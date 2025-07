Otthon Start 2025: ezek az 50 milliós hitel feltételei, ezt lehet tudni a 3 százalékos lakáshitel kapcsán előzetesen

2025 szeptemberében indul az Otthon Start program, amely új távlatokat nyithat az első lakásukra vágyók számára. Az államilag támogatott 3 százalékos lakáshitel révén akár 50 millió forintos hitelösszeg is elérhető lesz, fix kamattal, akár 25 éves futamidővel, kiszámítható törlesztőrészletekkel. A kedvezményes lakáshitel konstrukció célja, hogy segítse a fiatalokat és az első lakást vásárlókat a saját otthon megszerzésében, méghozzá rugalmas és széles körben hozzáférhető feltételekkel. De milyen konkrétumokat tudunk eddig? Mik a 3 százalékos hitel feltételei, kik élhetnek a lehetőséggel, és hogyan néz ki pontosan az új Otthon Start lakáshitel? Mutatjuk a részleteket és azt is, hogyan használhatod az Otthon Start kalkulátort.

Az előzetes bejelentések szerint idén szeptembertől indul az Otthon Start program, így ennek kapcsán megnéztük, mik a legfontosabb tudnivalók a hamarosan induló konstrukcióról. Az Otthon Start lakáshitel egyik legnagyobb előnye, hogy akár 50 millió hitel is igényelhető, legfeljebb 25 éves futamidőre, fix 3%-os kamattal. Ez a konstrukció azokat célozza, akik első lakásukat vásárolják, függetlenül attól, hogy házasok-e, vagy van-e gyermekük.

Gulyás Gergely az Otthon Start hitel részleteivel kapcsolatban korábban elmondta, hogy a Bankszövetséggel tárgyalva a hitel szeptember elsejétől felvehető, jövő héten a társadalmi vita is elkezdődik róla, a végleges szabáyozás pedig augusztusban várható. Az Otthon Start programot időkorlát nélkül hirdetik meg, árkorlát lakóingatlan esetén 100 millió, ház esetén 150 millió forint, mindkét esetben bruttó másfél millióba kerülhet egy négyzetméter.

Illetve kiemelte azt is az igénylési feltételek részleteiről, hogy elegendő a 10 százalékos önerő, amit a 40 év felettiekre is igyekeznek majd alkalmazni. Jelenleg az érvényes szabályok szerint esetükben kötelező a legalább 20% önerő, az enyhítésről az MNB-vel egyeztet a kormány.

Akár 50 milliós hitel 3 százalékos kamattal

A 3 százalékos hitel kamatszintje jelenleg az egyik legkedvezőbb ajánlatnak számít a magyar lakáshitelpiacon, ahol a piaci hitelek átlagos kamata 6–7% között mozog. A 3%‑os hitel tehát gyakorlatilag megfelezi a törlesztőrészleteket a legtöbb banki ajánlathoz képest. A 50 millió forintos hitel igénybevétele akár egyedülállóként is lehetséges, nem szükséges házasság, gyerekvállalás vagy preferált településen történő vásárlás.

A 3%-os Otthon Start hitel legfontosabb paraméterei:

Kamat: fix 3% (az egész futamidő alatt nem változik)

Hitelösszeg: legfeljebb 50 millió Ft

Futamidő: maximum 25 év

Cél: kizárólag első lakás vásárlása

Lakás típusa: Új vagy használt, társasházban vagy önálló családi ház. A településtípusra nincs megkötés, városban és faluban egyaránt elérhető a program.

Felhasználási korlátozás: az Otthon Start építési telek vásárlására nem vehető fel. Az építés finanszírozása egyelőre nem egyértelmű, de a hivatalos kommunikáció szerint valószínű, hogy kizárólag vásárlásra lehet igényelni.

A 3 hitel feltételei

Akiket érdekel a 3 százalékos lakáshitel, azok tudni akarják azt is, hogy ki jogosult az Otthon Start lakáshitelre. Nézzük meg, hogy az új Otthon Start lakáshitel az eddigi információk alapján milyen feltételeket, alapszabályokat tartalmaz.

