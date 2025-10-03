Ez segítheti a magyarokat, hogy ne rámolják ki a bankszámlájukat: már itt is elérhető

A Gránit Bank új, most díjmentes digitális szolgáltatással erősíti az online vásárlások biztonságát. A mobilalkalmazásban néhány másodperc alatt létrehozható Egyszer használatos kártya kizárólag egyetlen tranzakció lebonyolítására alkalmas, amelyet követően automatikusan megszűnik – így csökkentve a kártyaadatokkal való visszaélés lehetőségét.

Az igénylés gyors és egyszerű, ráadásul több számla esetén lehetőség van annak kiválasztására is, hogy melyik számlához kapcsolódjon az ideiglenes kártya, amely lehet akár devizaszámla is. Amennyiben az ügyfél rendelkezik Gránit Bank hitelkártyával, az Egyszer használatos kártyával – egyedülálló módon – annak terhére is vásárolhat.

A fizetési biztonságot tovább növeli, hogy a tranzakciók indításához – amennyiben a kereskedő rendszere támogatja – erős ügyfél-hitelesítés szükséges. A kártya az első sikeres vásárlás után automatikusan megszűnik, így sem ismételt terhelés, sem illetéktelen használat nem lehetséges.

„Az Egyszer használatos kártya tovább növeli az online vásárlások biztonságát, és hatékony védelmet nyújt a napjainkban egyre gyakoribbá váló csalási kísérletekkel szemben. A Gránit Bank elkötelezett az innováció és az ügyfelek védelme mellett – ennek jegyében vezettük be korábban az adathalász telefonhívásokat kiszűrő keresztazonosítást is” – nyilatkozta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

Az Egyszer használatos kártya különösen hasznos lehet kevésbé ismert webáruházakban, külföldi fizetési felületeken vagy egyszeri online vásárlások esetén. A megoldás 100%-os hatékonysággal zárja ki azokat a gyakori csalástípusokat is, amikor a vásárló – gyakran a rejtett, apró betűs feltételek miatt – akaratán kívül rendszeres fizetési kötelezettséget vállal.

Az Egyszer használatos kártya létrehozása a Gránit Bank mobilalkalmazásban lehetséges a „Kártyák” menüpontban az „Egyszer használatos” fülre kattintva. A létrehozás során – amennyiben ezt az ügyfél igényli – a kártya limitjei is könnyen beállíthatóak.

Az új megoldás minden lakossági Gránit Bank ügyfél számára elérhetővé válik a következő napokban a mobilalkalmazáson keresztül, annak frissítését követően