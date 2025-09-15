2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Tetőfedő építőmunkás tetőszigetelő anyagot szerel az épülő új házon. Sziklafal vágása éles késsel
Ez még csak a kezdet? Már most több mint 100 ezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 09:41

Magyarországon jelenleg mintegy százezer külföldi dolgozik különböző jogcímeken, miközben tavaly összesen 133 ezer külföldi munkás fordult meg az országban, és 255 ezer külföldi tartózkodott itt 24-féle jogcímen - derül ki a Trenkwalder kereskedelmi igazgatójának nyilatkozatából.

A munkaerő-kölcsönzéssel és HR-szolgáltatásokkal foglalkozó Trenkwalder kereskedelmi igazgatója, Nógrádi József az InfoRádióban ismertette a külföldi munkavállalók magyarországi helyzetét. Elmondása szerint 2016 és 2019 között jelentős mértékben, közel 40 százalékkal nőtt az ukrán vendégmunkások száma az azt megelőző időszakhoz képest - számolt be róla az Infostart.

2020-tól kezdődően az ázsiai országokból érkező munkavállalók száma kezdett emelkedni, miután a kormányzat a munkaerőhiányra reagálva lehetővé tette a 2+1 éves tartózkodási engedéllyel történő munkavállalást. Először az indiai és vietnámi vendégmunkások létszáma növekedett számottevően, emellett különböző beruházásokhoz kapcsolódóan sok koreai és török munkavállaló is érkezett az országba.

Tavaly 133 ezer külföldi munkás fordult meg az országban, ami első olvasatban magas számnak tűnhet, de hozzátette, hogy 24-féle jogcímen 255 ezer külföldi tartózkodott 2024-ben Magyarországon

- mondta Nógrádi József.

A szakember rámutatott, hogy a külföldiek jelentős része nem munkavállalási céllal tartózkodik Magyarországon. Sokan a beruházó cégekkel érkeznek, mások minősített kölcsönzőkön keresztül vagy stratégiai partnerségek keretében jutnak munkalehetőséghez. Emellett nagy számban vannak olyan külföldiek is, akik tanulmányaik mellett vállalnak munkát.

A kereskedelmi igazgató kitért a nemzeti kártya rendszerére is, amely kezdetben a határon túli magyarság integrálását célozta, később azonban kibővítették a jogosultak körét, így ma már nyolc ország, köztük Oroszország és Fehéroroszország állampolgárai is igényelhetik.

A külföldi munkavállalók alkalmazásának feltételei pozíciófüggőek. Betanított munkák esetében például nem alapkövetelmény a magyar nyelvtudás. Magyarországon kvótarendszer szabályozza a külföldi munkaerő létszámát, emellett létezik egy negatív lista is, amely meghatározza azokat a pozíciókat - jelenleg mintegy 500 különböző munkakört -, amelyekben nem alkalmazhatók külföldi munkavállalók.

Összehasonlításként Nógrádi József megemlítette, hogy míg Ausztriában és Csehországban - ahol a munkaerőpiac hasonló méretű, mint Magyarországon - egyaránt körülbelül egymillió külföldi munkavállaló dolgozik, addig hazánkban ez a szám mindössze százezer. Csehországban különösen magas, közel 650 ezer az ukrán munkavállalók száma, emellett ott is jelentősen emelkedett az ázsiai, főként vietnámi munkavállalók létszáma az elmúlt években.
Címlapkép: Getty Images
