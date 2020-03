Megjelentek a moratórium részletszabályai: nem nőhetnek a törlesztőrészletek

Kedd éjszaka jelent meg a tömeg által várva várt rendelet a Magyar Közlönyben, amely a hiteltörlesztési moratórium szabályait részletezi. Lényegében elmondhatjuk, hogy a moratórium ideje alatt nem számítható fel kamatos kamat, illetve, hogy a futamidőnek úgy kell meghosszabbodnia, hogy a törlesztőrészlet nagysága a futamidő időtartama alatt változatlan maradhasson.

Mit tudtunk meg?

A keddi közlönyben hirdette ki a kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló új kormányrendeletet. Mint tudjuk, a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak tompítása érdekében az MNB egy héttel ezelőtt ismertette moratóriummal kapcsolatos javaslatát, először a vállalatok esetében, majd két nappal később a lakossági hitelekre vonatkozóan is. Ezt követően Orbán Viktor jelentette be, hogy a kormány - megfogadva a jegybank javaslatát - az első intézkedések között dönt a moratórium elrendeléséről. Ugyan eddig is sok dolgot lehetett tudni az intézkedésről, a moratórium részletszabályait tartalmazó rendeletre még néhány napot kellett várni.

Ez kimondja többek között, hogy

a tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni - döntött a kormány.

A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét - olvasható a rendelet következő lényeges pontja. Továbbá az is eldőlt, hogy a kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

Olyan részletkérdés is szerepel a pontok között, miszerint a babaváró kölcsön esetén fizetendőkezességvállalási díját a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt elengedik.

