Így jutnak most olcsó lakáshoz az élelmes magyarok: még nem késő lépni

Nem meglepetés, hogy a december visszaesést hozott a lakáshitelezésben, csakúgy mint a személyi kölcsönök, vagy a babaváró hitel felvételében. Múlt évben az ünnepek és a korlátozások miatt még nehezebb is volt az ügyintézés, így sok folyósítás már januárra csúszhatott át. Viszont még így is sokan fogadták meg a Pénzcentrum tanácsát: amíg a járvány okozta válság miatt a lakásárak stagnálnak, jobb az alkupozíció, kedvezőek a kamatok, addig érdemes lépni, ha valakinek lakásvásárlási szándékai vannak. Az is lehetséges, hogy egyszerűen az év második felére elege lett a lakosságnak az óvatoskodásból. Folytatódhat ez a felívelés 2021-ben is? Ennek járt most utána a Pénzcentrum.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, decemberi statisztikái azt mutatják, hogy éves szinten 7 százalékos visszaesés történt, míg novemberről decemberre 13,8 százalékos volt a csökkenés mértéke. Ez még mindig nem olyan nagy differencia, mint a babaváró hitelek, vagy a személyi kölcsönök folyósítása terén tapasztalt év végi visszaesés, előbbiek 24 százalékkal, utóbbiak 38,1 százalékkal hoztak rosszabb eredményeket.

A lakáskölcsönök tehát jobban tartják magukat, mint a másik két lakossági hiteltípus. Ráadásul, ha az egész éves hitelfelvételi mutatókat tekintjük, még növekedni is tudott: 1,9 százalékkal. Ezzel szemben például a személyi kölcsönök felvételében 39,6 százalékos zuhanást mért az MNB. Júniusban pedig úgy tűnt, megfordult a "verseny" és 2020 elmaradt 2019 mögött a lakáskölcsön felvételben. Szeptemberre viszont ismét átvette a vezetést 2020 és meg is tartotta év végéig:

Úgy tűnik, a lakosság a járvány első hulláma után már bele mert vágni a lakáskölcsön igénylésbe a nyáron és nem mondott le egykönnyen lakáscéljairól. A nyáron megigényelt hitelek miatt ugrott meg ősszel feltehetően a szerződéses összegek mértéke, hiszen 1-2, vagy akár több hónapba is beletelhet, mire folyósításra kerül a sor. Azt, hogy a második hullám mennyire szegte kedvét az ügyfeleknek, még nem tudnánk megmondani, de feltételezhetően sokan szeretnék kihasználni a kedvező piaci környezetet.

Most kell kihasználni az ingatlanpiac megrendülését



Az ingatlan már a járványelőtt sem volt olyan jó befektetés, mint korábban, mivel más befektetési formák, mint a MÁP+ jobb hozamot kínáltak, így az áremelkedés már nem zajlott olyan ütemben, mint a korábbi években. Ez annyit jelent, hogy lelassult az árak emelkedése, de nem állt meg! A járvány miatt azonban a rövidtávú lakáskiadás, AirBnB a földbeállt: hosszú távra ugyanazokat az ingatlanokat már sokkal kevésbé éri meg kiadni a tulajdonosoknak. Ezek miatt a hatások miatt a befektetők elpártoltak az ingatlanoktól, így eljött azok ideje, akik viszont saját használatra akartak ingatlanhoz jutni.

Az ingatlanpiaci szakértők szerint a tavasz új lendületet is hozhat a használt ingatlanok esetében: az ingatlan.com becslése szerint 2021 első hónapjában csak 2 százalékkal kevesebb lakás cserél gazdát, mint tavaly januárban, amikor a koronavírus még nem befolyásolta az adásvételek számát. Az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma ugyanakkor megugrott: 23 százalékkal többször vették fel a kapcsolatot a vevőjelöltek a hirdetőkkel. Ez egyrészt a járvány okozta bizonytalanság csökkenésére utal, másrészt pedig arra, hogy a következő hónapokban élénkülés várható.

A lakásfelújítási program és a csok-kal vásárolt ingatlanok illetékmentessége élénkülést hozhat a használtlakás-piacon. A kedvezményes lakásépítési áfa újbóli bevezetése közvetve a használt lakások piacát is élénkítheti, hiszen a legtöbben a meglévő ingatlanuk értékesítése után költöznek új lakásba. Emellett a múlt évet meghatározó járvány miatti bizonytalanság enyhülni látszik a vakcinák megjelenése és az oltási programok beindulása miatt

- mondta Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője, aki szerint az érdeklődések felfutása azt vetíti előre, hogy tavasszal még több adásvételre kerülhet sor. Az előzetes adatok alapján a forgalom leginkább a fővároson kívüli településeken és országrészekben nőhet meg. Ez is azt jelzi, hogy

a kereslet is átalakult a járvány hatására.

