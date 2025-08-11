2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
focikapus, kapus, gól, kapu, labdarúgás, gyep
Sport

Ilyet még nem láttál: bedobásból kapott gólt a magyar csapat

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 14:18

Ritka nagy potyát hozott össze a Pénzügyőr kapusa, magyarországi pályáról hasonlóra se emlékszünk.

Vélhetően egyedülálló jelent történt meg a hétvégén egy magyar futballpályán. Az MTK második csapata a Pénzügyőrt fogadta a harmadosztály délnyugati csoportjában, és a fiatal kékek simán, 4-0-ra intézték el pasaréti ellenfelüket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a bajnokságból és a csapatokból adódóan egy olyan eredmény lenne, amire már talán egy hét múlva is alig emlékszik valaki, csakhogy az első gól miatt ez a meccs örökké emlékezetes lesz. A második félidő elején a hazaiak egyik játékosa bedobást végezhetett el, amit a kapu felé irányított, a Pénzügyőr kapusa azonban beleért a játékszerbe, és a kapuba ütötte azt - a gól tehát így érvényes lett.

KATT! Friss hírek, élő eredmények a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán!

A videót még a szenvedő fél Pénzügyőr is kellő iróniával osztotta meg, azt írták, hogy: „Kommentár nélkül a kapott gólunk. Nem sűrűn látott eddig ilyet a világ futballja…”. Ha megnézed a videót, te is láthatod, hogy semmi túlzás nincs ebben...
Címlapkép: Getty Images
#facebook #sport #magyar #csapat #magyar labdarúgás #magyar foci #gól #NB III #potyagól #harmadosztály

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:30
14:18
14:18
14:02
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 11.
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
2025. augusztus 11.
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
2025. augusztus 11.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
2025. augusztus 11.
Friss toplista: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, 6 milla alatt sokra ne számíts
2025. augusztus 11.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 8 körzetben
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 11. hétfő
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Indul a vizes-vb legfontosabb hete: mutatjuk a magyarok programját, mikor szurkolhatunk nekik?
2
2 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
3
1 napja
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
4
2 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
5
2 hete
Újabb doppingbotrány: olimpikon sztársportoló bukott le, 3 évre eltiltották
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ingatlanközvetítő
Eladnád a lakásod vagy újat vennél? Egy jó ingatlanközvetítővel ezek az ügyletek gyorsabban is mehetnek. De érdemes jó szakembert keresni, aki nem csak egy idegenvezető a lakásokban, hanem professzionálisan használja az értékesítési csatornákat, kiváló pénzügyi és kommunikációs szakember, sőt, rendelkezik piac és helyismerettel is. Egyszóval, valódi tanácsadó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 13:01
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 12:44
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 8 körzetben
Agrárszektor  |  2025. augusztus 11. 13:32
Megszólalt a szakértő: versenyképesebb mezőgazdaság formálódik itthon