3 os hitel feltételei:

A 3%os hitel esetében fontos, hogy a tulajdonjoggal kapcsolatban tényleg elfogadható lesz, ha valakinek már volt/jelenleg van legfeljebb 50%-os tulajdonrésze, legalább 1 belterületi ingatlanban. Ennek értelmében az 50%-os tulajdonrésszel rendelkezők még első lakásvásárlónak minősülhetnek az Otthon Start szempontjából.

Legalább 2 év TB jogviszonnyal kell rendelkezni

A lakás négyzetméterára legfeljebb 1,5 millió forint lehet

Lakás esetén a vételár maximuma 100 millió forint, önálló ház esetén 150 millió forint

A 3%os hitel banki hitelbírálathoz kötött, így a pénzintézetek elvárásai (jövedelem, munkaviszony) befolyásolhatják az elbírálást. Mivel a 3%os hitel a bankokon keresztül lesz elérhető, számolni kell azzal is, hogy bankonként eltérő lehet a bírálat, a szükséges munkabér vagy munkaviszony hossza miatt.

Ki számít első lakásvásárlónak?

Ez a kérdés sem olyan egyszerű, mint azt elsőre gondolnánk. A pontos definíciót még nem tette közzé a kormány, de a jelenlegi tájékoztatás alapján azok számíthatnak első lakásvásárlónak, akiknek nincs és korábban sem volt 50% feletti tulajdonuk lakóingatlanban. Ez megfelel például a CSOK Plusz vagy a 10% önerővel elérhető piaci hitelek feltételeinek is.

Viszont Gulyás Gergely bejelentése értelmében a tulajdonjoggal kapcsolatban tényleg elfogadható lesz, ha valakinek már volt/jelenleg van legfeljebb 50%-os tulajdonrésze, legalább 1 belterületi ingatlanban.

A kedvezményes lakáshitel további részletei

A kormány megemelte az Otthon Start Program keretében vásárolható családi házak értékhatárát 100 millióról 150 millió forintra, miközben lakások esetében megmaradt a 100 milliós limit. Ennek mentén az Otthon Start Program keretében:

a társasházi lakás esetén az ingatlan vételára maximum 100 millió forint,

míg a legfrissebb bejelentés szerint önálló lakóházak esetében ez az összeg már akár 150 millió forintig is terjedhet.

Ez különösen jó hír azoknak, akik vidéken vagy az agglomerációban keresnek családi házat. A 3 os hitel kamatának köszönhetően a havi törlesztőrészlet jóval alacsonyabb, mint a piaci kamatozású lakáshitelek esetén. Ez hosszú távon több millió forint megtakarítást jelenthet.

A módosítás hátterében széles körű szakmai egyeztetések állnak. A döntést ingatlanpiaci szakértőkkel, pénzintézeti képviselőkkel és fejlesztőkkel folytatott konzultációk előzték meg. Az értékhatár emelése elsősorban azoknak kedvez, akik első otthonukat agglomerációs, családi házas környezetben tervezik megvásárolni, illetve azoknak, akik az Otthon Start Programot a CSOK Plusszal kombinálnák. Panyi Miklós államtitkár korábban kijelentette, hogy a pénzintézetekkel is egyeztettek, amelyek biztosították a kormányzatot arról, hogy a program szeptember 1-jei indulására minden szükséges feltétellel rendelkezni fognak.

Otthon Start hitel: fontos az ingatlan mérete

Az Otthon Start hitel programba azok az ingatlanok férnek bele a programba, amelyeket az eladók hajlandóak 1,5 millió forint alatti négyzetméteráron értékesíteni. Ezek a feltételek a vidéki lakáspiacon a zenga.hu hirdetési számai alapján a legtöbb ingatlanra teljesülnek, a vármegyeszékhelyek mindegyikében 96 százalék felett van a másfél milliós négyzetméterár alatt kínált lakóingatlanok aránya, de Budapest kerületeinek többségében is széles a kínálat a támogatott hitelre alkalmas lakóingatlanokból. A legdrágább kerületeken kívül a legtöbb kerületben szép számmal vannak olyan ingatlanok, amelyek alkalmasak a kedvezményes hitel igénybevételére, és a kínálat legnagyobb része a kistelepüléseken is 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt marad.