2019-ben 635,61 milliárd forintot helyeztek ki a bankok használt ingatlan vásárlása céljából, 2020-ban 665,06 milliárdot. Nem csak az összeg, az arány is nőtt: 2019-ben az összes lakáshitelből 69,74 százalék ment használt ingatlan vásárlására, 2020-ban már 71,62 százalék. Ez azért is érdekes, mert 2018-ban még 73,54 százalékot használtak fel erre a célra - 2019-ben viszont elpártoltak a hiteligénylők a használt ingatlanoktól. A járvány viszont visszafordította ezt a folyamatot.

Ugyancsak többen kezdtek hitelből felújítani: 2019 őszén 6,29 milliárdot, 2020 őszén 8,01 milliárdot fizettek ki a bankok erre a célra. (Az építések, bővítések és egyéb célok felvételével kapcsolatban még nincsenek meg a teljes adatok.) A felújítási hitelek népszerűsége a nyári felújítási lázzal is magyarázható: a barkácsáruházak eladási statisztikái is azt mutatták, rengetegen vágtak bele ilyen munkákba 2020-ban. 2021-ben pedig csak még többen lehetnek, akik felújításba fognak, köszönhetően az új otthonfelújítási támogatás és hitel bevezetésének.

Mit hoz 2021?

A járvány teremtette helyzet talán soha vissza nem térő alkalom azok számára, akik most vásárolnak ingatlant saját célra, és nem befektetésként, ahogy azt már korábban is hangsúlyoztuk. Valószínűleg kitart még egy ideig a lakásárak stagnálása, a vevők jobb alkupozíciója. Azt szintén érdemes kihasználni, hogy a másfél éve bevezetett babaváró hitel konkurenciát jelentett a banki lakáskölcsönöknek, így a kamatok süllyedni kezdtek. A lakáshitelek átlagos kamatai pedig 2020 januárja óta nem mentek 4,1 fölé, decemberben 3,88 százalékon álltak:

Ráadásul nem fejeződött még be a befektetők menekülése az ingatlanpiacról: a hitelmoratórium közelgő megszűnése egyre több befektetési ingatlant fog a piacra helyezni. A tulajdonosok, akik a bérleti díjakból fizették a hitelt, most inkább dönthetnek az ingatlaneladás mellett. A kínálat növekedése pedig még kedvezőbb árakat és több lehetőséget eredményezhet a vevők számára. Azt viszont mindenkinek egyénileg kell felmérnie, neki mit enged meg az anyagi helyzete, az anyagi biztonsága, illetve változtak-e az igényei. Mi éri meg inkább? Egy használt családi kertes ház, vagy belvárosi lakás? Vagy inkább érdemes kivárni, hogy beinduljanak a rozsdaövezeti beruházások? Ezt most különösen alaposan meg kell gondolni.

A jegybank nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy nagy kockázatot vállal, aki lakáshitelhez önerőnek személyi kölcsönt vesz fel. Emiatt a jövőben szigorítás várható a hitelből finanszírozott önerős ügyletek terén.

A bankok kapuja nyitva áll

A Pénzcentrum kalkulátorában használt ingatlan vásárlás céljából 12 milliós hitelajánlatokat kerestünk 20 éves futamidővel. Három olyan ajánlatot is találtunk, ahol a THM 3,1 körül alakul, tehát a teljes visszafizetendő összeg nem megy 27 millió fölé. Érdemes alaposan szemügyre venni az ajánlatokat: a törlesztőrészletekben pár forintnyi eltérés is százezreket jelenthet 20 év alatt:

Nézzük például a Takarékbank és az OTP ajánlatát: a THM egyetlen százalékpottal tér el egymástól, ami 20 év alatt több mint 2 millió forintos eltérést okoz a teljes visszafizetendő összegében! Ezért nem szabad sosem csak a törlesztőrészletre hagyatkozni: meg kell nézni a THM-et, kamatperiódust, visszafizetendő teljes összeget is. Ez alapján összehasonlítva már valóban jó döntést hozhat a hiteligénylő. Ezeket az információkat személyre szabhatóan megmutatja a Pénzcentrum lakáskölcsön kalkulátora.

