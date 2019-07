Ezekben a szakmákban kezdőként is 500 ezer forint felett kereshetsz: tömegeket keresnek

Magyaországon idén mérnökinformatikus, gépészmérnök, illetve programtervező informatika alapszakra vették föl a legtöbb felsőoktatásba jelentkezőt. De ugyancsak sok diák jutott be óvodapedagógus vagy anglisztika képzésre is. A TOP 10 alapszak között azonban ami a jövőbeni kilátásokat illeti, óriási a különbség. Hiszen míg egy végzett villamosmérnök vagy egy gazdaságinformatikus 567 vagy 526 ezer forintot vihet haza átlagosan pályakezdőként, addig egy anglisztia szakos 259 895-öt, egy óvodapedagógus pedig alig több mint 200 000 forintot, ennek ellenére utóbbi kettő szak népszerűsége is töretlen.

2019-ben a következő 10 felsőoktatási alapszakra vették föl Magyarországon a legtöbb fiatal jelentkezőt:

mérnökinformatikus

gépészmérnök

programtervező informatikus

gazdálkodási és menedzsment

gazdaságinformatikus

villamosmérnöki

általános orvos

anglisztika

óvodapedagógus

pszichológia

Július 24. este nyolc óra óta tudjuk ugyanis, hogy mekkora ponttal és hányan tudtak bekerülni a legkapósabb hazai szakokra. Kezdjük is az elején, az Eduline összesítése alapján meglehetősen nagy felvételi pontszámkülönbségek voltak megfigyelhetők egyes szakok esetében az intézmények között. A BME-n egy leendő mérnökinformatikusnak például 402 pontra volt szüksége, míg az Óbudai Egyetemen például 282-re. De a gépészmérnök képzés is hasonló különbségekkel fut, a BME-n 360 pontra volt szükség, míg a Szent István Egyetemen csupán 280-ra.

Óriási különbség volt a gazdaságinformatikus képzést illetően is, hiszen míg a Corvinuson 405 pont kellett a bekerüléshez a Miskolci Egyetemen csupán 282. A szórás tehát idén is meglehetősen nagy volt, ennek ellenére sokan megtalálhatták számításaikat, hiszen az Oktatási Hivatal adatai szerint a legnépszerűbb szakokra 1-2 kivételt leszámítva több mint 1 000-en jutottak be.

De ez a fiatal embertömeg vajon mennyire van képben azzal, hogy az általa választott, elvégezni kívánt szakmákkal, milyen életre számíthat Magyarországon? Azért, hogy ezt kiderítsük megnéztük, hogy a legnépszerűbb szakok esetében mekkora bérre számíthat az iskolapadból kikerülő pályakezdő, hogy ha a szakmájában akar elhelyezkedni.

Mérnökinformatikus

A Diplomás Pályakövetési Rendszer legfrissebb adatai szerint, az ezen a szakon végzett hallgatók 94 százaléka diplomás munkát végez. És az átlagos havi bruttó átlagjövedelem 441 332 forint. Érdekesség, hogy ezt a pénzt leginkább férfiak kereshetik meg, ugyanis a végzett hallgatók nemi megoszlása rendkívül egyoldalú, hiszen a végzettek 92 százaléka férfi.

Gépészmérnök

A végzett gépészmérnökök is hasonlóan nagy arányban végeznek diplomás munkát mint a mérnökinformatikusok (92%), ám a várható havi bruttó átlagjövedelem itt valamivel kevesebb, 403 947 forint. A nemek aránya itt is felborult, a végzett hallgatók 94 százaléka férfi.

Programtervező informatikus

Dunát lehetne rekeszteni azokból a hírekből, amik arról szólnak, mekkora informatikus hiány van az országban. Nem véletlen, hogy egyre több fiatal gondolja úgy, hogy ez lenne számukra a megfelelő szakma. Ők ráadásul az anyagiakat tekintve sem matekoznak rosszul, hiszen a DPR szerint az ebben a szakmában elhelyezkedők átlagjövedelme bruttó 420 799 forint.

Gazdálkodási és menedzsment

Az eddigiekkel ellentétben az ezen a szakon végzettek jóval kisebb százaléka végez diplomás munkát tanulmányai után, de az arány még így is 77 százalék. Ők, mármint akik szakmájukban dolgoznak átlagosan havi 352 679 forintos bruttó bérre számíthatnak. Bemutatásunkban egyébként ez az első szak, ahol a nők nagyobb arányban képviseltetik magukat, mint a férfiak. Az állás 60-40 előbbiek javára.

Gazdaságinformatikus

A DPR szerint a gazságinformatikusok szinte kivétel nélkül diplomás munkát végeznek, arányuk 96 százalék. És ami az átlagjövedelmet illeti, aki itt végez az több mint félmilliós bruttó átlagjövedelemre számíthat, ami pontosan 526 573 forintot jelent. A többi informatikus szakhoz képest ráadásul itt valamennyire kiegyenlítettebb a nemek aránya, 27 százaléknyi nők és 73 százaléknyian férfiak a végzettek közül.

Villamosmérnöki

A villamosmérnöki karon végzettek 98 százaléka diplomás munkát végez, a nemek aránya pedig 96 százaléknyi férfi és 4 százalék nő. A várható bruttó átlagjövdelem pedig még a gazdaságinformatikus szakénál is magasabb, 567 653 forint.

Általános orvos

Az általános orvosok között 62 százalékban vannak nők és csupán 38 százalékban férfiak. Ellenben a végzettek 100 százaléka diplomás munkát végez, havi átlag bruttó jövedelmük pedig 378 947 forint

Anglisztika

Bár az anglisztika nagyon népszerű, az eddigi szakokhoz képest az itt végzettek jóval kevesebben, csupán 65 százaléknyian végeznek a későbbiekben diplomás munkát. Ráadásul nekik az átlagjövedelmük is inkább a fele az eddig bemutatott csúcsszakokéhoz képest, a DPR szerint 259 895 forint

Óvodapedagógus

Ezen a szakon is ezer főben mérhető a végzettek száma, és ha néhány mérnök szak esetén egészen felborult nemi arányokról számoltunk be, akkor ez ennél a szaknál is igaz, csak éppen fordítva, az itt végzettek 99 százaléka ugyanis nő. Közülük 88 százaléknyian végeznek diplomás munkát, áltag havi bruttó jövedelmük 204 234 forint.

Pszichológia

Évek óta igen kapós, ám annál nehezebben bekerülhető szak lett idén listán 10. helyezettje. Az itt végzettek 90 százaléka diplomás munkát végez, a legtöbben 85 százaléknyian nők az itt tanulóknak. És az átlagjövedelem bruttó 287 616 forint.

Sok esetben megy a matek

Ha megnézzük a listánkon szereplő szakokhoz tartozó kilátásokat, akkor azt látjuk, hogy a 10 szakból 6 igencsak jól fizet, és még a hazai viszonyokhoz képest az általnos orvosok is átlagon felül kereshetnek átlagosan. Az anglisztika, az óvodapedagógus valamint a pszichológus azonban már jócskán elmarad a sokszázezres gázsiktól, évről-évre azonban még mindig nagyon népszerűek ezek a szakok.