Kifakadtak a milliós szakácsbéreken a balatoni vendéglátósok: nekik tényleg semmi sem elég

Elszálltak a bérigények a balatoni vendéglátásban: egymilliós fizetés, tóra néző szállás és teljes ellátás is szerepel a szezonális munkavállalók elvárásai között, miközben a szakképzett munkaerő egyre nehezebben található - írta a sonline.

A balatoni vendéglátóhelyek tulajdonosai rendkívüli helyzettel szembesülnek a nyári szezon kezdetén. Rácz Jenő sztárséf, aki hamarosan Alsóörsön nyit éttermet, közösségi oldalán osztotta meg döbbenetét, amikor egy jelentkező szakács egymillió forintos havi bérigénnyel kereste meg.

Ez azonban nem egyedi eset. A déli parton már olyan munkavállalói elvárásokkal is találkoznak a vendéglátóhelyek, mint a Balatonra néző szoba biztosítása. Makkos Péter, a fonyódi Makkos Vendéglő tulajdonosa szerint nagyon megváltoztak a munkavállalók igényei, a munkavállaló meg akarja mondani, mikor és mennyit hajlandó dolgozni és azt is, mennyi bérért.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a korábban az osztrák síparadicsomokból nyárra hazatérő munkavállalók száma is csökken, mivel a külföldi munkaadók igyekeznek kitolni a szezont és nyári programokat is szerveznek, így kevesebben térnek haza a balatoni szezonra.

Németh Tamás, a balatonboglári Fuel by Full Gas séfje is kemény kritikát fogalmazott meg: "Abszolút irreális, már egy olyan irányba elment az egész, hogy nem is tudják mit kérjenek: óránként három cigiszünet, meg masszőr legyen, meg frissítés". A mesterszakács szerint a fiatalok tévesen értelmezik a szakács szakmát: "Mindenki egymilliót akar keresni havonta, de nincs kötelességtudat, tisztelet, nem járnak be pontosan dolgozni, a tisztaság, a gazdaságosság, az alapvető emberi értékek nem számítanak, nulla kommunikáció."

A szakember szerint a szakképzés és a valós munkahelyi elvárások között egyre nagyobb a szakadék. "A frissen végzett fiatalok motiválatlanok és nem ritka ma már az egymillió forintos szakácsbér a szezonban, mert a jókat megfizetik. Ám nem mindenki jó, csak ezt nem ismerik be: sztárnak hiszi magát mindenki" - vélekedett Németh Tamás.

Tóth Gergely, a CE Plaza Hotel tulajdonosa szerint az irreális bérigények elsősorban a szezonális helyeken jelentkeznek, és ezek a helyek gyakran elszívják a munkaerőt az egész évben nyitva tartó szállodáktól. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a szezonális helyek által kínált magas fizetés nem feltétlenül ellensúlyozza azt a bizonytalanságot, hogy ősztől tavaszig nincs munkalehetőség.

Szikra Gabriella, a fonyódi Konyhám 365 séfje a konkrét számokat is megosztotta: "Most azt hallom, hogy az alap napi órabér 3000-3500, de legalább 40-50 ezer forintot akarnak a jelentkezők egy napra és plusz a szállás. Régen sem volt ilyen és én sem kapok szállást, ha felmegyek Pestre. Nem értem, miért hiszik azt az emberek, ha ide jönnek dolgozni, akkor nyaralhat az egész család."

A vendéglátás átalakulása nemcsak a munkaerőpiacon, hanem a fogyasztói szokásokban is megmutatkozik. Makkos Péter szerint a nagy hőség miatt a vendégek inkább délután sziesztáznak, és az éttermi látogatásokat késő délutánra vagy estére időzítik, ami további kihívást jelent.