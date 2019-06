Nekik kevésbé kockázatos a devizahitel: kapnak is belőle rendesen

A kedvező a makrogazdasági helyzet indokolja elsősorban, hogy rekordot dönt a vállalati hitelezés ma Magyarországon. Egyes szektorokban - így a feldolgozó-, építőiparban vagy a kereskedelemben - nagyobb kockázatot futnak a hitelnyújtók, ugyanakkor bizonyos cégeknek még a devizában való eladósodás is csak minimális rizikót hordoz.

Húznak az exportpiacok, élénkül a belföldi kereslet, ráadásul rekord alacsonyak a banki kamatok, ezért aztán amelyik vállalat hosszú távra tervez, annak érdemes most bezsákolnia a kedvező forrásokból - mondta el az Inforádiónak adott interjújában Szabó Péter. A Sberbank KKV-területvezetője hozzátette, a következő évek pozitív várakozásait árazzák be a vállalkozások, amikor több évre elköteleződnek hitellel. Az eredmény mindenesetre magáért beszél: a jegybank friss számai szerint 7600 milliárd forintot is meghaladja a hitelállomány, az érték 15 százalékkal magasabb a tavalyinál.

Pénzt vagy időt ad a bank

Noha a rekord hitelállományból a feldolgozóipar, a mezőgazdaság és a kereskedelmi szektor kölcsönei teszik ki a legnagyobb részt, problémás hitelek minden szektorban előfordulnak. Szabó Péter szerint a legfontosabb, hogy időben, lehetőleg valamilyen elgondolással a fejében jelezze az adós, ha problémákat észlel, mert ekkor még több lehetőség is adódik a helyzet rendezésére. Időt vagy pénzt tud adni a bank: akár a hitel átütemezésével, halasztott fizetéssel, akár átmenetileg pótlólagos források biztosításával.

Ami az euróhitelezést illeti, Szabó Péter szerint ma Magyarországon szinte kivétel nélkül csak az a cég kaphat devizahitelt, akinek árbevétele is keletkezik devizában. Számukra gyakorlatilag árfolyamkockázat-mentes a devizakölcsön felvétel. A Sberbank szakértője szerint a következő lökést az tudná adni a finanszírozási piacnak, ha a jelenleg külső finanszírozással nem élő KKV-állományt is sikerülne aktivizálni.