Otthon Start hitel: mekkora önerő szükséges?

Az Otthon Start program egyik fontos újítása, hogy a hitel akár 10% önerővel is elérhető lehet. Ez főként fiatal első lakásvásárlók és energiahatékony ingatlant vásárlók esetében jöhet szóba. Ez azt jelenti, hogy a 100 millió forintos vételárú lakáshoz elég lehet 10 millió Ft önerő, a fennmaradó 90 millió forintot pedig fedezheti a támogatott Otthon Start hitel és/vagy egyéb konstrukciók is.

Kombinálható az Otthon Start hitel?

Igen! Az az Otthon Start program vagy, ahogy sokan emlegeti, 3 lakáshitel előnye, hogy más támogatásokkal is összekapcsolható, így komplex pénzügyi megoldásokra is lehetőség nyílik. Nézzük meg a lehetséges kombinációkat is az az Otthon Start program mellett.

Az Otthon Start programot kombinálatjuk a CSOK Plusz konstrukciójával, de



az Otthon Start hitel párosítható a Babaváró hitellel is.



De gondolkodhatunk abban is, hogy mind a három konstrukciót igénybe vesszük együttesen, hiszen a megfelelő jogosultság esetén az érdeklődők akár mindhárom támogatási formát is kombinálhatják

Bármelyik két konstrukciót kombináljuk, jelentősen megemelkedhet az összeg, amiből lakást vásárolhatunk. Persze itt már figyelni kell a kombinált hitelek feltételeire is. A CSOK Plusz és a Babaváró hitel esetében is páldául a gyermekvállalás egyik kiemelt pontja a feltételeknek.

Mi történik, ha az 50 milliós hitel nem elég?

Ha a kiszemelt lakás vételára meghaladja az Otthon Start keretében elérhető hitelösszeget, piaci lakáshitellel is kiegészíthető a konstrukció. A szakértők szerint a piaci kamatok mellett is elérhetőek egyedi, kedvező ajánlatok – akár 5,9%-os kamattal is, ha az igénylő jövedelme és hitelösszege ezt lehetővé teszi.

Otthon Start kalkulátor

A 50 millió hitel feltételei nemcsak kedvezőek, de kiszámíthatók is. Az érdeklődők számára a Pénzcentrum oldalán is elérhető az Otthon Start kalkulátor, amellyel gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető, hogy megfelelnek-e a 3 százalékos hitel feltételeinek, és mekkora összegre lehetnek jogosultak. Az Otthon Start kalkulátor abban is segít, hogy pontos képet kapjunk a törlesztőrészletekről, a szükséges önerőről, és a hitel teljes visszafizetési összegéről.

A kedvezményes lakáshitel kombinálható más támogatásokkal is, például a CSOK Plusz-szal, így azok, akik később gyermeket terveznek, még további előnyökhöz juthatnak. A program kiemelten kedvező lehet azoknak a fiataloknak, akik az ingatlanpiaci árak növekedése miatt eddig halogatták az első lakásvásárlást. Most a 50 milliós hitel feltételei mellett valós lehetőség nyílik számukra arra, hogy saját otthonhoz jussanak, kiszámítható, alacsony törlesztéssel.

Otthon Start lakáshitel

Az Otthon Start hitel egy új, rendkívül kedvező konstrukció, amelyet minden első lakást vásárlónak érdemes fontolóra vennie. A 3%-os fix kamat, a 50 millió Ft-os hitelkeret, a 10%-os önerő lehetősége és a széles körű jogosultság mind azt mutatják, hogy az Otthon Start lakáshitel igazi fordulatot hozhat a hazai lakáspiacon.

Ha első otthonod megvásárlását tervezed, érdemes már most felkészülni: ellenőrizd a jogosultságodat, számolj az Otthon Start kalkulátor segítségével és hasonlítsd össze az Otthon Start hitelt a többi lakástámogatással. A saját ingatlan már nemcsak álom lehet, a 3 hitel feltételei most sokkal elérhetőbbé tehetik ezt.