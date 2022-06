NAV családi adókedvezmény 2022: mennyi a családi adókedvezmény, ki igényelheti?

Magyarországon a családot alapító házasok számtalan könnyítéssel élhetnek, ezek között is a leggyakoribb beszédtémák egyike a NAV családi adókedvezmény 2022 évi mértéke. Mit mond a családi adókedvezmény kalkulátor: mennyi a családi adókedvezmény és kik után, meddig jár a családi adókedvezmény?

Cikkünkben minden fontos információt összegyűjtöttünk a NAV családi adókedvezmény 2022 évi szabályairól, emellett azt is eláruljuk, hogy a családi adókedvezmény kalkulátor szerint mennyi családi adókedvezmény jár egy, két, három vagy több gyermek/eltartott esetén. A családi adókedvezmény hány éves korig jár, családi adókedvezmény ki veheti igénybe? Mik a családi adókedvezmény feltételei?

Családi adókedvezmény ki veheti igénybe?

A családi adókedvezmény egy olyan anyagi könnyítés, amelyet az eltartottak után vehetnek igénybe az eltartók – ennek a leggyakoribb formája az, amikor a magyar dolgozók a gyermekeik után kérelmezik az adókedvezményt. A családi adókedvezmény szempontjából a gyermekek (eltartottak) száma és életkora a mérvadó – értelemszerűen minél több gyermeke van egy magyar családnak, annál nagyobb családi adókedvezmény jár a részükre.

A családi adókedvezmény kalkulátor meghatározza, hogy ilyenkor mindig az adózó összevont adóalapja csökken, ami az SZJA (15%) mellett a TB-járulék (18,5%) rovására is levonható – így akár teljes adómentességet is élvezhetnek a szülők. Magyarán tehát: a családi adókedvezmény lényege, hogy a bruttó és nettó bérünk közötti különbség, az adó alapja a gyermekeink, eltartottjaink száma alapján csökken, vagyis: minél több gyermekünk van, annál magasabb lesz a nettó fizetésünk a gyermekek számával egyenes arányban.

Jogosult a családi adókedvezmény megigénylésére a gyermekre való tekintettel: a családi pótlékra is jogosult magánszemély és a vele egy háztartásban élő, arra nem jogosult házastársa; a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa. Jogosult lehet a családi pótlékra egy gyermek a saját jogán, illetve rokkantsági járadékban részesülő személy is.

Kik lehetnek eltartottak a családi adókedvezmény szempontjából?

A családi adókedvezmény mindig az eltartott személy(ek) után jár. A kedvezményezett eltartottak közé tartoznak a család gyermekei, a minimum 91 napos magzat a várandósság időszaka alatt, az a személy, aki saját jogán jogosult a családi pótlékra, illetve a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély is ide tartozik. A családi adókedvezmény összege mindig az eltartottak száma alapján kerül kiszámolásra – nem csak kisgyermekre vehető fel a családi adókedvezmény, jár arra is, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető személyekre.

Mik a családi adókedvezmény feltételei?

A családi pótlék igénylés alapvető feltétele, hogy az eltartónak legyen SZJA-köteles jövedelme és álljon fenn a családi pótlékre való jogosultsága (ne keverjük össze az adókedvezményt a családi pótlékkal – utóbbi egy alanyi jogon járó, fix összegű támogatás, míg az adókedvezmény a jövedelem függvényében változik).

A családi adókedvezmény igénylése mindemellett más feltételekhez is kötött, ilyen például, hogy a jogosultnak az adóbevallásához írásbeli nyilatkozatot kell mellékelnie (ez tartalmazza a jogosultság jogcímét és opcionálisan a családi adókedvezmény megosztását, közös érvényesítését). A családi adókedvezmény már a munkáltató irányában megtett adóelőleg-nyilatkozattal is intézhető vagy az év végén az adóbevallásban érvényesíthető. Az adóelőleg-nyilatkozat a soron következő havi bérkifizetést megelőzően bármikor megtehető, azonban év közben visszamenőlegesen a családi adókedvezmény nem érvényesíthető, csak az év végén, az adóbevallás elkészítésénél.

