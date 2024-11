Itt a törvénymódosítás: új munkaszüneti napot vezetnek be Magyarországon?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ismét benyújtottak egy törvénymódosítást, amely munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét. Balassa Péter országgyűlési képviselő szerint az új munkaszüneti napnak már csak azért is lenne létjogosultsága, mert 2023-ban már a legnagyobb üzletláncok is beálltak a kezdeményezés mögé. Az új munkaszüneti napról évek óta vita van a törvényhozásban, immár hatodszorra nyújtották be a vonatkozó törvénymódosítást.

A magyar társadalom régóta várja, hogy hét európai államhoz hasonlóan hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja - írja törvénymódosító javaslatában Balassa Péter országgyűlési képviselő. Így szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítását javasolja. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mint a Portfolio emlékeztet, december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása jópár éve téma a hazai törvényhozásban, tavaly ötödik alkalommal sem sikerült elfogadtatni a módiosítást. Balassa Péter javaslata értelmében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne: (1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24–26. Indoklásában a képviselő kiemelte, 2023 decemberében több kereskedelmi szolgáltató – csak a legnagyobbakat említve, pl. Lidl, Rossmann, Penny – beállt a kezdeményezés mögé, ezzel lehetővé téve a dolgozóik számára, hogy szenteste napját a szeretteikkel, a családjukkal együtt tölthessék.

Címlapkép: Getty Images

