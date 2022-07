Indul a határvadász-toborzás: 200 ezres cafeteria, különböző pótlékok járnak majd

Az alapilletmény mellett szolgálati, éjszakai, készenléti és idegen nyelvi pótlékot is kaphatnak a jelentkezők. Az éves szabadság 25 nap, a cafeteria kerete pedig 200 ezer forint.

Megkezdte a rendőrség a határvadászok toborzását, a police.hu-n már elérhető az ehhez szükséges pályázati anyag – jelentették be rendőri vezetők a 24.hu szerint. Tarcsa Csaba vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitányság-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka arról beszélt: a Készenléti Rendőrségen önálló határvadász ezred jön létre, amely Bács-Kiskun megyében 14, Csongrád-Csanád megyében 6, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyében pedig 1-1 századból áll majd.

A határvadászok jogosítványairól közölte: igazoltathatnak, ruházatot, csomagot, járművet vizsgálhatnak át, elvehetnek tárgyakat, embereket elfoghatnak, előállíthatnak, idegenrendészeti intézkedésre is jogosultak lesznek. Továbbá határforgalmat ellenőrizhetnek, járványügyi intézkedéseket hajthatnak végre, biztosíthatják a helyszínt és a nemzetközi körözési rendszert is alkalmazhatják majd.

Pozsgai Zsolt személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes arról beszélt, hogy az első körben 2200 alkalmas jelentkezővel kötnek 3 éves szerződést. A rendőrség várja a 18. életévüket betöltött, de 55 évnél fiatalabb, büntetlen előéletű, legalább alapfokú iskolai végzettségű, magyar állampolgárságú emberek jelentkezését.

A határvadásznak jelentkezők egészségügyi, pszichikai és fizikai ellenőrzésen esnek át, és hozzá kell járulniuk az életvitelük ellenőrzéséhez is, valamint a megbízhatósági vizsgálat későbbi lefolytatásához. A határvadászok esküt tesznek és 6 hónapos próbaidőt kell letölteniük.

A jelentkezők széles körű juttatásokra számíthatnak. Az alapilletmény mellett szolgálati, éjszakai, készenléti és idegen nyelvi pótlékot is kaphatnak. Az éves szabadság 25 nap, a cafeteria kerete pedig 200 ezer forint. Betegállomány esetén az első 15 napot száz százalékban térítik. A határvadász jogosult lesz szociális, beiskolázási segélyre, utazási kedvezményt is igénybe vehet és lakbértámogatást is.

A rendőri vezetők az eseményen a határvadászok pontos illetményéről arra hivatkozva nem beszéltek, hogy az a Magyar Közlönyben rövid időn belül megjelenik.