Ennyire olcsó még soha nem volt ez a kölcsön: kapkodnak érte a magyarok

Lakáshiteleket adnak olyan kamattal, amivel most az egyik nagybank kínálja a személyi kölcsönét a tehetősebb ügyfeleknek.

Korábban nem látott mélységekbe zuhant az UniCredit Bank személyi kölcsön kamata - adta hírül a Bank360. A szakportál elemzése szerint október végétől akár 5,95 százalékos kamatot is elérhetünk, ha a Stabil Kamat személyi kölcsönt választjuk. Persze ehhez több feltételnek is meg kell felelnünk: legalább nettó 250 000 forintos havi jóváírásra van szükség a banknál vezetett számlán és Generali hitelfedezeti biztosítást is kötnünk kell. Az így felvehető minimum hitelösszeg 2 000 000 forint, legfeljebb pedig 7 000 000 forint lehet.

A portál arra is felhívja a figyelmet, hogy a banknál innentől a felvett hitelösszeg nagyságától is függ a hitel árazása az érkeztetett jövedelem mellett és minden jövedelemkategóriánál tovább estek a kamatok. Nincs szükség továbbá a 2 millió forintot meghaladó személyi kölcsön szerződések esetén közjegyzői okirat benyújtására sem, ezzel szintén spórolnak az ügyfelek.

Nem kisebb esést látni az Erste Bank háza táján: jövedelem és igényelt hitelösszeg nagyságától függően szintén nagyon kedvező akár 6,99 százalékos kamatot érhetünk el a személyi kölcsönnél. Ehhez legalább 6 millió forintra és nettó 150 000 forintos jövedelem rendszeres érkeztetésére van szükség.

Az MKB Bank kínálatában lévő személyi kölcsön kamata 1 százalékponttal csökkent. Így nettó 250 000 forintos jövedelem érkeztetését vállalva 7,99 százalékos kamatot érhetünk el. Szintén változás volt a “Kamatkövető" jelzáloghitel termékeknél, ahol átlagosan 0,40 százalékpontos esés volt kamatperiódustól és jövedelemérkeztetéstől függően.

A beszámoló szerint - immár sokadik hónapja - tovább estek a lakáshitelek kamatai. A Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint szeptemberben átlagosan 0,16 százalékponttal csökkentek az előző hónaphoz képest a személyi kölcsön kamatok 13,46 százalékra, míg egy évvel korábban 13,58 százalék volt az átlag. A lakáshiteleknél is csökkentek a kamatok: az éven túli fixálású kölcsönöknél 0,15 százalékponttal 4,93 százalékra esett augusztushoz képest, míg egy évvel korábban 5,24 százalék volt az átlagos kamat.

Ahogy persze korábban is, úgy a Bank360 most is megnézte Lakáshitel Kalkulátorának segítségével, hogy az átlaghoz képest milyen kondíciókkal vehetünk fel kölcsön a gyakorlatban a bankok legfrissebb változtatásai után:

A K&H Bank kínálatában az induló díjak mellett igényelhető

5 éves kamatperiódusú termék kamata 4,09 százalékról 3,79 százalékra esett,

10 évesnél 4,59 százalékról 4,39 százalékra,

a 10 év alatt végig fix konstrukció pedig 4,49 százalékról 4,29 százalékra csökkent.

Az induló díjak nélküli “Csak kamattal" változat

5 éves kamatperiódusnál 4,29 százalékról 3,99 százalékra,

10 évesnél 4,79 százalékról 4,59 százalékra,

a fix 10 éves kölcsönnél pedig 4,69 százalékról 4,49 százalékra csökkent.

A bank fogyasztóbarát hiteleinél is volt változás:

5 éves kamatperiódusnál 4,09-ről 3,79

10 évesnél 4,59-ről 4,39

fix 10 évesnél 4,49-ről 4,29

fix 15 évesnél 5,37-ről 5,39

fix 20 évesnél 5,37-ről 5,49 százalékra csökkentek kamatok.

Az OTP Bank ismét meghosszabbított az online kamatkedvezmény akciót. Az Erste Bank jelzáloghiteleinél a vállalt jóváírás alapján 0,2 illetve 0,1 százalékos csökkenések voltak. Kamatperiódustól és a jövedelemérkeztetés nagyságától függően akár 2,63 százalék is lehet a kamat - ez a prémium ügyfelek számára érhető el. A Takarékbank emelt az 5 éves kamatperiódusú MFL-hitelnél 4,26 százalékról 4,61 százalékra. A 10 évesnél 5,06 százalékról 5,57 százalékra.

A Gránit Bank 10 éves kamatperiódusú konstrukciójánál megszűnt a magasabb jövedelem és a hitelösszeg nagysága után járó kamatkedvezmény, viszont minimum havi 300 000 forintos jövedelem érkeztetésével kaphatunk kedvezőbb feltételeket 7 millió forint igénylése felett, így 8,79 százalék helyett 5,79 százalék lehet a kamat. Az 5 éves kamatperiódusú és referenciakamatos termékeknél 7 millió forintról 5 millió forintra csökkent a kedvezményhez szükséges hitelösszeg. A Sopron Banknál az “Új otthonom" elnevezésű 10 éves kamatperiódusú hitel kamata 6,24-ről 5,84 százalékra csökkent, míg a piaci kamatozású, lakáscélú forint hitel 10 éves periódusban rögzített kamatlábbal 6,49-ről - 5,99 százalékra.

Csökkent a babaváróhitel referenciakamata is, így még olcsóbban lehet felvenni a slágerhitelt: 1,16 százalékról 1 százalékra csökkent a mutató, ami azoknak igazán fontos, akiknek nem sikerül 5 éven belül megfelelni a jogszabályi feltételeknek. Ez azt jelenti, hogy a teljes visszafizetés nagyjából 400 000 forinttal lesz kedvezőbb decemberben a novemberben igényelt hitelekhez képest. Az elmúlt három hónapban a teljes visszafizetendő összeg a referenciamutató csökkenése miatt eddig nagyjából 1 millió forinttal csökkent a Bank360 elemzése szerint. A jegybanki adatok szerint szeptemberben a folyósított babaváró hitel összege 98 milliárd forint volt. A program kezdete óta összesen 277,2 milliárd forint értékben kötöttek ilyen szerződést a háztartások és az eddigi folyósítások csaknem felénél kérték már a fiatal házasok a törlesztés szüneteltetését a Bank360 információi szerint.