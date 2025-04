Ebben a szakmába özönlenek Fülöp-szigeti melósok Magyarországon: ezért esküsznek rájuk

Jelentősen emelkedtek az idény- és alkalmi munka közterhei, miközben 2025 júliusától 120 napra korlátozódik az egyszerűsített foglalkoztatás időtartama. A változások komoly kihívások elé állítják a mezőgazdasági termelőket, akik már most drasztikus intézkedésekre kényszerülnek - írta meg a Haszon.

A mezőgazdasági idénymunka napi közterhei 1300-ról 2200 forintra, az alkalmi munkavállalásé pedig 2700-ról 4400 forintra emelkedtek február 1-től. Ez a változás különösen érinti a zöldség-gyümölcs ágazatot, ahol a termelők mezőgazdasági idénymunkásokat, az élelmiszeripari cégek pedig alkalmi munkavállalókat foglalkoztatnak.

A FruitVeb számításai szerint a gyümölcsültetvények esetében az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) közterheinek emelése hektáronként 54-225 ezer forintos többletköltséget jelent. A napszám várhatóan 7-9 százalékkal, 1000-1500 forinttal növekszik, ami hektáronként további 60-375 ezer forintos költségnövekedést eredményez. Összességében a bérköltségek emelkedése hektáronként 100-600 ezer forint között alakulhat, miközben az adóterhek 62 százalékkal nőnek az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók után.

A munkaerőpiaci helyzet már a változások előtt is feszült volt. A keleti országrészben 12 ezer, az ország középső és nyugati részén akár 15-18 ezer forintot is fizettek naponta az idénymunkásoknak a tavalyi szezonban, mégis egyre nehezebb volt munkaerőt találni. Nagypéter Sándor, a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezetének elnöke szerint a megoldást egyre inkább a harmadik országbeli munkavállalók jelentik, különösen a Fülöp-szigetekről érkezők, akiket megbízhatóságuk miatt előnyben részesítenek.

A külföldi munkaerő alkalmazását azonban korlátozza, hogy 2025-ben 35 ezer főben maximálták a vendégmunkásoknak kiadható tartózkodási és foglalkoztatási célú engedélyek számát, ami az előző évi mennyiség körülbelül fele.

A hajdú-bihari agrárvállalkozások vezetői is súlyos problémákról számoltak be. Bódi László, a hajdúnánási Tedej Zrt. vezérigazgatója elmondta: "Az a helyzet, hogy mi nem tudunk az alkalmi- és az idénymunkásoknak reggel pálinkát, délben sört, este vacsorát adni és zsebbe fizetni, mint az sok családi gazdaságban bevett szokás." A vezérigazgató szerint a diákmunka új szabályozása is problémás, mivel a munkaszerződéses foglalkoztatás túl költséges.

A növekvő terhek miatt a vállalkozások kénytelenek csökkenteni az idénymunkások számát és a termelési kapacitásukat is. "Almaszedés és meggyrázás idején 50-60 idénymunkást tudunk most foglalkoztatni, korábban ez bizony több száz főt tett ki. Harminc hektárnyi almást már felszámoltunk, maradt tíz hektár. A meggynél egyelőre még nem csökkentettük az ültetvényeink méretét, de idén a harminc hektár meggyesből 15-20 hektárt biztosan kiszedünk" – nyilatkozta Bódi László.

Hasonló intézkedésekről számolt be Szabó Viktor, a derecskei Bold Agro Kft. ügyvezető igazgatója is. "A munkaerő drágulását tudomásul vesszük, az így kialakult új helyzet kezelése azonban tőlünk is határozott intézkedéseket követel. Ezek között első helyen kell megemlíteni azt, hogy a 120 hektár almáskertünket a felére, 60 hektárra voltunk kénytelenek csökkenteni. Annak ellenére, hogy évek óta folyamatosan próbáljuk az élőmunkaerőt kiváltani automatizálással, robotokkal."

Az ügyvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a törvényi korlátozás, miszerint egy személy éves szinten legfeljebb 180 napot dolgozhat alkalmi munkavállalóként, azokat a családokat is sújtja, akik eddig szezonális mezőgazdasági munkákból éltek.

Közben a diákok órabére is emelkedik, a mindenkori minimálbérhez igazodva idén 7-10 százalékkal nő. A Mind-Diák Szövetkezet közlése szerint a diákok átlagos órabére a korábbi bruttó 1900 forintról bruttó 2100 forint fölé emelkedik. Az informatikai, mérnöki és műszaki területeken kínálják a legmagasabb, bruttó 2200-2500 forintos órabéreket, míg az egyszerű fizikai munkák továbbra is a legalacsonyabb, bruttó 1700-1800 forint körüli órabérrel járnak.

Az egyszerűsített foglalkoztatás előnyei közé tartozik a gyors bejelentés lehetősége, a kijelentési kötelezettség hiánya és a kedvező járulékok, hátrányai között pedig a szigorú időkeretek és tevékenységi körök, valamint az, hogy a munkavállaló nem jogosult táppénzre, nyugdíjjárulékra és szülési szabadságra. 2025 januárjától a minimálisan kifizetendő bér az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a minimálbér 85 százaléka (1422 Ft/óra), szakképzettséget igénylő munkakörökben pedig a garantált bérminimum 87 százaléka (1745 Ft/óra).