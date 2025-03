Úgy viszik a magyarok a hiteleket, mintha ingyen lenne: elképesztő, miről számoltak be

Nagyon megnövekedett a CIB-nél a személyihitel-állomány, ám a vállalati szektorban stagnáltak az eredmények. A kibercsalások elhárításában a bank szerint jól állnak - hangzott el a CIB március 25-i sajtóeseményén, amint a Pénzcenturm is részt vett.

Több mint 71 milliárd forintos nyereséggel zárta a 2024-es évet a CIB Csoport, amely 14 százalékkal magasabb az előző évinél - ez is elhangzott a bankcsoport kedd délelőtti sajtótájékoztatóján. Megtudhattuk azt is, hogy a csoport bővítette a megtakarítási, vagyonkezelési portfóliót is, banki biztosítási termékekben és a digitalizációban is komoly előrelépések történtek.

Dr. Simák Pál, a CIB elnök-vezérigazgatója azzal kezdte beszámolóját, hogy jól sikerült az ünnepi év, a CIB ugyanis 2024-ben ünnepelhette 45. születésnapját. Leszögezte, hogy a banki működésben szokásos négyéves ciklus jelenleg jól áll a célok tekintetében.

A banknak továbbra is céljai közé tartozik a költséghatékonyság javítása, a fenntartható hitelezés bővítése, és tovább fejlesztéik a digitális banki szolgáltatásokat is. Emellett természetesen kiemelten foglalkoznak a kibercsalások visszaszorításával, számos intergált kampánnyal hívták fel a lakosság figyelmét az ilyenek kivédésére vagy egyenesen a megelőzésére. Sikerként értékelik, hogy a kibercsalások száma stagnált azzal együtt is, hogy a próbálkozások száma 2024-ben is növekedett.

Az ügyfélhitel-állomány 2024-ben bruttó 1,66 billió forintot tett ki, a vállalati szegmens eredményei ugyanakkor szintén stagnálnak. Ennek legfőbb oka az, hogy gyorsan kifutottak az NHP-program elemei, és csökkent az új finanszírozás iránti kereslet.

A lakossági szegmens ugyanakkor hasított: az új jelzáloghitelek iránti kereslet 17%-os növekedést mutatott, a személyi kölcsönök új folyósítása hatvan százalékkal ugrott meg.

Újságírói kérdésre Simák Pál elmondta, hogy bár felkészült a cégcsoport a bankszámladíjak belengetett árstopjára, ám leszögezte, hogy a CIB-nél most is elérhetőek 0 forintos számlavezetési díjú lakossági számlacsomagok. A bank több olyan intézkedést is tett, hogy az ügyfelek minél olcsóbb számlákkal találkozzanak.

címlapkép: Róka László, MTI/MTVA