Fontos döntés előtt rengeteg magyar fiatal: már lehet jelentkezni a felsőoktatásba

Elindult a felsőoktatási felvételi eljárás, hétfőtől lehet jelentkezni a jövő szeptemberben induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a tárca parlamenti és stratégiai államtitkárát idézve hétfőn.

Schanda Tamás szerint az alapvetően már elektronikus felvételi eljárás átlátható, a diákok egyszerűen és könnyen adhatják be jelentkezésüket. A felvételivel kapcsolatos pontos információk a felvi.hu oldalon találhatók.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a szakképzésről szóló új törvény létrehozta az okleveles technikusi képzést, így a felvételi eljárás kiegészült az erre vonatkozó szabályokkal is. Az új technikusképzésben a szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának felel meg, de a jeles vagy jó eredményű szakmai vizsga a felvételi pontszámítás alapjául is szolgálhat a szakirányú továbbtanulás esetében - olvasható a közleményben.