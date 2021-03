Müller Cecília: Ezen most emberéletek múlhatnak

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján elmondta: a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, 102 ezren. Az összes 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást. Március 29-én hétfőn éjfélig kérik azok regisztrációját, akik eddig nem tették, ideértve a bölcsődei dolgozókat is. Aki ezt megteszi, soron kívül be lesz oltva.

Maruzsa Zoltán ismertette az iskolai felügyelettel kapcsolatos adatokat, majd arról beszélt, hogy "pontos újranyitási dátumunk nincs", de elindul a regisztrált óvodai, iskolai, bölcsődei dolgozók oltása. A kör jövő hétfőn kezdődik, aki még nem regisztrált, annak hétfő éjfélig érdemes megtenni, akkor tudják soron kívül beoltani.

Akik március 24-ig regisztráltak, azok húsvét előtt, a március 29-ig regisztráól a húsvét utáni napokban kaphatnak oltást.

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy a járványügyi adatok folyamatosan emelkednek, ezért szigorúan be kell tartanunk az intézkedéseket. Megfeszített munka folyik az oltópontokon is, az egészségügyi dolgozók fáradnak. Felhívta a figyelmet, hogy segítsük az ő munkájukat állampolgárként is, és minden eszközzel kerüljük el a fertőződést.

Az oltási program megfeszített tempóban zajlik, viszont a tisztifőorvos azt jelentette be, hogy csütörtökön a várt AstraZeneca-szállítmánynak csak 11 százaléka érkezett meg, alig 20 ezer. Ez hátráltatja az oltási tervet.

Mivel elkezdődött a készülődés a húsvétra, nő a boltokban a forgalom. Most a tömegek, zsúfoltság kerülése az egyik legfontosabb a fertőzés elkerülése érdekében - mondta el a tisztifőorvos.

Legyünk türelmesek és megértőek egymással szemben

- hívta fel a figyelmet. Müller Cecília arról is beszélt, hogy a jó idő kicsábítja az embereket a természetbe. Kirándulás szervezése esetén a kevésbé népszerű helyeket ajánlotta. Azt kérte, hogy hétvégén is tartsuk meg fegyelmezetten a járványügyi szabályokat. Azzal, ha ezeket betartjuk, és felvesszük az oltást, akkor ezzel terhet veszünk le az egészségügyi dolgozók válláról.

Ezen most emberéletek múlhatnak

- mondta el zárásként.

