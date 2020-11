Ezekben a szakmákban vidéken is csúcsfizetés vár: sok helyre diploma sem kell

Vidéken régiós szintű bontásban is jelentős fizetésbeli különbségek vannak. Ugyanazzal a szakmával rendelkező diplomás vagy OKJ képesítésű szakemberrel is előfordul, hogy megyeszékhelyen jóval több pénzt kap munkájáért, mintha a környező településeken dolgozna. A munkaerőpiac folyamatos átalakulásban van és a változásokkal együtt új szakmák jönnek létre, melyre reagálnia kell a szakképzésnek is. Kíváncsiak voltunk rá, hogy vidéken vajon mit érdemes tanulni és milyen készségek kellenek a sikerhez, amivel jól lehet keresni, ezért a HelloVidék megkereste Pruma László és Horváth Miklós felnőttképzési szakértőket, hogy osszák meg velünk szakvéleményüket.

A fővárosi béreket nemigen lehet párhuzamba hozni a vidéki fizetésekkel, hiszen függ a vállalatok régiós elhelyezkedésétől, anyagi keretétől és lehetőségeitől. A megyeszékhelyeken és nagyobb városokban, ahol az ipar jelentős és a multinacionális vállalatok jelen vannak, ott magasabbak a bérek, mint a kisebb településeken.

Vidéken, azok a szakemberek kereshetnek jól, akik olyan szakmát tanulnak, ami illeszkedik a multi cég profiljához. Példaként említsük meg Kecskeméten a Mercedes Benz gyárat, ahol Neumann János Egyetemmel közösen bevezették a német mintájú duális szakképzést és főiskolai oktatást. A végzett hallgatók közül többen a gyárban helyezkednek el, miután átvették diplomájukat.

