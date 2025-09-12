2025. szeptember 12. péntek Mária
24 °C Budapest
Érintésmentes fizetés a piacon. Vezeték nélküli kártyaolvasó, amely a vásárló kezében lévő hitelkártyát olvassa be a piacon, nagy látószögű felvétel.
Vásárlás

Óriási leállás jön az OTP-nél: még más bankok ügyfelei sem fognak tudni fizetni

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 08:40

Az OTP Bank több napon át tartó karbantartást végez rendszerein szeptember második felében, ami jelentős szolgáltatáskiesésekkel jár majd. A legsúlyosabb fennakadások szeptember 22-én várhatók, amikor a bankkártyás fizetések és készpénzfelvételek is szünetelnek.

Szeptember 19-én este 8 és éjfél között az OTP ügyfelei nem férhetnek hozzá hitelszámlaegyenlegeikhez az internet- és mobilbankban, valamint a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás sem lesz elérhető.

Másnap, szeptember 20-án este 8 és 9 óra között rövid ideig szünetel a személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel és online áruhitel igénylési lehetőség.

Jelentősebb korlátozásokra kell számítani szeptember 21-én, amikor éjféltől délután 4 óráig az elektronikus csatornákon nem lesz elérhető a számlatörténet, a nemzetközi devizautalás, az egyedi számlakedvezmények lekérdezése, valamint a folyószámlahitelhez és gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók.

A legkomolyabb fennakadások szeptember 22-én éjféltől reggel 8 óráig várhatók. Ekkor nemcsak az internet- és mobilbank, az OTPdirekt, valamint számos online termékigénylési lehetőség szünetel, hanem az OTP Bank fizetési termináljain sem lehet majd tranzakciókat végrehajtani. Ráadásul az OTP-logós bankkártyákkal sem lehet fizetni vagy készpénzt felvenni ebben az időszakban.

A karbantartási időszak szeptember 25-én zárul, amikor 23:30-tól másnap hajnali 4 óráig ismét elérhetetlenné válnak az elektronikus banki szolgáltatások, beleértve az internet- és mobilbankot, valamint több speciális alkalmazást is.

A pénzintézet tájékoztatása szerint a meghirdetett időszakok a hatályos jogszabályok alapján bankszünnapnak minősülnek.
Címlapkép: Getty Images
0 HOZZÁSZÓLÁS
