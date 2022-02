Óriási fegyvert adott a magyar dolgozók kezébe a járvány: ezzel szoríthatják sarokba a munkahelyeket

Harmadik éve tart a világjárvány, és nem tudni, hogy mikor tér vissza az élet a rendes kerékvágásba. Ezzel együtt az irodába való visszatérés időpontja is csak tolódik, sőt a szakértők szerint lehetetlen, hogy mindenhol egységes dátummal véget érne a távmunka. Hiába várnánk azt, hogy a dolgok visszatérjenek a régi kerékvágásba?

Az ötödik hullámnál tartunk, a harmadik, negyedik vakcinát kell felvennünk, a távmunka pedig határozatlan időre tovább folytatódik. Azt sem tudni, hogy pontosan mikor térünk vissza az irodákba tömegesen, sőt ezen a ponton az is kérdéses, hogy lesz-e ilyen egységes visszatérés egyáltalán. A szakértők szerint ideje elengedni a járvány előtti rendet, helyette szokjuk meg az új felállást.

Ha arra gondolunk, hogy a járvány elején még abban az évben vissza akartunk térni az irodai munkavégzésre, szürreálisnak tűnhet, hogy rengetegen már két éve dolgoznak otthonról. Azóta aki megtehette, ha nem is a teljes távmunkát, de a hibrid munkavégzést bevezette, és egyre többen állítják azt, hogy többé nem tér vissza a normális kerékvágás.

Tulajdonképpen az irodába való visszatérés pontos dátuma már nem létezik, és nem is tervezi senki. A végelláthatatlan koronavírus-hullámok mellett a vezetők inkább arra fókuszálnak, hogy a munka az új felállásban se álljon meg

- fejtette ki Nicholas Bloom, egyetemi professzor a BBC-nek, akik arra a kérdésre keresték a választ, hogy miért mítosz az irodába való visszatérés dátuma. Az emberek zöme úgy gondolta, hogy 2020-ban már vissza fogunk térni normálisan a munkahelyünkre, ennek ellenére 2022-van, és távolról sincs meg a dátum, amikor minden visszatérhet a régi rendszerbe.

Elindultak a találgatások is, hogy mi az, ami véglegesen megváltozott. Mivel a munkavállalók egy része félti az egészségét, sőt, teljesen jól vették a távmunka akadályait, így nem vált olyan fontossá a visszatérés sürgetése. Bloom azt is elmondta, hogy míg a krízis elején rengeteg menedzser ragaszkodott a különböző dátumok kitűzéséhez, a koronavírus aktuális variánsa, hullámai ezt mindig eltolták. Minél több hullám érkezett, annál kevésbé vált valószínűvé az, hogy az adott dátumra vissza tudunk térni az irodába. Almuth McDowall professzor kifejtette, hogy mivel sokan remekül dolgoznak otthonról is, a szokásokat pedig nehéz megtörni, ezért egyre kevesebben sietnének vissza az irodába.

A visszatérés szektoronként is változó, de az már biztos, hogy nem egyszerre fogunk visszatérni a munkahelyünkre. Már most vannak olyan cégek, akik nem is terveznek visszaállni a bejárásra, hiszen távmunka alatt is remekül teljesítettek. Azok a vezetők, akik viszont a járvány alatt agresszívan léptek fel a visszatérés mellett, valószínűleg amint lehet, egyből vissza is küldik a dolgozókat az irodába. Chris Leahy, professzor is ezzel ért egyet, elmondása szerint főleg pénzügyi területen lesz jellemző az, hogy sürgetik a visszatérést, és azonnal készen fognak állni az átállásra, míg más szektorokban ez nem fog ilyen egyszerűen működni.

Rengeteg munkavállaló szívesebben dolgozik otthonról, főleg a fiatalabb generációkból. Ha a vállalat erőlteti a visszatérést, előfordulhat, hogy a fiatal munkavállaló felmond, és átpártol egy olyan céghez, ahol hagyják, hogy otthonról dolgozzon

- tette hozzá Bloom, aki kifejtette, hogy nehéz munkaerőt találni, így a legújabb trend alapján ha a munkáltató nem igyekszik eleget tenni a munkavállaló követeléseinek, úgy el is veszítheti a legjobb dolgozóit.

Az, hogy pontosan hogyan és mikor fog megtörténni az irodába való visszatérés, a gyakorlatban is dolgozó függő lesz, ráadásul rengeteg időt fog igénybe venni. A menedzsment képtelen döntést hozni a dátumot illetően, hiszen senki sem tudja, hogy mi fog történni. Valószínűleg a hibrid megoldás lesz a népszerűbb, azonban vannak cégek, akiknek ez nem működik. Azonban egy biztos, ha nem változik valami a közeljövőben drasztikusan, úgy a visszatérés csak legenda marad.

Már törvény is szabályozza itthon

Tavaly szeptemberben még imádták a magyarok a távmunkát, azóta különböző jogszabályok is születtek azért, hogy ezt a fogalmat is tisztábban láthassuk. Korábban írtunk arról, hogy a 2021. november 23-án a Parlamenthez benyújtott törvényjavaslat szerint a veszélyhelyzet során alkalmazott szabályokkal összhangban a Munka Törvénykönyvét és a Munkavédelmi Törvényt véglegesen módosítani tervezik 2022. január 1-jétől a távmunka szabályaira tekintettel.

A törvényjavaslat szerint, melyet jó eséllyel még idén elfogadnak, távmunkavégzésnek minősül, ha a munkavállaló akár részben, akár egészben a munkát a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi. Tehát újdonságként akár a részbeni otthoni munkavégzés is távmunkavégzésnek minősül.

A munkavédelmi szabályok tekintetében a távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. Ennek az állapotának fenntartásáról ebben az esetben azonban a munkavállaló gondoskodik.