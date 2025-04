Nyári szünet 2025: mikor kezdődik és meddig tart a nyári szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A nyári szünet dátuma nemcsak a diákokat és szülőket érinti, hanem közvetett módon rengeteg lakost is. A tanítási szünetek ideje alatt ugyanis változnak a menetrendek, és mivel sokan vesznek ki szabadságot, utaznak, ez érezhető az utak, boltok, vendéglátóhelyek, hivatalok forgalmában is. A dolgozói szabadságok miatt az ügyintézési idők megnyúlhatnak és ahogy a munkafolyamatok is csúszhatnak a munkahelyen. A nyári szünet így rengeteg ember mindennapjait befolyásolhatja, ezért érdemes tudni, mikorra esik 2025-ben. Mutatjuk az utolsó tanítási nap dátumát, illetve a többi iskolai szünet várható dátumát is.

A szabadságok tervezése miatt már sokan szeretnék tudni, mikor kezdődik és ér véget 2025-ben a nyári szünidő. Sőt, nemcsak a diákoknak és szüleiknek fontos, hogy tisztában legyenek ezekkel a dátumokkal, rengeteg lakost érinthet szerte az országban a tanítási szünet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mikor kezdődik a nyári szünet 2025-ben? Mikor lesz az utolsó tanítási nap? Még tavaly jelent meg a Magyar Közlönyben a 2024/2025-ös tanév rendje. Ebből tudható, hogy az utolsó tanítási nap június 20-án, pénteken lesz, így az első tanításmentes munkanap június 23-a, hétfő lesz. Bár a 2025/2026-os tanév rendje még nem jelent meg, feltételezhető, hogy a következő tanév idén is szeptember 1-jén fog kezdődni, mely hétfőre esik. Így a nyári szünet augusztus 31-én ér véget, kereken 10 hetes lesz, ha pedig a megelőző hétvégét is hozzászámítjuk, akkor 72 napos. Vagyis 2025-ben ugyanolyan rövid lesz a nyári szünet, mint 2024-ben volt. Nagyon rég nem láthattak az iskolások ilyen rövid nyári szünetet. A mára már bőven felnőtt millenniálokban még mindig élesen élhet az az emlék, hogy a 2000. évi nyári szünetnek már augusztus 27-én vége volt, és augusztus 28-án csengettek be először. Viszont az ezt követő negyedszázad alatt egyszer sem fordult elő, hogy szeptember 1-jénél hamarabb kezdődött volna a tanév, a hétvégék miatt nem egyszer csak szeptember 2-án vagy 3-án hangzott fel az első csengetés. A tanév utolsó tanítási napja azonban már gyakrabban változott. 2000 után sokáig június 15-höz igazították az utolsó tanítási nap dátumát, mely így eshetett június 13-ra, vagy akár 16-ra is. Csak a 2002-es év jelentett kivátelt, amikor június 19-e volt az utolsó tanítási nap. 2024-ben azonban megváltozott ez a gyakorlat, amikor június 21-e lett az utolsó tanítási nap, idén pedig ezt a gyakorlatot követve 20-át jelölték ki. Mivel az első tanítási napok ugyanúgy szeptember 2-ra és 1-re estek, így a nyáriszünet jócskán lerövidült. A rezsiválság óta azonban más iskolai szünetek hossza is változott: hol az őszi, hol a téli szünet lett megnyújtva. Úgy tűnik, állandósulhat a gyakorlat, hogy a nyári szünet csak június 20-a környékén kezdődik, a téli szünet viszont minimum két hetes. Egyes vélemények szerint ez könnyebbséget jelent a szülőknek, mert csak 10 egybefüggő hétre kell gondoskodniuk a gyerekek elhelyezéséről, valójában viszont télen ezt ugyanúgy meg kell oldani már kevesebb szabadsággal gazdálkodva. Nyári napforduló, csillagászati nyár Minden évben kétszer kerül sor úgynevezett napfordulóra: egyszer nyáron, és egyszer télen. A napforduló egy csillagászati kifejezés, mely azt a pillanatot fejezi ki, amikor a Nap pozíciója eléri legmagasabb pontját a pályáján északon a Ráktérítőhöz, délen a Baktérítőhöz képest. A nyári napfordulóra 2025-ben június 21-én, a télire pedig december 21-én kerül sor. Fordulat következik be abban is, hogy milyen hosszúak lesznek a nappalok, illetve az éjszakák. A téli napfordulóig a Nap látszólag északról déli irányba halad, azt követően a mozgása délről északi irányú lesz. Vagyis a nyári napfodulóig hosszabbodnak, az után pedig rövidülnek a nappalok egészen az újabb téli napfordulóig. (x) A nyárig még jön a tavaszi szünet, az érettségik és a pünkösd is Tavaszi szünet, húsvéti szünet 2025-ben A tavaszi szünet idén 2025. április 17-én, csütörtökön kezdődik, és április 27-én, vasárnap ér véget. Az iskolákban a szünet előtti utolsó tanítási nap április 16., szerda, és a diákok április 28-án, hétfőn térnek vissza az iskolapadba. Ez az időszak idén is egybeesik a húsvéti ünnepekkel, amely április 18-án, nagypénteken kezdődik és április 21-e húsvét hétfőig tart. A szünet összesen 11 napot ölel fel a hétvégékkel együtt. A szakképzésben részt vevők esetében a tavaszi szünet 2025-ben rövidebb: számukra 2025. április 17-től (csütörtöktől) április 25-ig (péntekig) tart. A május 2025-ben egy négynapos hosszú hétvégével kezdődik: május 1-je, csütörtök munkaszüneti nap lesz, május 2-a áthelyett pihenőnap, melyet május 17-én dolgoznak le a dolgozók. Érettségi szünet 2025-ben Idén május 5-én (hétfőn) kezdődnek az érettségi vizsgák, így a megelőző négynapos hosszú hétvégén van ideje a diákoknak pihenni, készülni. Az érettségi szünetet általában az első írásbeli vizsgák idején rendelik el a vizsgákat bonyolító iskolák a nem érettségiző diákok számára, hogy az érettségiket zavartalanul le tudják vezényelni a kötelező tárgyakból. Ezt nevezik sok intézményben érettségi szünetnek, melynek hossza iskolánként eltérő lehet. Pünkösd 2025-ben Mivel a húsvét viszonylag későn volt 2025-ben, a pünkösdre is júniusig kell várni: pünkösd vasárnap 8-án, pünkösd hétfő 9-én lesz. Ezután egészen október 23-ig nem számíthatunk hosszú hétvégére, ezért érdemes megbecsülni a pünkösdi három napot. Augusztus 20-a ugyanis szerdára fog esni, október 23-a viszont csütörtökre, így az előre ledolgozott péntekkel együtt négynapos hétvégévé alakul. November 1-je azonban szombatra fog esni. Feltehetően az őszi szünet is erre az időszakra esik majd, az október 22-tól november 2-ig tartó másfél hétre, de ez csak akkor lesz hivatalos, ha a 2025/2026-os tanév rendje megjelent. 2025-ben szerencsére a karácsony nem hétvégére esik és 2026. január 1-je is csütörtökön lesz.

