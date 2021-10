4 kínzó kérdés, ami minden állásinterjún előjön: ha így felesz, biztos a bukás

Mindenki arra törekszik, hogy az interjún jól tudja eladni az eddigi munkatapasztalatait, szakmai tudását, valamint személyiségét. Azonban óvatosan a beszélgetéssel, ugyanis a válaszaink többet elárulnak rólunk, mint hinnénk.

Rengetegen követünk el olyan hibákat állásinterjú alatt, amelyek bár nem tudatosak, mégis elszúrják az esélyeinket. A pozíciót nem kapjuk meg, pedig mi úgy éreztük, hogy szuperül ment a beszélgetés, minden kérdésre válaszoltunk, és az interjúztatóval is jól kijöttünk, így értetlenül állunk a bukás előtt.

De milyen hibákat vétünk észrevétlenül? Erről ír a Huffpost, ahol különböző szakértőket kérdeztek meg a legtöbbször előforduló rossz válaszokról, amelyek szinte azonnal kizárják a jelentkezőt.

Mi volt a feladatunk az előző pozíciónkban?

Vezetői pozícióban különösen fontos, hogy a jelentkező képes legyen elismerni a valós érdemeit, hiszen az interjúztató szereti látni, hogy az interjúalany őszinte és képes az együttműködésre. Ennél a kérdésnél fontos az egyensúly, tehát ha valami tényleg a mi érdemünk volt, azt emeljük ki.

Gyakran értékeljük fel az előző munkahelyen elért eredményeinket, feladatainkat és felelősségünket azért, hogy ezzel hangsúlyozzuk azt, hogy mennyi mindent csináltunk.

- mondta Jocelyn S. Lai a Duolingo HR főnöke, aki hozzátette, hogy gyorsan kideríthető az, hogy mihez is volt közünk az előző munkahelyen, így nem éri meg ferdíteni.

Miért jelentkeztél az állásra?

Nagy hiba az is, ha az interjún elmondjuk, azért jelentkeztünk az állásra, mert szükségünk van a pénzre, munkára. Természetesen az emberek többsége ezért jelentkezik munkahelyekre, azonban ha ezt őszintén elmondjuk az első pillanatban, ez azt sugallja, hogy nem érdekel minket sem a cég, sem a pozíció. Ez a kétségbeesés vezethet minket oda is, hogy rengeteg munkahelyre jelentkezünk egyszerre, így amikor behívnak minket interjúra, nem tudjuk, hogy kivel beszélünk.

Azok a kérdések, hogy mi az adott pozíció, mivel foglalkozik a cég nem csak az érdektelenséget mutatják, de azt is, hogy a jelentkező lusta volt előzőleg ezekre megkeresni a választ önállóan. Ráadásul ezek az alanyok gyakran nem tudjá, hogy mit keresnek, milyen munka érdekelné őket.

-tette hozzá Ana Laura Falcon, karrier stratéga, aki több éves HR tapasztalattal is rendelkezik. Bár állásinterjún gyakran hangzanak el nyitott, személyes kérdések, azért itt is nagyjából megvan, hogy mit vár válaszként az interjúztató. Amikor a jövőbeli terveinkről kérdeznek, akkor sem mindegy, hogy milyen választ adunk.

Hol képzeljük el magunkat 5 év távlatában?

Ha a hosszútávú terveinkre vonatkozó kérdésre a válaszunk nem kapcsolódik sem a pozícióhoz, sem a munkahelyhez, úgy elúszik annak a lehetősége is, hogy igazoljuk az önéletrajzunkban feltüntetett tapasztalatot, célokat és szaktudást, ezt emelte ki Sarah Johnston is, a Job Search Journey vezetője, aki hozzátette, hogy érdemes a válaszainkat a pozícióhoz igazítani.

Miért gondolkodunk a munkahelyváltáson?

Sokszor telhet jó hangulatban az állásinterjú, ne feledjük azonban, hogy az interjúztató nem a barátunk, így mindig fogalmazzunk lényegretörően. Rossz lépés az is, ha elmondjuk, hogy azért szeretnénk munkahelyet váltani, mert gondunk volt a főnökünkkel.

Gyakran a jelentkezőnek nincs lehetősége arra, hogy beszéljen az előző munkahelyen elszenvedett sérelmeiről, így gyakran belefeledkeznek a mondandójukba, és az interjúztatónak mondják ezt el.

-tette hozzá Lai, aki elmondta, hogy ezzel a gyakorlattal nem csak az interjúztatót riasztjuk el, hanem másról kezdünk el beszélni, így a figyelem is elterelődik rólunk.

Rengeteg hasznos tippet kaphatunk arra is, hogy hogyan jelenjünk meg egy állásinterjún, azonban jelenleg az online térbe költözött az álláskeresés, és interjúztatás. A hibák online is megtalálnak bennünket, hiszen itt csak a beszédkészségünkre támaszkodhatunk, így érdemes felkészültnek lenni. Arra, hogy hogyan lehetsz te is az online interjúk királya mi is kerestük a választ korábbi cikkünkben.