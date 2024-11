Garantált bérminimum 2025: mennyi a garantált bérminimum nettó és bruttó összege 2025 évében?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az év vége közeledtével idén is újra porondra került a minimálbér és a garantált bérminimum juttatásának a kérdése: vajon emelkedik idén a garantált bérminimum és a minimálbér? Kinek jár a minimálbér, kinek jár a garantált bérminimum 2025 évében, a garantált bérminimum 2025 évétől mennyi lesz? Amellett, hogy eláruljuk, mennyi a garantált bérminimum összege 2025 januárjától, annak is utánajárunk, hogy a 2025 garantált bérminimum mellett mennyi lesz a minimálbér 2025-ben! Garantált bérminimum 2025 nettó VS garantált bérminimum 2025 bruttó: mennyit kapunk készhez fizetésnapon?

