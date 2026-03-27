Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Hátsó nézet a váll fölött, férfi mobiltelefont tart és hitelkártyát választ az internetes bankoláshoz. Hitelkártyás fizetés online vásárláshoz. A mobilalkalmazás hálózati biztonságáért aggódik.
Hitel

Óriási bejelentést tett az egyik legnagyobb hazai bank: végleg elfelejthetik a jelszavakat az ügyfelek

Pénzcentrum
2026. március 27. 17:03

A K&H Bank ügyfelei már a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is beléphetnek a pénzintézet online felületeire - ezt a pénzintézet jelentette be. 

A hagyományos jelszavakat kiváltó megoldással az ügyfelek több felületre is bejelentkezhetnek. Ezek közé tartozik az e-bank, az e-posta, a vállalati webElectra, az elektronikus postaláda és a biztosítói ügyfélportál is. Az újításnak köszönhetően a fiókok védelme erősödik. Eközben minden eddigi online banki funkció hiánytalanul elérhető marad.

A belépés menete kifejezetten egyszerű. A bejelentkezési oldalon az azonosításhoz a DÁP-alkalmazást kell kiválasztani, majd a folyamatot a mobiltelefonon jóváhagyni. Asztali számítógépes böngészés esetén a rendszer egy QR-kódot generál. Ennek beolvasásával szintén kényelmesen elvégezhető a belépés.

A szolgáltatás használatához szükséges regisztrációt az ügyfelek több csatornán is elindíthatják. A mobilbankban a "Profilom" menüponton belül, a személyes beállításoknál található meg a DÁP ID összekapcsolásának lehetősége.

Az e-bankban ugyanez a "Beállítások" fül alatt, a személyes adatoknál érhető el. A beállítás a képernyőn megjelenő utasítások követésével pillanatok alatt véglegesíthető. Ehhez mindössze a DÁP-alkalmazás megnyitására vagy egy QR-kód beolvasására van szükség.
