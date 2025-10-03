2025. október 3. péntek Helga
Forrás: Gránit Bank
Ez segítheti a magyarokat, hogy ne rámolják ki a bankszámlájukat: már itt is elérhető

Pénzcentrum
2025. október 3. 11:04

A Gránit Bank új, most díjmentes digitális szolgáltatással erősíti az online vásárlások biztonságát. A mobilalkalmazásban néhány másodperc alatt létrehozható Egyszer használatos kártya kizárólag egyetlen tranzakció lebonyolítására alkalmas, amelyet követően automatikusan megszűnik – így csökkentve a kártyaadatokkal való visszaélés lehetőségét.

Az igénylés gyors és egyszerű, ráadásul több számla esetén lehetőség van annak kiválasztására is, hogy melyik számlához kapcsolódjon az ideiglenes kártya, amely lehet akár devizaszámla is. Amennyiben az ügyfél rendelkezik Gránit Bank hitelkártyával, az Egyszer használatos kártyával – egyedülálló módon – annak terhére is vásárolhat.

A fizetési biztonságot tovább növeli, hogy a tranzakciók indításához – amennyiben a kereskedő rendszere támogatja – erős ügyfél-hitelesítés szükséges. A kártya az első sikeres vásárlás után automatikusan megszűnik, így sem ismételt terhelés, sem illetéktelen használat nem lehetséges.

Kapcsolódó cikkeink:

„Az Egyszer használatos kártya tovább növeli az online vásárlások biztonságát, és hatékony védelmet nyújt a napjainkban egyre gyakoribbá váló csalási kísérletekkel szemben. A Gránit Bank elkötelezett az innováció és az ügyfelek védelme mellett – ennek jegyében vezettük be korábban az adathalász telefonhívásokat kiszűrő keresztazonosítást is” – nyilatkozta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

Az Egyszer használatos kártya különösen hasznos lehet kevésbé ismert webáruházakban, külföldi fizetési felületeken vagy egyszeri online vásárlások esetén. A megoldás 100%-os hatékonysággal zárja ki azokat a gyakori csalástípusokat is, amikor a vásárló – gyakran a rejtett, apró betűs feltételek miatt – akaratán kívül rendszeres fizetési kötelezettséget vállal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Egyszer használatos kártya létrehozása a Gránit Bank mobilalkalmazásban lehetséges a „Kártyák” menüpontban az „Egyszer használatos” fülre kattintva. A létrehozás során – amennyiben ezt az ügyfél igényli – a kártya limitjei is könnyen beállíthatóak.

Az új megoldás minden lakossági Gránit Bank ügyfél számára elérhetővé válik a következő napokban a mobilalkalmazáson keresztül, annak frissítését követően
Címlapkép: Getty Images
#hitel #digitális #csalás #fizetés #bankkártya #webshop #bank #biztonság #mobilalkalmazás #adathalász #online vásárlás #kártya #szolgáltatás #innováció #gránit bank

