Nem teszi fekete listára az adósokat a NAV a járvány végéig: megéri megbízhatónak lenni

Az egészségügyi veszélyhelyzet során felhalmozott adótartozást nem veszi figyelembe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adóslistája meghatározásakor - hívja fel a figyelmet az EY. A legfrissebb kormányrendelet alapján számos területen újabb adózási könnyítéseket vezetett be a kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, hogy támogassa a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalatokat.

A nagy összegű adótartózók listájának összeállításakor a NAV nem veszi figyelembe a veszélyhelyzet alatt és azt követő harminc napon belül esedékes tartozást. A döntéssel a krízis miatt komoly tartozást felhalmozó cégek elkerülhetik a közzététellel járó reputációs kockázatokat.

Az adótartozók listájára azok sem kerülhetnek fel, akiket a veszélyhelyzet ideje alatt vagy azt követő 30 napban esedékes adókötelezettség megsértése miatt sújtanak adóhiánnyal és jogkövetkezményekkel. Arra az esetre azonban, amikor a veszélyhelyzet alatt lefolytatott ellenőrzés megállapítása korábbi esedékességű kötelezettség megsértését tárja fel, nem terjed ki a kedvezmény

- hívta fel rá a figyelmet dr. Bajusz Dániel a Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda adójogásza.

Megerősített bizalom az adózók felé

Az eddig megbízható adózónak számító, de a jelenlegi helyzetben pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások is könnyítést kaptak. A rendelet célja, hogy ők tovább élvezhessék a minősítéssel járó adózási előnyöket, mint például a gyorsabb ellenőrzést, illetve a csökkentett mulasztási-, vagy adóbírságot. A megbízható adózói státusz ugyanis nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő 30 napban esedékes adókötelezettség megsértése miatti adókülönbözet következtében, és ugyanebben az időszakban megindított végrehajtási eljárás, keletkező adótartozás és nem pozitív adóteljesítmény miatt sem.

Akár fél évre is halasztható lett az adótartozás

A NAV egy alkalommal maximum 5 millió forint adótartozásra 6 havi pótlékmentes halasztást vagy 12 havi pótlékmentes részletfizetést is engedélyez a veszélyhelyzetre visszavezethető fizetési nehézség esetében. Emellett a nem magánszemély adózóknak is elérhetővé válik az adómérséklés a tőkeösszegre is. Az adóhatóság ugyanis egy esetben legfeljebb 20 százalékkal, de maximum 5 millió forint összeghatárig mérsékelheti az adózót terhelő adótartozást, ha annak megfizetése a veszélyhelyzet miatt ellehetetlenítené a vállalkozás működését.

Fontos tudni, hogy az adózónak legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napon belül be kell jelentenie az igényét, és az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérhető. A mostani speciális fizetési könnyítés és adómérséklés egymás mellett nem vehetők igénybe, de az általános szabályok szerint érvényesíthető fizetési kedvezmények továbbra is elérhetőek

- hangsúlyozta dr. Bajusz Dániel.