene?

Jelen van, de nem jelent problémát, sőt az elmúlt években folyamatosan csökkent a fluktuáció nálunk és jóval az iparági átlag alatt vannak a mutatóink — 6 százalék környékén. Az iparág dinamikusan változik, folyamatosak az új követelmények, így újfaja szerepek jelennek meg a technológiai fejlődéssel párhuzamosan. Egy ilyen környezetben akár egészséges is a fluktuáció, mert meg tudja újítani a szervezetet, hiszen minden alkalommal egy lehetőség, hogy frissítsük a csapatot olyan képességekkel, készségekkel, amelyek hiányoznak.

Jelenleg hány nyitott pozíció van?

Közel 100 nyitott pozíciónk elérhető folyamatosan Budapesten és Szegeden. Kollégák jelentkezését ügyfélszolgálat, pénzügy-számvitel, kontrolling, HR adminisztráció, beszerzés területén várjuk és természetesen az IT-ban is - amely nálunk magában foglalja a programozói, tesztelői és tervezői területet - számos nyitott pozícióval rendelkezünk.

A BP GBS az egész európai kontinens támogatását ellátja, 16 nyelven nyújt pénzügyi, könyvelési, beszerzési, adóügyi szolgáltatásokat, illetve a HR-t és a kereskedelmet érintő támogatást, ügyfélszolgálatot biztosít. Mely nyelvek ismeretéből van a legnagyobb hiány, Ön hogy látja, melyiket érdemes most tanulni?

Az angol nyelvtudás alapelvárás, és valószínűleg ez lesz a jövőben is az alap kommnunikációs nyelv minden nemzetközi vállalatnál. Meglátásunk szerint északi nyelveket érdemes tanulni — svéd, norvég, holland, bára legutóbbi kimutatások szerint a német nyelvet választók száma folyamatosan csökken, ami hiányt teremthet a piacon.

Várható további létszámbővítés?

A BP továbbra is elhivatott magyarországi tevékenysége irányában ma és a jövőben is. A GBS európai szervezete sikeresen válaszolta meg az üzletágak által támasztott kihívásokat és épített ki erős bizalmi alapot a leányvállalatokkal. A folyamatos jó teljesítmény, az embereinkbe fektetett energia az ő fejlődésük folyamatos támogatásába jó alapot teremt a bizalom megőrzésére és hogy további megbízásokat kapjunk a vállalattól, illetve üzletágaktól. Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy készen állunk újabb, magasabb szintű feladatok ellátására.