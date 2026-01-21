2026. január 21. szerda Ágnes
-5 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. január 8. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 8-án. MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Érkeznek a kormány újabb bejelentései: mire készülhet Gulyás Gergely?

Pénzcentrum
2026. január 21. 13:32

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. január 22-én, csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart Kormányinfó – „Mit, miért tesz a kormány?” címmel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tájékoztató a Pénzcentrum is élőben fogja közvetíteni.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
#kormány #gazdaság #bejelentés #kormányinfo #miniszter #gulyás gergely #sajtótájékoztató #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:32
13:30
13:15
13:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 20. 16:50
Időnyomás alatt az Otthon Start fejlesztők: elindult a versenyfutás  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 20. 16:52
Felvásárolta Magyarország egyik legrégebbi ingatlanos portálját Arany Bence cége, a CEE Classifieds
Az Arany Bence nevével fémjelzett, 2025-ben alapított CEE Classifieds egyik leányvállalatán keresztü...
Holdblog  |  2026. január 19. 09:09
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor k...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 18. 17:41
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.Cégis...
Bankmonitor  |  2026. január 16. 17:03
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumu...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Mi folyik a magyar patikákban? Ez a módosítás mindent megváltoztathat: vidéken is érezni a hatását
2026. január 21.
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
2
2 napja
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
3
1 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
5
1 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 13:02
Mi folyik a magyar patikákban? Ez a módosítás mindent megváltoztathat: vidéken is érezni a hatását
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 10:01
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
Agrárszektor  |  2026. január 21. 12:31
Újra itt a halálos fertőzés: súlyos szigorítások jönnek ebben a térségben