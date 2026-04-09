2026. április 9. csütörtök Erhard
11 °C Budapest
Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forint - A magyar fizetőeszköz
Hitel

Úgy adósodnak el a magyarok, mintha nem lenne holnap: nem lesz ennek rossz vége?

Pénzcentrum
2026. április 9. 08:57

Bár a figyelem az utóbbi időben főleg az államilag támogatott lakáshitelekre összpontosult, a háttérben soha nem látott magasságokba emelkedett a személyi kölcsönök piaca Magyarországon. A gyors, online ügyintézésnek és a szabad felhasználhatóságnak köszönhetően a fedezetlen hitelek állománya kevesebb mint hat év alatt a duplájára nőtt. Ezek a termékek mára kiszorították a piacról a korábban népszerű hiteltípusokat. A jegybank szerint a drasztikus növekedés ellenére egyelőre nem alakultak ki komolyabb rendszerkockázatok - írja elemzésében a Portfolio.

Tavaly a lakáshitelek és a személyi kölcsönök új kihelyezése is nominális csúcsot döntött. Előbbi 46 százalékkal közel 2000 milliárd, utóbbi pedig 37 százalékkal 1121 milliárd forintra nőtt. A megkötött szerződések száma szintén meredeken emelkedik. A fennálló személyikölcsön-szerződések darabszáma 2012 óta először lépte át ismét a 900 ezret. A piac motorját az új ügyletek számának bővülése és a hitelösszegek emelkedése együttesen adja. Egy új szerződés átlagos összege ma már meghaladja a 3,6 millió forintot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzése szerint a rekordmértékű bővülést a növekvő lakossági kereslet mellett a digitalizáció hajtja. Az ügyfelek ma már a gyors, egyszerű, minimális adminisztrációval járó és ingatlanfedezet nélküli megoldásokat keresik. A bankok erre előre jóváhagyott hitelajánlatokkal, a meglévő kölcsönök egyszerűsített bővítésével, valamint egyre élénkebb árversennyel reagálnak. Bár a piaci átlagkamat és a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 14,5 százalék körül mozog, a magasabb jövedelműek kedvezőbb feltételeket is kaphatnak. A nettó 400 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezők számára már 10 százalék alatti kamatozású ajánlatok is elérhetők.

A személyi kölcsönök sikerének másik kulcsa a szabad felhasználás, amely a legkülönfélébb életcélok megvalósítását teszi lehetővé. A felmérések szerint az igénylők közel harmada lakásfelújításra, például energetikai korszerűsítésre vagy tetőcserére fordítja a felvett összeget. Ezt követi a használtautó-vásárlás több mint 20 százalékos aránnyal. Jelentős rész megy háztartási nagygépek és bútorok beszerzésére, valamint a korábbi, drágább hitelek kiváltására is. Egyre növekvő tendenciát mutat továbbá a magánegészségügyi kiadások hitelből történő finanszírozása, ilyenek például a drágább fogászati beavatkozások vagy a különböző műtétek.

Ez a hatalmas térhódítás egyértelműen átrendezi a hazai hitelpiacot, és más termékeket is kiszorít. Az évtizedekkel ezelőtt még slágernek számító szabad felhasználású jelzáloghitelek és a klasszikus autóhitelek mára nagyrészt háttérbe szorultak. Emellett a folyószámla- és hitelkártyakeretek kihasználtságának növekedése is megállt.

Ha a fogyasztásihitel-piacot megtisztítjuk a zömében lakáscélra fordított babaváró hitelektől, a személyi kölcsönök részesedése néhány év alatt 35 százalékról egészen 59 százalékra ugrott. Bár egy felújítási célú jelzáloghitel kamata kedvezőbb lehetne, a bonyolultabb ügyintézés miatt az ügyfelek inkább a drágább, de rugalmasabb személyi kölcsönt választják.

A kirobbanó növekedés ellenére a jegybank egyelőre nem lát érdemi pénzügyi stabilitási kockázatot. A személyihitel-állomány a GDP arányában továbbra is alacsony, mindössze 2 százalék körül mozog. Ez az arány megfelel a koronavírus-járvány előtti időszak szintjének.

A túlzott eladósodottságra vagy hitelhalmozásra utaló mutatók nem ugrottak meg. A 90 napon túl késedelmes ügyletek aránya is rendkívül alacsony, mindössze 2,5 százalékos. Az MNB ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a személyi kölcsönök 18 százalékos éves növekedési üteme jócskán meghaladja a teljes lakossági hitelállomány bővülését. Emiatt a folyamatok szoros nyomon követése a jövőben is indokolt.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #digitalizáció #lakáshitel #adósság #személyi kölcsön #gazdaság #bankok #gdp #lakossági pénzügyek #magyar nemzeti bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:57
08:52
08:50
08:45
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hedge
Fedezeti ügylet, amellyel az árfolyam nem kívánt változásából adódó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Ennek érdekében jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárolnak díj ellenében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
