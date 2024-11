Jöhet a december 24-i munkaszüneti nap? Itt a szakszervezetek válasza, sokan járhatnak jól

Nem valószínű, hogy megérezné a gazdaság teljesítménye, ha december 24-ét is munkaszüneti nappá nyilvánítanák - erről beszélt két szakszervezeti vezető is a Pénzcentrum kérdésére. Szerintük a jó külföldi példák is mutatják a működőképességet, valamint elmondták, higy ezen a napon amúgy is csökkentett a működés. A munkaszüneti napról hamarosan szavazhat az Országgyűlés, miután ismét napirendre került a kérdés.

Sokadik alkalommal is benyújtották a törvénymódosító javaslatot arról, hogy hivatalosan is munkaszüneti nappá nyilvánítsák-e december 24-ét, vagyis Szenteste napját - erről lapunk is beszámolt tegnap. A javaslat azzal érvel, hogy egyrészt hét európai országban is munkaszüneti nap december 24-e, másrészt pedig már tavaly is beállt a kezdeményezés mögé számos boltlánc.

A Pénzcentrum most megkérdezett két szakszervezeti vezetőt arról, hogy ők mit szólnak a javaslat imsételt benyújtásához. Kinek lenne az jó, ha a karácsonyi rohanás legvégén, mikor még az utolsó pillanatban is sokan vásárolnak az ünnepekre, a boltok zárva tartanának?

Nem először van erről szó

December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása jópár éve téma a hazai törvényhozásban, tavaly ötödik alkalommal sem sikerült elfogadtatni a módosítást. Balassa Péter javaslata értelmében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne:

(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24–26.

Indoklásában a képviselő kiemelte, 2023 decemberében több kereskedelmi szolgáltató – csak a legnagyobbakat említve, pl. Lidl, Rossmann, Penny – beállt a kezdeményezés mögé, ezzel lehetővé téve a dolgozóik számára, hogy szenteste napját a szeretteikkel, a családjukkal együtt tölthessék. A Lidl pedig nem csak a levegőbe beszél: mint tegnap megtudtuk, ők az idén is bezárva tartanak minden egységet a dolgozók érdekében. Nem így tesz azonban a Tesco, amely azt jelentette be, hogy idén szenteste is nyitva lesznek, erről itt írtunk:

Többszázezer dolgozó pihenhetne

Az egész biztos, hogy ha ez alkalommal végre tényleg elfogadják a módosítást, több százezer magyar dolgozó pihenhetne egy nappal többet karácsonykor. A KSH adatai szerint a kereskedelemben folyamatosan emelkedik a dolgozók száma (a statisztikai hivatal egyben számolja őket a gépjárműjavítással foglalkozókkal).

Jól járhatnának a boltláncok raktáraiban dolgozók, illetve a szállítók is, ahol szintén csaknem kétszázezer ember érintett. A pihenőnap ezen a néhány nemzetgazdasági ágban dolgozó mellett természetesen még sok millió magyart érintene - és mivel hivatalosan munkaszüneti napot szeretnének, várhatóan ledolgozni sem kellene korábban ezt a napot.

Nem okozna fennakadást, ha munkaszüneti nap lenne

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének vezetője a Pénzcentrumnak azt mondta: természetesen támogatják a törvénymódosítást, hiszen ez mindenképpen jó a kereskedelmi dolgozóknak.

Több alkalommal javasoltuk korábban még azt is, hogy a kereskedelmi törvényt módosítsák annak érdekében, hogy a szenteste is munkaszüneti nap legyen a szektorban. A dolgozók egészen biztosan profitálnak ebből, hiszen ők is a családjukkal lehetnek, és mehet otthon az ünnepi készülődés. Amennyiben december 24 munkaszüneti nap lenne, nem kellene minden évben gondolkodni a boltoknak sem, hogy nyitva vagy zárva legyünk ezen a napon - jelenleg, mint ismert, ez sem egységes a kereskedelmi szereplők között

- mondta erről az elnök. Elmondta még, hogy bár voltak kifogások a szenteste, mint munkaszüneti nap ötletével, szerintük a kereskedelem az ünnepi időszakban megkeresi a várt bevételt.

Nagyon fontos leszögezni, hogy a szenteste történő egységes zárva tartás nem lenne egyenlő azzal, mint amikor vasárnaponként kötelezően voltak zárva az üzletek. Emlékezhetünk rá, hogy az micsoda társadalmi feszültséget okozott, és itt a fő különbség: a szenteste bevezetendő munkaszüneti napnak a saját méréseink szerint is van társadalmi támogatottsága. A feldolgozóipar és a kereskedelem egyes szereplői azzal érveltek korábban, hogy megérezné a gazdaság, ha egy napra a kereskedelem és a termelés is leállna. Azonban mivel a kereskedelemben az adventi időszakban rendszeresen találkozhatunk hosszított nyitvatartással - különösen például aranyvasárnap alkalmával - így az a véleményünk, hogy az egyetlen napi zárva tartás nem okozna sem bevételkiesést, sem pedig fennakadást

- tette még hozzá az elnök.

Sokan már eleve nem is dolgoznak szenteste

Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke azt tette hozzá a hírhez: támogatják a kezdeményezést, ugyanis nem ez az első alkalom, mikor ez felmerül, és korábban már sikerült is kiharcolni - igaz, másik ünnepnapra.

Évek óta folyamatosan keressük az illetékeseket ezzel kapcsolatban, hiszen rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a dolgozók ezen a napon is egészen a családjukkal lehessenek. Néhány évvel ezelőtt már komolyabban is tárgyaltunk a lehetőségről, akkor még ezt nem "adták meg" - megkaptuk helyette a Nagypénteket, és azóta ez is munkaszüneti nap. De ugyanilyen fontosnak tartjuk a szentestére tervezett hivatalos munkaszüneti napot is

- mondta az elnök. Hozzátette, hogy a külföldi példák is mutatják, hogy a gazdaság nem állna le egy plusz szabadnaptól - annál is inkább, mert ezen a napon már fékezettebb is a működés.

A karácsonyi ünnepet megelőző napon, december 24-én így is jóval kevesebben dolgoznak a más napokon szokásosnál, hiszen a legtöbb helyen csak csökkentett nyitvatartás van - máshol szabadságot vesznek ki, átszervezik kicsit a munkarendet, tehát igazán nem tartjuk valószínűnek, hogy a gazdaság kimondottan megérezné. Több országból is tudunk arról, hogy már ez a nap is munkaszünetinek számít, és az ottani pozitív tapasztalatokból mi is levonhatjuk a tanulságokat. Ismét elmondom, hogy régi szakszervezeti igény és vágy teljesülne, ha elfogadnák a javaslatot, mi szurkolunk is annak, hogy így legyen

- osztotta meg gondolatait Mészáros Melinda.