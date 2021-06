Ennyit kereshet egy diák 2021 nyarán: nem a turizmus-vendéglátás az egyetlen opció

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Június 15-én a közoktatásban is véget ért a tanév, a nyári vakációval együtt megkezdődött a diákmunka fő szezonja is. Az idei év azonban ezen a téren is más, mint az eddigiek. A 2021-es nyár hazánkban az újranyitás ideje, a rendkívül rugalmasan és kedvező feltételekkel foglalkoztatható diákok pedig nagyban hozzájárulhatnak a gazdaság felpörgetéséhez.

A turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés csupán a jéghegy csúcsa, számos ágazatban komoly munkaerőhiány van, amit az órabérek emelkedése is jelez - hangsúlyozta Kott Zoltán, a MELÓ-DIÁK elnök-vezérigazgatója. Az 1983 óta piacvezető társaság több száz partnernél, évente 35-40 ezer munkalehetőséget kínál a dolgozni kívánó diákoknak, így jól érzékeli a trendeket. "Az év elején még úgy látszott, hogy nem fognak nőni az órabérek, tavasszal azonban elindult az emelkedés. 2021 nyarán a diákok már akár 5-10 százalékkal is többet kereshetnek, mint két évvel ezelőtt." A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A diák munkavállalóknak kínált átlagos bruttó órabérek a fizikai és a hagyományos irodai munkakörökben, valamint a vendéglátás területén is 1200 és 1300 forint között mozognak, az IT-ismereteket is igénylő szakmai irodai munkáknál pedig 1700 forint fölött vannak - sorolja Kott Zoltán, hangsúlyozva: a bruttó béreket iskolaszövetkezeti foglalkoztatás esetén csupán a 15 százalékos személyi jövedelemadó terheli. A bérek között a munkakörtől függően jelentős eltérések lehetnek, így akad olyan fizikai munka is, amelyért óránként jóval több mint 2000 forintot kínálnak. A régiók tekintetében a Balaton vezet, itt - valamennyi lehetőséget figyelembe véve - 1300 forint az átlag órabér, Budapesten és Nyugat-Magyarországon fej-fej mellett áll (1230 forint), és Kelet-Magyarország sincs nagyon lemaradva (1140 forint). Diákmunkára is ugyanúgy írásban kell szerződni, mint bármely más munkavégzés esetén, és nem lehet a minimálbérnél kevesebbet fizetni, amely jelenleg bruttó 963 forint óránként. A nyári munka persze nem csupán a pénzkeresetről szól. Az elhelyezkedő fiatalok a későbbi pályájukon is hasznosítható szakmai tapasztalatokat szerezhetnek, a kényszerűen otthon töltött hónapok után pedig sokuk számára valódi felüdülés a "jelenléti" közös elfoglaltság - teszi hozzá Kott Zoltán.

