Matematikai számítások is igazolják azokat a szurkolói félelmeket, hogy az idén életbe lépő szabálymódosítások nyomán kevésbé lesz izgalmas a labdarúgó-világbajnokság.
Padlóról felállva aratott bravúrgyőzelmet az ázsiai válogatott a tengerentúli vb-nyitányon
A dél‑koreai válogatott hátrányból felállva, 2–1‑es győzelemmel kezdte a világbajnokságot Guadalajarában, miután a csehek korai vezetése ellenére átvették az irányítást az A csoport nyitómeccsén.
A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában, a mexikói Guadalajarában.
Június 11-én elrajtol a 23. labdarúgó-világbajnokság, amely minden eddiginél nagyobb mezőnnyel, 48 csapattal startol.
Az I-csoport könnyen kétszereplőssé válhat, azonban ha Szenegál borítani tudja a papírformát, akkor vagy a norvégok, vagy a franciák dolgát is megnehezíthetik.
Erre biztosan nem számítottak a Realnál: százmillió feletti ajánlatot tettek a riválisnak, szabályosan körberöhögték őket
A Real Madrid 150 millió eurós ajánlatot tett Julián Álvarezért, ám az Atlético Madrid viszont elutasította a városi rivális próbálkozását - nem minden él nélkül.
Biztonsági aggályok és szervezési nehézségek miatt törölte a MotoGP a magyarországi Balaton Park-i pályára tervezett futamát a 2027-es versenynaptárból.
A német szakember hangsúlyozta, hogy csapata jó formában várja a rajtot, és tudatos, kemény munkával akár a végső győzelemről is álmodhat.
A jól megszokott névhez tér vissza a hazai első osztályú fociliga azután, hogy a most véget ért szezonban nevet adó webáruház működése véget ér.
Egy befektetési kutatócég statisztikai modellje szerint Franciaország nyeri meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben legyőzi Portugáliát.
Didier Deschamps azt mondja: komolyan újra kellett mindent gondolni a csapatnál a legutolsó vébé ta, de híres alkalmazkodókészsége is segítette ebben.
Ijesztő baleset a magyar válogatott meccsén: lángolva zuhant le a pókkamera, pár méteren múlt a súlyos baleset
A magyar válogatott 3–1-es győzelmet aratott Kazahsztán ellen a kedden barátságos mérkőzésen, a találkozót azonban egy veszélyes incidens árnyékolta be.
Vezetőedzője után a sportigazgatóját is elveszítette a májusban magyar bajnoki címet ünneplő győri klub.
A futballszövetség úgy látja, hogy az új politikai helyzetben elkerülhetetlen a felelősebb gazdálkodás.
Marco Rossi együttese a gyengébb első félidő után a második játékrészben már egyértelműen az ellenfele fölé kerekedett, a találkozón három újonc játékos is bemutatkozhatott.
Újabb pofátlan lehúzás a FIFA-tól: megint őrjöngenek a szurkolók, ez nem jó jel a vb előtt két nappal
A torna csütörtöki rajtja előtt újabb vitát váltott ki a nemzetközi szövetség árazási politikája.
Elsőre ránézésre ugyan semmilyen gondot nem fog okozni a sima továbbjutás, ám a spanyolok nem egyszer buktak már hatalmasat vébén.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök békés és zavartalan megnyitót ígért a csütörtökön kezdődő 2026-os világbajnokságra; az országban sztrájkok és tüntetések sorozata nehezíti a felkészülést.
Ez se hiányzott most a FIFA-nak: egykori főnöke tett feljelentést Gianni Infantino ellen, a vébé előtt napokkal
Alig néhány nappal a világbajnokság kezdete előtt büntetőfeljelentést tett Gianni Infantino, a FIFA jelenlegi elnöke ellen egykori főnöke, Michel Platini.
John Souttar Skóciát, öccse, Harry pedig Ausztráliát képviseli a majd a világbajnokságon - a testvéri köteléken kívül egy közös veszteség és egy közös hős emléke...
Hivatalos: nem kapott szabadkártyát a férfi kézilabda válogatott a vb-re - meglepő csapatok kaptak kvótát a magyarok helyett
A januári lesz a harmincadik férfi világbajnokság, a magyar válogatott eddig 23 alkalommal szerepelt a tornán.
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Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
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Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.