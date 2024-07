Komoly bérváltozás jön az osztrákoknál: rengeteg magyart érint, sok pénzről van szó

Az osztrák adórendszer 2024-ről 2025-re 4%-os emelést hajt végre a béradó sávokban, ami növeli a munkavállalók nettó fizetését. Az osztrák béradó sávokat átszámítva magyar forintba és viszonylatba, az éves bérek legalsó értéke is meghaladja a kb. 3 millió forint éves nettó bért, azaz havi 250 ezer forintot. Az osztrákoknál végrehajtott 4%-os emelés bérsávonként itthoni viszonylatban annyit jelent, mintha éves szinten legalább 116 ezer forintnyi, de akár 900 ezer forintnyi növekedést hajtana végre a kormány a nettó bérek terén. Természetesen a kint állandó jelleggel, vagy akár csak szezonálisan kint dolgozó magyarok 2025-ös bérét is érintik a változások.

Az osztrák adórendszer a bérek és jövedelmek adóztatására vonatkozóan progresszív adózást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy a jövedelem növekedésével magasabb adókulcsok lépnek érvénybe, arról pedig, hogy ennek a mértéke hogyan alakuljon évente újra és újra döntenek.

A legfrissebb hírek szerint 2024-ről 2025-re emelnek a béradó sávokon (4%-ot), ami tehát azt jelenti, hogy 2025-ben több lesz az emberek nettó fizetése, mint előtte. Ez a változás pedig nem csak az osztrák állampolgárok bérére vonatkozik, hanem a kint állandó vagy szezonális jelleggel munkát vállaló külföldi munkásokéra is. Így a közel átlagosan 125 ezer magyart is, akik rendre kint dolgoznak a szomszédos országban. A következő táblázatban gyűjtöttük ki az osztrák finanz.at oldaláról, hogy hogyan változnak az éves fizetések 2025-ben.

De ezen felül természetesen Ausztriában is van társadalombiztosítási járulékok, mivel a jövedelemadón kívül a munkavállalóknak és munkáltatóknak társadalombiztosítási járulékokat is kell fizetniük Ez pedig az alábbi elemeket tartalmazzák:

Nyugdíjbiztosítás: 22,8% (munkavállaló: 10,25%, munkáltató: 12,55%)

Egészségbiztosítás: 7,65% (munkavállaló: 3,87%, munkáltató: 3,78%)

Munkanélküli biztosítás: 6% (munkavállaló: 3%, munkáltató: 3%)

Egyéb járulékok: pl. balesetbiztosítás 1,2% (teljes összeg munkáltató által fizetve)

Ahogy az sem meglepő, hogy ott is vannak olyanok, akik adómentességet élveznek, akárcsak hazánkban.

Az osztrák adórendszer számos adómentességet és kedvezményt biztosít, például:

Családi pótlékok és kedvezmények: gyermekek után járó kedvezmények.

Speciális levonások: például munkavállalói költségek, biztosítási díjak.

Szociális juttatások: például lakhatási támogatás, egyéb szociális juttatások.

Az osztrák munkavállalók év közben bérükből előre levont adót fizetnek, az év végén pedig adóbevallást nyújtanak be, amely alapján a végleges adókötelezettséget kiszámítják. Az adóhivatal ekkor figyelembe veszi az esetleges levonásokat és kedvezményeket. Az osztrák adórendszer tehát több lépcsős, progresszív adózást alkalmaz a bérek és jövedelmek adóztatására, amelyhez társadalombiztosítási járulékok és különféle adókedvezmények is kapcsolódnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Bruttó-nettó kisokos: ennyit buknak fizetésükből a magyar, osztrák, német és svájci melósok Az összehasonlításunk alapján láthatjuk, hogy Európa különböző országaiban eltérő mértékű járulékokat vonnak le a bruttó fizetésből, így igen különböző mértékűek a nettó fizetések is.

Hogyan néznek ki ezek az értékek magyar viszonylatban?

Mint tudvalevő a magyar adórendszerben a bér utáni adózás viszonylag egyszerű, mivel egyetlen, egységes adókulcsot alkalmaznak a személyi jövedelemadóra (SZJA), nem úgy mint az osztrák modellben. Magyarországon a személyi jövedelemadó (SZJA) kulcsa 15%. Ez az egységes kulcs minden jövedelemkategóriára vonatkozik, függetlenül a kereset nagyságától.

Természetesen azonban ez az érték itthon is további elemekkel egészül ki. Ilyen például a társadalombiztosítási járulékok, amelyek az alábbiak szerint alakulnak. Munkavállalói járulékok:

Nyugdíjjárulék: 10%

Egészségbiztosítási járulék: 7% (ebből 4% természetbeni és 3% pénzbeli ellátásra)

Munkanélküli biztosítási járulék: 1.5%

Összesen: 18.5%

Ehhez a 18,5%-hoz ha hozzávesszük az SZJA-t meg is kapjuk, hogy összesen tehát 33,5%-ot kell a bruttó bérünkből odaadnunk,

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

tehát megközelítőleg a (bruttó bérünk*0,665) és megkapjuk, hogy mennyi a nettó bérünk.

Ezen felül természetesen ez kiegészül a munkáltatói járulékokkal (amelyet a munkáltató fizet az alkalmazott után) és vannak itthon is bizonyos adókedvezmények (pl.: családi kedvezmények, első házasok kedvezménye stb.). Nagy vonalakban a magyar rendszerről ezt érdemes tudni, de mi most azt is kiszámoltuk, hogy ,ha az osztrák modell lenne hazánkban hogyan alakulnának a nettó bérek.

Ehhez először a már fent elkészített osztrák béradó sávokat összegző táblázatot váltottuk át a mai (2024.07.25.) árfolyamon. Az éves bérekre vonatkozva igen szép összegeket láthatunk így a táblában, a legalsó éves bérérték is 5 millió feletti, ami havonta alsó hangon 416 ezer forintot jelentene és ebből 0%-ot kell adózni. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy az osztrák árak (albérlet, élelmiszer stb.) valamivel drágábbnak mondható, így ezt az értéket át kell számolni az úgynevezett vásárlóerő-paritáson alapuló átváltási tényezővel (GDP) és a piaci árfolyam árszínvonalának arányával.

A számolás elvégzése utáni értékeket látjuk a 3. és 4. oszlopokban, így már látható, hogy az osztrákoknál megkeresett nettó 5 millió forint olyan, mintha itthon kb. 3 millió forintot keresnénk egy évben nettó, ami havonta nettó 250 ezer forintot jelent. A következő táblában azt is kiszámoltuk, hogy az osztrákoknál eszközölt 4%-os emelés nagyjából magyar viszonylatban mennyi emelésnek tekinthető.

A tábla alapján tehát elmondható hogy mindegyik bérsávban legalább éves szinten 116 ezer forintnak megfelelő emelést kaptak a munkavállalók, de olyan bérsáv is akad, ahol 900 ezret is eléri ez az érték.