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Padlóról felállva aratott bravúrgyőzelmet az ázsiai válogatott a tengerentúli vb-nyitányon

MTI
2026. június 12. 07:16

A dél‑koreai válogatott hátrányból felállva, 2–1‑es győzelemmel kezdte a világbajnokságot Guadalajarában, miután a csehek korai vezetése ellenére átvették az irányítást az A csoport nyitómeccsén.

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A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában, a mexikói Guadalajarában.

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Címlapkép: Getty Images
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