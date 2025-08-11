Ilyet még nem láttál: bedobásból kapott gólt a magyar csapat

Ritka nagy potyát hozott össze a Pénzügyőr kapusa, magyarországi pályáról hasonlóra se emlékszünk.

Vélhetően egyedülálló jelent történt meg a hétvégén egy magyar futballpályán. Az MTK második csapata a Pénzügyőrt fogadta a harmadosztály délnyugati csoportjában, és a fiatal kékek simán, 4-0-ra intézték el pasaréti ellenfelüket.

Ez a bajnokságból és a csapatokból adódóan egy olyan eredmény lenne, amire már talán egy hét múlva is alig emlékszik valaki, csakhogy az első gól miatt ez a meccs örökké emlékezetes lesz. A második félidő elején a hazaiak egyik játékosa bedobást végezhetett el, amit a kapu felé irányított, a Pénzügyőr kapusa azonban beleért a játékszerbe, és a kapuba ütötte azt - a gól tehát így érvényes lett.

KATT! Friss hírek, élő eredmények a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán!

A videót még a szenvedő fél Pénzügyőr is kellő iróniával osztotta meg, azt írták, hogy: „Kommentár nélkül a kapott gólunk. Nem sűrűn látott eddig ilyet a világ futballja…”. Ha megnézed a videót, te is láthatod, hogy semmi túlzás nincs ebben...