Szavaztak a december 24-i munkaszüneti napról: egyértelmű a döntés, készülhetnek a dolgozók

Elsöprő többség támogatja, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap - derült ki a Pénzcentrum felméréséből, amelyem több mint 34 ezer olvasónk mondta el a véleményét. Bár az ügy rendre előkerül - és az utóbbi években mindig elkaszálták a vonatkozó törvénymódosításokat -, 2024-ben már új szintre lépett: a hét közepén derült ki, hogy a Nemzeti Választási Bizottság népszavazási kérdést is hitelesített az ügyben. Ha 15 napon belül nem érkezik panasz ellene, akkor a kezdeményezők elkezdhetik az aláírásgyűjtést, ha pedig összejön a 200 ezer támogató szignó - erre nagy esély van, ha csak a mi felmérésünket vesszük alapul -, akkor 2025-ben tényleg népszavazás lehet az újabb munkaszüneti napról.

Pár nap alatt komoly országos ügy kerekedett abból a törvénymódisító javaslatból, amely munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét Magyarországon. Balassa Péter országgyűlési képviselő a beadványában azt írta, azért is kellene bevezetni az újabb munkaszüneti napot, mert 2023 decemberében több kereskedelmi szolgáltató is beállt a kezdeményezés mögé, ezzel lehetővé téve a dolgozóik számára, hogy szenteste napját a szeretteikkel, a családjukkal együtt tölthessék. Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítása régóta téma a közbeszédben, a vonatkozó módosító javaslatokat viszont az utóbbi években rendre elkaszálták.

A politikus beadványát követően a boltok is reagáltak: a Lidl közölte, tavalyi kezdeményezését folytatva ezúttal sem nyitja ki üzleteit december 24-én, valamint a Rossmann Magyarország is azt közölte, idén is szabadnapot biztosítanak munkatársaik számára december 24-én. A Tesco üzletei nyitva lesznek idén is, december 24-én délig. Az Auchan is azt közölte: 24-én délelőtt nyitva tartja áruházait és a lakosság rendelkezésére áll.

Szerdán aztán a semmiből érkezett a Nemzeti Választási Bizottság közleménye, amely szerint hitelesítették azt a népszavazási kezdeményezést, ami munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét - a kezdeményezést a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete nyújtotta be. A kérdés egészen pontosan így szól:

Egyetért Ön azzal, hogy a 2025-ös naptári évtől kezdődően december hónap 24. napja munkaszüneti nap legyen?

Oké, de mi jön most? A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától. Ha nem érkezik kifogás, akkor a következő lépés az, hogy a kezdeményzők összegyűjtsenek 200 ezer támogató aláírást. Ha ez összejön, akkor az Országgyűlésnek 30 napon belül el kell rendelnie, a köztársasági elnöknek pedig ezt követően 15 napon belül ki kell tűznie az ügydöntő népszavazást. Így az ügyben népszavazás értelemszerűen csak jövőre lehet.

Viszont a sok támogató nem elég a népszavazáson, ugyanis az csak akkor lesz érvényes, ha az összes választópolgár legalább fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazók több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. A Nemzeti Választási Iroda friss adatai szerint jelenleg 7 666 595 magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár van és 437 791 levélben szavazásra jogosult, azaz összesen 8 104 386 fő.

Mindez azt jelenti, hogy a december 24-i munkaszüneti napról szóló népszavazásra több mint 4 millió embert kellene mozgósítani.

Hogy ez mennyire nehéz feladat azt az is példázza, hogy utoljára 2008-ban volt érvényes és eredményes országos népszavazás Magyarországon, a vizitdíjról, a kórházi napidíjról és a felsőoktatási tandíjakról szóló referendumon több mint 4 millióan voksoltak. Viszont ahogy a 3 díjtétel sorsa, úgy a december 24-i mukaszüneti nap is döntően befolyásolja a lakosság mindennapjait, így nem kizárt, hogy az esetleges, 2025-ös népszavazáson is megjelenne a szükséges számú ember. Az igenek arányával vélhetően nem lenne gond, ahogy azt alább kifejtjük.

De az is megeshet, hogy a kormányzat elébe megy a dolgoknak, és még a referendum kiírása előtt mukaszüneti nappá nyilvánítja Szenteste napját. Volt már ilyenre példa a közelmúltban, hiszen a 2015. március 15. és 2016. április 23. között érvényben lévő vasárnapi boltzár esetében visszavonták az intézkedést, mielőtt érdemben elkezdődött volna a referendum szervezése - az NVB akkor is hitelesített már egy vonatkozó kérdést.

Ezt gondolják a magyarok

A Pénzcentrumon már a képviselő indítványának nyilvánosságra kerülésekor szavazást indítottunk a kérdésben. Csütörtök délelőttig majdnem 35 ezren mondták el véleményüket arról, legyen-e munkaszüneti nap december 24-e. Az eredmény igencsak egyértelmű:

A válaszadók 94,6 százaléka szavazott igennel, majdnem 33 ezer fő, és csak valamivel több mint 1800-an (5,4%) voltak az ellen, hogy munkaszüneti nap legyen december 24.

Többszázezer dolgozót érintene

Mint korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, rengeteg dolgozó kaphatna pihenőt, ha hivatalos munkaszüneti nap lenne Szenteste napja: a KSH adatai szerint a kereskedelemben folyamatosan emelkedik a dolgozók száma (a statisztikai hivatal valamiért egyben számolja őket a gépjárműjavítással foglalkozókkal), 2023 végén több mint félmillióan dolgoztak a hazai kereskedelmi iparágban. De a raktári melósok is jól járhatnak a pihenőnappal, ők a statisztikai hivatal szerint tavaly év végén 227 ezren voltak.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének vezetője a Pénzcentrumnak azt mondta korábban, "természetesen" támogatják a kezdeményezést. Bár voltak kifogások a szenteste, mint munkaszüneti nap ötletével, szerintük a kereskedelem az ünnepi időszakban megkeresi a várt bevételt.

Amennyiben december 24-e munkaszüneti nap lenne, nem kellene minden évben gondolkodni a boltoknak sem, hogy nyitva vagy zárva legyünk ezen a napon - jelenleg, mint ismert, ez sem egységes a kereskedelmi szereplők között

- fogalmazott.

A bevezetendő munkaszüneti napnak a saját méréseink szerint is van társadalmi támogatottsága. A feldolgozóipar és a kereskedelem egyes szereplői azzal érveltek korábban, hogy megérezné a gazdaság, ha egy napra a kereskedelem és a termelés is leállna. Azonban mivel a kereskedelemben az adventi időszakban rendszeresen találkozhatunk hosszított nyitvatartással - különösen például aranyvasárnap alkalmával - így az a véleményünk, hogy az egyetlen napi zárva tartás nem okozna sem bevételkiesést, sem pedig fennakadást

- tette hozzá Bubenkó Csaba.

Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke is arról beszélt, ők évek óta keresik az illetékeseket a témában, pár éve komolyabban is tárgyaltak a lehetőségről a munkaadókkal és a törvényhozással, de akkor "nem adták meg" a munkaszüneti napot, helyette a Nagypéntek lett az. Szerinte a külföldi példák is mutatják, hogy a gazdaság nem állna le egy plusz szabadnaptól - annál is inkább, mert december 24-én már amúgy is fékezettebb a működés, a boltok rövidített nyitvatartással üzemelnek, kevesebben dolgoznak a szokásosnál.