Fontos, hogy a családi adókedvezmény igénylését mindig időben intézzük a munkáltatónknál – a családi adókedvezmény 2022 évében is egy formanyomtatványon nyújtható be, ennek köszönhetően a bérszámfejtésen intézkednek az alkalmazottak, hogy a családi adókedvezménnyel emelt nettó fizetésünket kapjuk kézhez.

Családi adókedvezmény kalkulátor 2022

Nézzük, hogyan alakul a családi adókedvezmény mértéke az eltartott gyerekek száma szerint!

Mennyi a családi adókedvezmény 1 gyerek után?

Az adóalap kedvezmény: 66.670 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege havonta: 10.000 Ft

Mennyi a családi adókedvezmény 2 gyerek után?

Az adóalap kedvezmény: 266.660 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege havonta: 20.000x2=40.000 Ft

Mennyi a családi adókedvezmény 3 gyerek után?

Az adóalap kedvezmény: 660.000 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege havonta legalább 3 eltartott esetén, a továbbiakban egységesen 33.000 Ft/hó/kedvezményezett eltartott. 33.000x3=99.000 Ft

Mennyi a családi adókedvezmény 4 gyerek után?

Az adóalap kedvezmény: 880.000 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege havonta: 33.000x4=132.000 Ft

2020 július 1 óta a négy- vagy többgyerekes anyák teljes SZJA-mentességet élvezhetnek.

Mennyi a családi adókedvezmény 5 gyerek után?

Az adóalap kedvezmény: 1.100.000 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege havonta: 33.000x5=165.000 Ft

A családi adókedvezmény megosztása

Fontos kiemelnünk, hogy a fentiekben megállapított maximális családi adókedvezmények csupán kedvezmények – a jövedelemadó és járulékok összegének akár teljes elengedésén felül nem kapunk az állammtól extra jövedelmet akkor sem, ha ez a gyermekek száma alapján járna nekünk (tehát: hiába járna nekünk 3 gyermekre 99 ezer forint, ha a járulékaink összege csak 60 ezer, akkor annyit engednek el). Hogy az ilyen problémákat az állam orvosolja, a két szülő meg is oszthatja a családi adókedvezményt, hogy az elengedett adó a lehető legjobban hasznosulhasson. Ehhez mindkét jogosult szülőnek intézkednie kell a munkahelyén.

Hány éves korig jár a családi adókedvezmény?

Gyakori kérdés, hogy a családi adókedvezmény meddig jár hány éves korig vehető igénybe a gyerekek és más eltartottak után, hiszen a családi adókedvezmény feltételek számos esetben nehezen értelmezhetőek. A családi adókedvezmény legkorábban a magzat 91 napos korától jár - ehhez kell orvosi terhesgondozási igazolás.

A családi adókedvezmény általánosságban a gyermek 16 éves koráig tart mindenképpen, illetve mindez meghosszabbodik akkor, ha a gyermek nappali tagozaton köznevelési intézménybe jár (középiskola, szakiskola stb.). Az érettségi megszerzésével a családi adókedvezmény az adott gyermekre megszűnik. Ha az ennél idősebb gyermeknek van fiatalabb testvére, aki a családi adókedvezmény szempontjából kedvezményezett, akkor azonban továbbra is számításba lehet venni az idősebb testvért, kisebb kedvezményekre.

A családi adókedvezmény visszaigénylése egyösszegben / visszamenőleg történő kiváltása

Azt is érdemes tudnunk a könnyítésről, hogy nem csak havonta vehetjük fel, magasabb nettó fizetés formájában, hanem a családi adókedvezmény egyösszegben, májusban is kikérhető, egy nagy visszatérítés formájában. Ha bármilyen okból kifolyólag nem igényeltük korábban, a családi adókedvezmény utólag is kikérhető, 5 évre visszamenőlegesen – azonban ez az akkori fizetésünkre, adóalapunkra érvényes, tehát nem nő a fizetésemelésünkkel utólag.