Ezeknél a magyar cégeknél vállalnak munkát az Ukrajnából menekülők: a szállással se lesz gondjuk

Már a háború előtt is több tazezer ukrán munkavállaló dolgozott Magyarországon, most jellemzően az ő hozzátartozóik, gyermekeik keresnek itt menedéket. A vállalkozások a menekülő családtagoknak is tudnak állást adni, elhelyezkedésüket állami támogatás is segíti. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára szerint nem okoz eddig nehézséget az Ukrajnából érkező menekültek magyarországi elhelyezkedése.

Egyszerűen munkába tudnak állni az orosz–ukrán háború elől menekülők, eddig kedvezők az elhelyezkedésükkel kapcsolatos tapasztalatok. Perlusz László a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, egyelőre fel tudja szívni a magyar munkaerőpiac az ideérkezőket. A főtitkár elmondta: nemcsak az észak-keleti országrészben vállalnak munkát a háború elől menekülők, de az ország más részein is el tudnak helyezkedni. Elsősorban azok az ágazatok tudják foglalkoztatni az érintetteket, amelyek szívesen alkalmaznak női munkaerőt. Ezek közé tartozik a feldolgozóipar vagy a későbbiekben a turizmus- és vendéglátás. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A munkaerőhiány miatt akár több ezer munkavállalót tudnának azonnal foglalkoztatni a cégek a VOSZ főtitkára szerint. A menekültek elsősorban a fizikai területeken helyezkedhetnek el azonnal főként az ipar, de a szolgáltatások területén is. Hiány van teherautósofőrökből, targoncavezetőkből, a logisztika területén is óriási a szakemberigény, de komoly munkaerőhiány alakult ki a turizmusban is. Perlusz László hozzátette: egyelőre jól képesek kezelni a vállalkozások a menekültek magyarországi integrációját. Ha a háború és az energiaválság nem fékezi le a gazdaságot és az alapanyaghiány nem vezet leállásokhoz, akkor a jövőben sem kell attól tartani, hogy munka nélkül maradnának az ideérkezők.

