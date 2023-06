Agyadat eldobod: ennyi pénzt keres egy takarító az Aldiban

Nem csitul a munkaerőhiány a kiskereskedelemben: raktári takarítókat keres az egyik népszerű diszkontlánc, és azt is pontosan lehet tudni, mekkora fizetéssel: bruttó 414 ezer forintot kínálnak ebben a pozícióban. Mindeközben az infláció miatt hónapról hónapra zuhan a boltok forgalma.

Többen között raktári takarítókat keres az ALDI, 8 órás munkarendbe a biatorbágyi logisztikai központjába. Az új munkatárs legfontosabb feladatai szárazáru raktárterület takarítása modern takarítógépekkel, rámpák takarítása, raklapok, rekeszek és csomagolóanyagok válogatása, valamint a raktárosok munkájának segítése

8 órás műszakban havi bruttó 414 ezer forintos fizetés mellett a munkába járás költségét is támogatják, valamint az ingyenes targoncavezetői jogosítvány megszerzését is. A leendő munkavállalónak vállalnia kell a váltott műszakot, 06:00-14:30 és 09:00-17:30, hétfőtől-szombatig, beosztás szerint heti 5 nap munkavégzéssel. (414 ezer forintos bruttó fizetés nyersen számolva nettó 273 ezer forintnak felel meg, de ezt sok tényező befolyásolhatja.)

Peregnek a fizetések

Ahogy arról egy jó hónapja beszámoltunk, egészen jó fizetésért toboroz takarítókat a Lidl is, ott 8 órában az elérhető belépő bruttó jövedelem 421 ezer forint, mely 3 év után akár bruttó 465 ezer forintig is emelkedhet. 4 órában az elérhető belépő bruttó jövedelem 210 ezer forint, mely 3 év után bruttó 232 ezer forintig is emelkedhet.

Legutóbb a balatoni béreivel került be az Aldi a hírekbe: az átlagosnál nagyobb forgalmú üzletté nyilvánította június 1. és augusztus 31. között 10 tó környéki üzletét, amelyek a korábbinál is hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat. A vállalat a szezonális balatoni pozíciókban tovább emelte béreit, így ezekben az üzletekben heti 30 óra esetén bruttó 399 525 forint, 35 óra esetén 466 113 forint, míg 40 órás munkaviszony esetén bruttó 532 700 forint a járandóság.

Folytatódik a mélyrepülés

Közben sokkolóan bezuhant a magyar boltok forgalma: 2023 áprilisában a kiskereskedelem forgalmának volumene 12,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 8,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 10,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 22,9%-kal kisebb lett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene - számolt be a A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentésében.