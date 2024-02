Bruttó-nettó kisokos: ennyit buknak fizetésükből a magyar, osztrák, német és svájci melósok

Miközben Svájcban a bruttó fizetésből csak kb. 22% megy el járulékokra, addig itthon 33,5%-ot adózunk le egy hónapban. Németországban a bruttó fizetésből kb. 35% megy el járulékokra, de ott gondozási biztosítás is jár a munkavállalóknak. A Pénzcentrumon megvizsgáltuk mennyit szed el az állam Európa különböző országaiban a dolgozóitól.

A közösségi médiában bukkantunk rá egy videóra, melyben országonként derül ki, hol hogyan alakulnak a bruttó és nettó bérek. Nyilván minden országban nagyon különböző a munkáltatói és munkavállalói járulékok rendszere, de azért így is nagyon érdekes megvizsgálni, hogy egyes országokban a fizetésük hány százalékát kapják meg a munkavállalók. Ellenőriztük a videóban közölt számokat, és hitelesnek találtuk a tájékoztatást, így mi is ebből indultunk ki az elemzéshez.

A videóban bruttó 4 000 euróból indulnak ki, és azt láthatjuk, hogy egyes országokban ez a fizetés mennyit ér nettóban. Azt fontos kiemelni, hogy a videóban egységesítésre kerül a valuta és mindenhol eurót látunk, olyan országok esetén is, ahol a hivatalos pénznem eltérő, így itt a váltás miatt származhat némi differencia az eredetihez képest.

A videó alapján tehát vissza tudjuk fejteni, hogy melyik országban nagyjából hány százalék megy el járulékokra. Az ottani értékek alapján a havi bruttó 4 000 euróból:

Németországban : nettó 2 588 eurót kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből kb. 35,5% megy el járulékokra

: nettó kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből megy el járulékokra Olaszországban : nettó 2 615 eurót kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből kb. 34, 625% megy el járulékokra

: nettó kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből megy el járulékokra Svájcban : nettó 3 120 eurót kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből kb. 22% megy el járulékokra

: nettó kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből megy el járulékokra Franciaországban : nettó 2 758 eurót kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből kb. 31,05% megy el járulékokra

: nettó kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből megy el járulékokra Írországban: nettó 3 016 eurót kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből kb. 24,6% megy el járulékokra

nettó kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből megy el járulékokra Spanyolországban : nettó 2 806 eurót kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből kb. 29,85% megy el járulékokra

: nettó kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből megy el járulékokra Hollandiában: nettó 2 924 eurót kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből kb. 26,9% megy el járulékokra

nettó kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből megy el járulékokra Ausztriában: nettó 2 620 eurót kapnak készhez, tehát a bruttó fizetésből kb. 34,5% megy el járulékokra

Jelenleg Magyarországon a bruttó fizetésünkből 33,5% megy el járulékokra, ez pedig úgy épül fel, hogy 15%-os szja + a 18%-os TB-járulék együttesen a bruttó bér 33,5%-át teszik ki. Magyarországon a 4 000 euróból nettó 2 660 eurót kapunk készhez havonta. Tehát látható a fenti kiszámolt értékek alapján, hogy ez nagyjából átlagosnak mondható, mivel a legtöbb országban ilyen 30% (+/- 5-6%) körül van.

De nagyon fontos megemlíteni és kiemelni, hogy önmagukban nem lehet ezeket az értékeket összehasonlítani! Nagyon különböző egészségügyi biztosítások és egyéb más adóformák vannak országonként.

Svájcban 22% jött ki, azonban ott az egészségügyi rendszer teljesen más, mint nálunk, szóval hiába kedvező ugyan a nettó-bruttó fizetés átváltó, ha utána az orvosnál súlyos frankokat hagynak ott a betegek.

A továbbiakban azt néztük meg, a magyarok számára legvonzóbb országokban, hogyan alakulnak a járulékok. Németországot, Svájcot és Ausztriát vizsgáltuk meg, mert ahogy azt már korábbi cikkeinkben megírtuk, ide vándorolnak a legtöbben a magyar állampolgárok közül. Mindegyik ország esetén a legalapabb munkavállalói helyzetből indultunk ki, tehát nagyjából 30 év körüli, gyermektelen, semmilyen szociális problémával nem rendelkező munkavállalókkal számoltunk.

Ausztria

A járulékok Ausztriában általában magasabbak lehetnek más országokhoz képest, mivel az országban magas szintű szociális hálót biztosítanak. Ezek közé tartoznak a társadalombiztosítási járulékok (pl. nyugdíj, egészségbiztosítás, munkanélküli ellátás), valamint az egészségügyi járulékok.

2023-hoz képest 2024-re változtattak a nettó/bruttó bérek arányán, és idéntől (+63,67) euróval többet kapnak nettóban az osztrák munkavállalók. A fenti videóban még a 2023-mas értékekkel számolt a profil tulajdonosa, ugyanis tavaly még a a társadalombiztosítás 18,2% volt, míg a jövedelemadó pedig 16,372%-ról 14,8%- ra csökkent idénre.

A német finanzrechner.at (bérkalkulátor) szerint, ha valaki havonta bruttó 4 000 eurót keres és nincsen gyereke 2024-ben nettó 2 683,99 eurót kap készhez, amiből alapvetően ezek az értékek jönnek le:

Bruttó 4000 euró, ebből

Társadalombiztosítás (- 724,80) EUR, ami 18,1%-nak felel meg

Jövedelemadó (- 722,80) EUR, ami 14,8%-nak

tehát nettó: 2 683,99 euró (tehát a fizetés 67,1%-a), de ebből még számolni kell a munkaügyi járulékköltségekkel is.

Adó/járulék arány tehát úgy épül fel, hogy bruttó bér + béren kívüli bérköltségek. Tehát havi bruttó 4 000 euró esetén, azaz évi bruttó 56 000 € esetén összesen 34 141,78 € adót/járulékot kell fizetni.

Ez tartalmazza a társadalombiztosítási járulékot (10 039,20 €), a béradót (7 479,38 €) és a munkaügyi járulékköltségeket (16 623,20 €). A személyi költségek tehát 72 623,20 €-t tesznek ki évente vagy 6 051,93 €-t havonta, tehát

52,99 %-a a munkavállaló nettó jövedelme, 47,01 %-a pedig az adók/járulékok.

Németország

Németországban is magasabbak a járulékok, ahogy a fenti összesítésben is látható a magyarnál is közel 2%-al több, de ez a nagyon sokrétű szociális rendszerrel magyarázható. A biztosítások közzé tartozik a nyugdíj, munkanélküliségi, egészség és gondozási biztosítás is. A biztosításokra összesen a bruttó fizetés kb. 20,7%-a megy el, a jövedelemadó mértéke pedig 14,05%.

Tehát a 2024-es német bérkalkulátor szerint, ha bruttó 4 000 eurót kapunk havonta:

Az adóköteles jövedelem: 3 033,00 €

Biztosítások

Nyugdíjbiztosítás 372,00 € (9,3%)

Munkanélküliségi biztosítás 52,00 € (1,3%)

Egészségbiztosítás 324,00 € (8,1%)

Gondozási biztosítás 80,00 € (2%)

Adók

Jövedelemadó 562,17 € (14,05%)

Egyházi adó 0,00 €

Szolidaritási pótlék 0,00 €

Tehát a nettó bér 2024-ben: 2 609,83 €, tehát a bruttó fizetés 65,25%-a.

Tehát itt is láthatunk némi növekedést a 2023-mas nettó fizetéshez viszonyítva, bár bőven nem annyira markánsat, mint az osztrák esetén.

Svájc

A svájci adórendszer egyike a legjelentősebb és legösszetettebb adórendszernek a világon. Azt is fontos megjegyezni, hogy Svájc adózási rendszere kantononként változhat, mivel a kantonok önálló adóhatóságok, és saját adózási törvényeik vannak. A vizsgálat során mi Zürich kantont választottuk.

Általában Svájcban az adózás alapja az egyéni jövedelemadó, melynek mértéke a személyi jövedelemre vonatkozóan változhat (mi most a legáltalánosabb értékekkel számoltunk). A jövedelemadó mértéke különböző tényezőktől függ, például a jövedelem típusától, a családi állapottól és a lakóhelytől, de még attól is, hogy egy egyház tagja az adózó.

A levonásra kerülő értékek így alakulnak a nettó bér kalkulációja során:

AHV (öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítás): - 5,30%

ALV (munkanélküliségi biztosítás): - 1,10%

NBU (nem munkával kapcsolatos baleset biztosítás): - 0,70%

PK (megtakarítási járulékos nyugdíjpénztár): - 3,36%

PK (Kockázati prémium nyugdíjpénztár): - 0,39%

Gyermekkedvezmény: + 0,00 CHF

Az egyszerűség kedvéért 4 000 euróval számoltunk itt is, annak ellenére, hogy nem ez a nemzeti valuta, de így könnyebben összehasonlítható adatokat kaptunk.

Tehát 2024-ben havi bruttó 4 000 euró esetén:

AHV (öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítás): 212 euró

ALV (munkanélküliségi biztosítás): 44 euró

NBU (nem munkával kapcsolatos baleset biztosítás): 28 euró

PK (megtakarítási járulékos nyugdíjpénztár): 134,4 euró

PK (Kockázati prémium nyugdíjpénztár): 15,6 euró

Gyermekkedvezmény: + 0,00 euró (gyermektelenre állítottuk)

Előre jelzett havi nettó fizetés: 3 566 euró, ami 89,15%-a a bruttó fizetésnek.

De jól látszik a listából, hogy például az egészségbiztosítás nem kerül levonásra. Így Svájcban bárkinek bármilyen egészségügyi problémája adódik igen vaskos számlákra számíthat. Természetesen van lehetőség külön egészségbiztosítást kötni (sőt, kötelező), de azok költsége igen nagy összeg.

A svájci egészségbiztosítási rendszer alapelvei között szerepel az egyéni felelősség és az univerzális lefedettség. A svájciaknak kötelező egészségbiztosítással rendelkezniük, amely magában foglalja az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat. A rendszer alapja az, hogy minden állampolgárnak egyéni egészségbiztosítási szerződést kell kötnie egy magánbiztosítóval.

A svájci egészségbiztosítási rendszer egyik kiemelkedő jellemzője az, hogy az egészségügyi ellátás magas színvonalú és általában könnyen hozzáférhető. A rendszer azonban magas költségekkel is jár, és a prémiumok egyénenként változhatnak attól függően, hogy melyik biztosítótársaságot választja az egyén, valamint attól is, hogy milyen típusú és milyen mértékű fedezetet választ.