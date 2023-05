Megelégelték a vég nélküli munkát és az alacsony béreket: rengetegen mondtak fel

Nem túl vonzó fizetés és brutális mennyiségű munka – többek között erre vezethető vissza, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) 96 álláshely betöltetlen az eredetileg mintegy 800 fős szervezetben az rtl.hu információi szerint. A Fővárosi Törvényszék szerint, mely alá a PKKB tartozik, minden feltétel biztosított a zavartalan feladatellátáshoz, viszont a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) szerint a munkaerőhiány már veszélyezteti a működést.

Csaknem száz üres pozíció van jelenleg a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, azaz majdnem minden nyolcadik álláshely betöltetlen – tudta meg a szakszervezet, akik szerint a jelentős munkaerőhiány az alacsony bérezésre, a nem megfelelő körülményekre, valamint az óriási munkateherre vezethető vissza. Az RTL információi alapján a bíróság elnöke is elismerte a nehézségeket. Jelentős terhelést mutatnak azok az adatok is, melyek szerint büntetőügyszakban az egy tanácsra (bíróra) jutó ügyek száma három év alatt csaknem megduplázódott (átlagosan 47-ről 86-ra emelkedett). A polgári ügyek esetében valamelyest ugyan csökkent ez az arány (64-ről 57-re), de ez még mindig jelentős terhet ró a bírókra.

Az ítéletek és az eljárások minőségét pedig nagyban befolyásolja, hogy egy bíró hány ügyet visz egy időben - írják. Vannak egyszerűbb esetek is, de más ügyekhez félelmetes mennyiségű iratanyagot kell megismerni. Az eljárásokkal járó feladat ráadásul nem itt ér véget, a rengeteg papírmunkát ugyanis az igazságügyi alkalmazottak végzik, mint például a tanúk beidézése, a tárgyalások jegyzőkönyvének vezetése, az ítéletek anonimizálása (több száz oldalt kell áttekinteni, és kihúzni a nem megismerhető személyes adatokat), a kapcsolattartás a védőügyvédekkel, valamint az ügyekben érintettek tájékoztatása is.

A munkaerőhiány a bíróknál és az igazságügyi alkalmazottaknál is jelentős, a bírók esetében például három év alatt több mint 10 százalékkal (21 fővel) csökkent a létszám. A többi alkalmazott esetében is olyannyira nagy a terhelés, hogy a munkavállalók gyakran úgy érzik, két-három ember munkáját végzik el, a döcögős ügymentre pedig az rtl.hu-nak nyilatkozó ügyvédek is panaszkodtak. Egyedül a bírósági titkárok száma nőtt érdemben.