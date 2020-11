Ez lett a bedarált OKJ-képzések helyén: mutatjuk a nagyszabású terveket

Közös Balaton-parti képzőközpontokat hoznának létre a tó partján az OKJ helyén létrejött szakmai oktatás és a duális képzés részeként, amelybe a kis- és középvállalkozások is bekapcsolódhatnának - mondta a HelloVidéknek Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképző Centrum kancellárja. A diákoknak az új rendszerben pozitívum, hogy két évvel több idejük van dönteni és ösztöndíjat is kaphatnak.

Miután idén az új szakképzési törvény miatt már nem lehet OKJ-s képzést indítani, a helyére új képzési forma lépett. Az új Szakmajegyzék alapján szervezett szakmai oktatás első szakaszában a tanulók általános ágazati ismereteket tanulnak technikumban vagy szakképző iskolában legalább egy tanulmányi évig, majd az ágazati alapvizsga után folytatódik a képzésük a külső gyakorlati képzőhelyeken szakképzési munkaszerződéssel, ezek várhatóan jövő februárban indulnak. A képzés tehát a hagyományos intézményi keretekre épül.

"A fő irányvonalat a hatékony együttműködésen alapuló tanulás és munkavégzés jelenti, ahol az innováció előtérbe kerül és ahol szeptembertől a gondolkodó szakember eszményképe kiemelt szerephez jutott" - mondta a lapnak a Balaton déli partján működő szakképzési centrum pénzügyi vezetője. Mint mondta: a szakképzés technikumi ágának a mérnöki képzés előszobájának kell lennie, míg a klasszikus mesterembereket a szakiskola képzi.

Plusz két év, ösztöndíjjal

Szamosi Lóránt szerint hátrány volt, hog a magyar iskolarendszer túl korán, 14 évesen kényszerítette a diákokat a szakmaválasztásra. Ehhez képest az első két évben a tanulónak csak ágazatot kell választania, amivel csak ismerkedik, majd 16 évesen, már érettebben tud döntést hozni a jövőjéről. Emellett már többletjuttatást is kaphatnak az újonnan bevezetett szakképzési ösztöndíj formájában.

Ezt a tanulók a teljesítményük után kapják, majd ezt később az egy céggel együttműködésben működő duális képzés során munkabér váltja fel. Így a havi 8 ezres ösztöndíjból később 16 ezres támogatás lesz, amely később a minimálbér 25-60 százaléka lehet, majd száz százalékra is emelkedhet. A diákok a sikeres szakmai vizsgát követően ráadásul, annak eredményétől függően, 150-300 ezer forint közötti pályakezdő támogatásra is számíthatnak. A kancellár szerint a magyar tenger környékén a cél közös ágazati képzőközpontok létrehozása, amely egy egységként kezeli a Balaton-parti szektorokat és melynek keretében a kis- és középvállalkozások is be tudnak csatlakozni a duális képzésbe.

