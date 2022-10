Ezért szorong a munkahelyén rengeteg magyar: van megoldás, csak tanulni kell hozzá

A vállalatoknak nemcsak a száguldó inflációval és az elszálló rezsiszámlákkal kell megküzdeniük a romló gazdasági környezetben, hanem munkavállalóikra is a korábbiaknál több figyelmet kell fordítaniuk. Egy nemzetközi kutatás szerint a dolgozók harmada legfőbb munkahelyen kívüli stresszforrásként a megélhetési válságot jelölte meg. Az előttünk álló nehezebb időszakból azok a cégek kerülhetnek ki győztesen, amelyek időtálló üzleti stratégiával, kellően erős szervezeti kultúrával rendelkeznek és képesek megtartani kulcsmunkavállalóikat.

A jelenlegi romló és rendkívül változékony gazdasági környezetben felértékelődik a munkahelyi jólét, a munkavállalók elégedettsége. A vállalatok számára elsődleges szemponttá kell válnia annak, hogy biztosítsák az alkalmazottak biztonság- és megbecsültség-érzetét, valamint fenntartsák motivációjukat. Mindebben jelentős szerepe van a vezetőknek, illetve annak, hogyan tudják a cég üzeneteit, értékeit transzparensen közvetíteni a munkatársak felé. Különösen igaz ez a jelenlegi válsághelyzetben, amely súlyos terheket ró az egyre nehezebben boldoguló munkavállalókra.

Nagyvállalatoknak és kkv-knak is tudnak segíteni

Az új szolgáltatáscsoport elsősorban azoknak a cégeknek válhat leginkább hasznára, amelyek szeretnék hatékonyságukat növelni, szervezetüket új szintre emelni, valamint saját vezetőik számára támogatást nyújtani operatív vagy stratégiai kérdésekben. A business mentoring szolgáltatás során egyidejűleg történik vezetői és szakmai fejlesztés. A programoknak köszönhetően a vezető motiváltabbá, a munkatársak elkötelezettebbé válnak, emellett a folyamat során kialakuló belső szervezetfejlesztő csapat a program lezártát követően tovább tudja vinni a fejlesztési folyamatokat is az előre meghatározott stratégiai irányvonalak mentén.

„Egy mentorprogram esetében több nyertessel is számolhatunk” – részletezi a folyamat előnyeit Csepregi Ottó, a 3rdGEN társalapítója.

Az első lépésben ott van a vezető, aki mentora segítségével elérheti azokat az előre megfogalmazott célokat, melyek által alkalmasabb vezetővé válik, készségeit tovább fejlesztheti. Mindebből az adott vezető csapata is profiltál, hozzáértőbb menedzsert kapnak, aki képes eredményesebben delegálni, több támogatást nyújtani. Továbbá a mentoring eredményeit a vállalat és partnerei is kamatoztathatják, hiszen a mentorált vezetőn és az elégedett kollégákon keresztül az ügyfelek irányába is nagyobb értékátadás történik. A nagyvállalatok, multicégek számára kialakított vezetőfejlesztés mellett

– folytatja a lehetőségek bemutatását Vég Ottó, a 3rdGEN másik társalapítója.

A legfontosabb válságkezelő stratégia: őszinte és transzparens kommunikáció

A nyílt, egyenes kommunikáció a „normál” mindennapi működés során is fontos, bármilyen munkahelyi környezetben, jelentősége azonban különösen felértékelődik egy, a jelenlegihez hasonló, elhúzódó és komplex válsághelyzetben.

Mindig érdemes nagyon tisztán, transzparensen, őszintén kommunikálni a munkahelyi alkalmazottakkal, közösségekkel és csapatokkal annak érdekében, hogy a munkavállalók megértsék, átlássák a vállalati helyzetek, változások hátterét. A negatív következményekkel járó szituációk esetében mindez kiemelt jelentőségű. Ha a kollégák ismerik a mögöttes okokat, valamint a jövőbe mutató vállalati célokat, akkor magasabb motiváltsági szint tartható fenn

– teszik hozzá a szakértők.