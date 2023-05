Nagy változást jelentett be az ALDI ezeknél az üzleteknél: módosul a nyitvatartás

A nyár beköszöntével mindenki igyekszik kikapcsolódni és feltöltődni. Az ALDI szeretne hozzájárulni a gondtalan nyaraláshoz, ezért kiemelt figyelmet szentel a magyar turisztikai régiókban található üzleteinek. A nyaralók számára fontos, hogy minőségi és változatos termékeket találjanak a bevásárlás során, így az áruházlánc szezonális kínálata szem előtt tartja ezeket az igényeket.

Az ALDI által kínált széles termékválaszték nemcsak a helyi lakosokat, hanem a nyaralókat is szolgálja, akik kényelmesen tudnak bevásárolni a nyári időszakban. Az áruházlánc hosszabb nyitvatartási idővel és számos intézkedéssel biztosítja a gondtalan és kellemes bevásárlási élményt a fogyasztók számára. Az átlagosnál magasabb vásárlószámot szolgál ki Balaton környéki üzleteiben az áruházlánc, amely ismét bővített termékválasztékkal, köztük non-food termékkel, fagylaltokkal, grilltermékekkel és helyi borokkal készül a fő nyaralási szezonra.

Az ALDI ebben az évben is kiemelt, az átlagosnál nagyobb forgalmú üzletté nyilvánítja június 1. és augusztus 31. között 10 Balaton környéki üzletét, amelyek a korábbinál is hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat, még jobban alkalmazkodva nyaralók életéhez.

A korábbi évek tapasztalata alapján, a magasabb vásárlószám minőségi és gördülékeny kiszolgálása érdekében ismét bővíti dolgozói létszámát az ALDI és közel 100 új, szezonális munkahelyet hoz létre a nyári időszakra a 10 érintett üzletben. A munkakeresők határozott idejű munkaviszony keretén belül dolgozhatnak teljes, vagy heti 20, 30, 35 órás részmunkaidőben.

A vállalat a szezonális balatoni pozíciókban tovább emelte béreit, így ezekben az üzletekben heti 30 óra esetén bruttó 399 525 forint, 35 óra esetén 466 113 forint, míg 40 órás munkaviszony esetén bruttó 532 700 forint a járandóság. Az ALDI juttatási csomagja kivételesen vonzó ajánlat lehet azok számára, akik a nyári időszakban a Balaton környékén vállalnának munkát. Az áruházlánc ezekbe a pozíciókba felsőoktatási hallgatók jelentkezését is várja.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kiemelt nyári ajánlatok – non-food termékek külön sátrakban

Az ALDI számára mindig is fontos volt, hogy minél több kiváló minőségű magyar terméket kínáljon a vásárlóknak, ami a borválasztékban is megmutatkozik az ALDI VINOTÉKA részlegén. Az áruházlánc idén is több helyi termelő borát szeretné elérhetővé tenni a vásárlók számára, illetve ismét borhűtőket telepít számos üzletébe, amelyekkel biztosítja a megfelelő tárolási hőmérsékletet, és lehetővé teszi, hogy a bor a vásárlás után azonnal fogyasztható legyen.

A Balatonlellén, Gárdonyban, Szántódon, Siófokon és Balatonalmádiban található üzletek a nyári időszakban egy parkolóban felállított, légkondicionált sátorral bővülnek, ahol a nem-élelmiszer jellegű termékek, így például szerszámok, kerti eszközök, strandfelszerelések, ruházat és háztartási termékek is elérhetőek lesznek. Ezen felül minden tókörnyéki áruházban fagylaltszigeteket alakít ki az ALDI, ahol a vásárlók – további 5-6 fagyasztóládában – széles választékban találják a fagylaltokat és jégkrémeket.

Nyitvatartás – 2023.06.01-től