Már tizenhat érmet nyertek a magyarok a kínai világjátékokon, ebből csak hétfőn három aranyat.
Ilyet még nem láttál: bedobásból kapott gólt a magyar csapat
Ritka nagy potyát hozott össze a Pénzügyőr kapusa, magyarországi pályáról hasonlóra se emlékszünk.
Vélhetően egyedülálló jelent történt meg a hétvégén egy magyar futballpályán. Az MTK második csapata a Pénzügyőrt fogadta a harmadosztály délnyugati csoportjában, és a fiatal kékek simán, 4-0-ra intézték el pasaréti ellenfelüket.
Ez a bajnokságból és a csapatokból adódóan egy olyan eredmény lenne, amire már talán egy hét múlva is alig emlékszik valaki, csakhogy az első gól miatt ez a meccs örökké emlékezetes lesz. A második félidő elején a hazaiak egyik játékosa bedobást végezhetett el, amit a kapu felé irányított, a Pénzügyőr kapusa azonban beleért a játékszerbe, és a kapuba ütötte azt - a gól tehát így érvényes lett.
KATT! Friss hírek, élő eredmények a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán!
A videót még a szenvedő fél Pénzügyőr is kellő iróniával osztotta meg, azt írták, hogy: „Kommentár nélkül a kapott gólunk. Nem sűrűn látott eddig ilyet a világ futballja…”. Ha megnézed a videót, te is láthatod, hogy semmi túlzás nincs ebben...
A hazai és idegenbeli mezek eladásai minden korábbi értékesítést felülmúltak a Poolnál.
Balatonkeresztúron eladó az a ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest egykori csatára gyermekkorát töltötte.
Szoboszlai és Kerkez is pályára léphet az angol Szuperkupa-meccsen, Pécsi Ármin azonban még küzd a csapatba kerülésért.
Edzésen lett rosszul és esett össze Fricsi Dóra, és bár a mentő azonnal ott termett, napokkal később elhunyt a kosaraslány.
Rodri, a Manchester City középpályása újabb sérülést szenvedett, és Pep Guardiola szerint valószínűleg csak a szeptemberi válogatott szünet után lesz teljesen fit állapotban.
A Porto meglepetésszerű igazolással kápráztatta el a szurkolókat, amikor Luuk de Jong érkezését a legnagyobb titokban tartva, egy barátságos mérkőzés előtt jelentették be.
Az AC Milan érdeklődik a Manchester United dán csatára, Rasmus Hojlund iránt, miközben a manchesteri klub már megegyezett Benjamin Sesko szerződtetéséről az RB Leipziggel.
Polly, az orosz rúdugró nem csak eredményeivel, de bájaival is a képernyő elé ragasztja a sportszeretőket.
A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26‑án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7‑én...
A Liverpool női labdarúgócsapata Gareth Taylort nevezte ki új vezetőedzőnek, aki korábban a Manchester City női csapatát irányította.
Joao Félix hosszas tárgyalások után az Al Nassr csapatához szerződött, ahol honfitársa, Cristiano Ronaldo is játszik.
Alex Ovechkin, a Washington Capitals csapatkapitánya megállapodást kötött egy a karriejéről szóló dokumentilmfilm elkészítésére.
A Barcelona megfosztotta Marc-Andre ter Stegent a csapatkapitányi tisztségtől, miután fegyelmi eljárást indítottak a német kapus ellen.
Lisztes Krisztián kölcsönjátékosként visszatért a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvároshoz.
A katalán edzőlegenda vélhetően szeretne még bajnoki címet nyerni, de már egy dobogóval is tovább nyújtaná egészen hihetetlen sorozatát.
A Manchester United 73,3 millió fontért szerződteti Benjamin Seskót a RB Leipzigtől, aki ötéves szerződést ír alá és Ruben Amorim negyedik nyári igazolása lesz.
A Liverpool rekordösszegű nyári igazolásokkal készül a Premier League címvédésre, miközben riválisai is jelentős erősítéseket hajtottak végre
Scott McTominay bekerült a 2025-ös férfi Aranylabda-díj 30 jelöltje közé, de nem ő számít a legkomolyabb esélyesnek.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.