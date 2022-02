Rengeteg melóst keresnek Budapesten: havi 450 ezres fizetés, középfokú végzettség is elég

400-450 ezer forint nettó havi bérért toboroz Budapesten több Don Pepe étterem is, szakácsot keresnek, szakács végzettséggel. A juttatást teljes munkaidős állásban adnák, de nem csak szakácsot, saját futárt is keresnek, ott 250-300 ezret ajánlanak, de ide már elég 8 általános is. De vajon mennyire számít ez jó bérnek a fővárosban, és miért él még mindig kevés magyar cég azzal, hogy átláthatóvá tegye a béreket? Ezeknek a kérdéseknek is utánajárt a Pénzcentrum.

Bár a munkaerőpiacot igencsak megrángatta a 2020 elején kirobbanó koronavírus-világjárvány, mostanra az látszik, hogy számok kezdenek visszatérni a 2019-es boldog békeidők adataihoz. A KSH legfrissebb statisztikái szerint 2021 október-decemberben a foglalkoztatottak száma 4 millió 688 ezer volt, ami 65 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakban. A munkaerőpiac helyrebillenésével azonban újra, és több iparágban igencsak nagymértékben felütötte a fejét a munkaerőhiány.

Az utóbbi időben a Pénzcentrumon több cikkben is beszámoltunk arról, mekkora például a szakemberhiány a fuvarozásban, ahol gyakorlatilag 800 ezer forint alatt nem is lehet megbízható kamionsofőrt találni. De írtunk arról is, hogy az építőiparban tapasztalható munkaerőhiány általában hónapokat kell várnia az embernek egy-egy tatarozási munka teljesülésére.

Hasonlóan égető az munkaerőhiány a vendéglátás területén is. Legyen szó étteremről, kifőzdéről vagy melegétel-kiszállító cégről, a legtöbb helyen folyamatos a toborzás. A Pénzcentrum pedig most olyan álláshirdetésekre bukkant, amik a vendéglátás területéről némileg szokatlan módon, teljesen nyílt bérekkel toboroz étterembe szakácsokat, kisegítő személyzetet.

Ennyit biztosan lehet keresni szakácsként

Január végén Budapest több területén is adott fel szakács hirdetést a Don Pepe étterem. A meglehetősen nagy étlapjáról ismert étterem-hálózat pedig nem rejtette véka alá, mennyi pénzt fizetnének leendő munkatársuknak. A legfrissebb hirdetés szerint

havi 400 – 450 ezer forintért toboroznak szakács pozícióba.

Ez egy teljes munkaidős, alkalmazotti jogviszonyban lévő állást jelentene, napi 8 órában, általános munkarendben. Igaz ezért a pénzért, 3-5 éves szakmai tapasztalatot, valamint szakiskolai/szakmunkás képzőben szerzett végzettséget várnak el. A hirdetésben azt is írják, a pozíció nem igényel nyelvtudást. Ilyen hirdetés azonban nem csak egy pozícióra van meghirdetve, más éttermekbe is keres a vállalkozás munkaerőt, szintén 400-450 ezres nettó fizetéssel.

Nem csak szakácsot keresnek

Friss álláshirdetések alapján, amiknél szintén elérhető a konkrét, várható bér, felszolgálót és saját ételfutárt is toboroz a cég. Előbbi esetében 1-3 éves szakmai tapasztalatot várnak el, és 350 – 420 ezer forintos nettó fizetést ajánlanak, alkalmazotti jogviszonyban. A hirdetésben az áll, nem igényel nyelvtudást, felújított üzletben van a munkavégzés, 15 napos munkarendben.

Saját pizza/ételfutárt nettó 250-300 ezer forintért keres az étterem. A beosztás rugalmas, teljes vagy részmunkaidőben is végezhető. A fizetés teljesítmény alapú, amibe beletartozik egy alapbér, címpénz, kiegészítő juttatások, a borravaló és a területeken kívüli díj. Igaz, saját járművel kell rendelkezni, de biztosítanak napi étkezést. Itt viszont (legmagasabb opcióként) csak általános iskolai végzettséget kérnek.

Forrás: Profession.hu

Mennyire számít ez jó fizetésnek?

A Pénzcentrumnak megszólaló, több mint 10 éve a budapesti vendéglátásban dolgozó szakember szerint, ma Budapesten egy szakácsnak illik megkeresnie 450-500 ezer forint körül, de nyílván a bérezést étterme is válogatja. Minél minőségibb egy hely, annál magasabb a várható fizetés is. Ehhez képest egy átlagosan helyen a felszolgálók 500-550 ezer forint között vihetnek haza. A szórás természetesen igencsak nagy lehet. Ezekbe a bérekbe természetesen már a borravaló is beletartozik.

A lapunknak megszólaló szakember szerint a probléma leginkább az, hogy ezeket a béreket jóval korábbi években is meg lehetett szerezni a fővárosban, azóta viszont inkább a stagnálás jellemző. Holott például az infláció igencsak megszaladt a koronavírus előtti boldog békeidőkhöz képest. A szakember szerint a budapesti bérekhez jó viszonyítási alap az is, hogy a fővárosi vendéglátóhelyek jellemzően nem adnak fizetett szabadságot munkavállalóiknak. Ez természetesen nem minden helyre vonatkozik, de általánosságban inkább ez a jellemző.

Jelenleg azt is látjuk a szakmában, hogy elég erős a fluktuáció. Mind az éttermek között is, de a szakmából is sokan keresnek más megélhetést. Ez természetesen felhajtja a munkaerőhiányt is, ami óhatatlanul magával vonzza, hogy az utóbbi években erősen fel is hígult a szakma

- számolt be lapunknak a szakértő.

Miért titkolják rengetegen a fizetéseket?

Bár az utóbbi években egyre több nagy cég kirakatba teszi a béreket, azért még Magyarországon az állást hirdető cégek, vállalatok elenyésző része toboroz transzparens módon, azaz az elérhető fizetésekkel együtt. A legtöbb embernek be kell érnie annyival, hogy a fizetése versenyképes lesz. De mit is jelentenek ezek valójában?

Egy hagyományos vállalati környezetben a fizetésről gyakran mélyen hallgatnak, helyette inkább macska-egér játékot űznek a jelölttel: megpróbálják kitalálni, jelenleg milyen fizetést kap, mire számít, és ez alapján lövik be, mit hajlandó fizetni a vállalat

– magyarázta korábban a BBC-nek Tom Harmsworth, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Szingapúrban is működő WeMaintain ingatlan-technológiai vállalat brit ügyvezető igazgatója. Ez azonban csak a cégeknek jó, hiszen a várható fizetés előzetes ismerete lehetővé tenné a jelöltek számára, hogy eldöntsék, az állás anyagilag megéri-e nekik.

Ennek ellenére sok munkáltató még mindig kihagyja a fizetés részleteit a hirdetésekből, gyakran attól tartva, hogy ez versenyhátrányt okozhat nekik vagy neheztelést válthat ki a meglévő alkalmazottak körében.

Pedig világszerte egyre nagyobbra duzzad az a mozgalom, mely sürgetné, hogy a bérek átláthatósága ne csak új normává, hanem inkább törvénnyé váljon. Egyre több kutatás bizonyítja, hogy azok a vállalatok, amelyek nyíltan beszélnek a bérekről, jobb és sokszínűbb tehetségeket tudnak vonzani, így a bérek átláthatósága tulajdonképpen az igazságosabb munkahely megteremtésének záloga.