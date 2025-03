Revolut ügyfelek figyelem! Komoly bejelentés érkezett a virtuális banktól, erre kell figyelni

A Revolut három új biztonsági funkciót vezet be, hogy hatékonyabban védje ügyfeleit a telefonlopások és az adathalászat ellen. Az „Elveszett eszköz” lehetőséget ad a mobilbanki hozzáférés gyors zárolására, a „Második eszköz bejelentkezése” pedig azonnali figyelmeztetést küld, ha egy ismeretlen készülék próbál csatlakozni a fiókhoz. Emellett a „Tranzakciós korlátok” funkcióval a felhasználók előre meghatározhatják költési limitjeiket, amelyeket csak biometrikus azonosítással léphetnek túl.

A következő fontos újdonságokat közölte a Revolut az ügyfelekkel:

A Revolut kibővíti alkalmazáson belüli biztonsági központját, a Revolut Biztonságot, hogy segítse a lakossági ügyfeleket pénzeszközeik védelmében, például ha elveszítik telefonjukat vagy adathalász csalás áldozatává válnak

Három új funkciót fejlesztettek ki válaszul a telefonlopások növekedésére és az adathalászat által okozott folyamatos fenyegetésre, amely komoly problémát jelent a pénzügyi szektorban

Ezek az újítások a Revolut csalásmegelőzési befektetéseinek részeként valósulnak meg, melyek során az elmúlt évben olyan funkciókat vezettek be, mint az alkalmazáson belüli hívások, a Vagyonvédelem funkció és a mesterséges intelligencia alkalmazása a kártyás csalások észlelésére – és további fejlesztések is várhatók.

A Revolut, az európai bank, amelynek több mint 1,5 millió ügyfele van Magyarországon, ma bejelentette, hogy három új funkcióval bővíti alkalmazáson belüli biztonsági központját, a Revolut Biztonságot, hogy még hatékonyabban védje lakossági ügyfeleit a lopásoktól és csalásoktól.

Az új fejlesztések célja, hogy egy kis plusz lelki nyugalmat nyújtsanak az ügyfeleknek, biztosítva őket arról, hogy pénzük védett marad a folyamatosan változó digitális környezetben. A Revolut ezekkel az új funkciókkal reagál a nagyvárosokban egyre gyakoribb telefonlopásokra és az adathalász támadásokra.

Ezek a fenyegetések jelentős hatással vannak a pénzügyi szektorra, és éppen ezért a Revolut új biztonsági intézkedéseket vezet be az jogosulatlan csalások visszaszorítására. Az jogosulatlan csalás olyan esetekre vonatkozik, amikor egy tranzakciót egy külső személy hajt végre az ügyfél beleegyezése nélkül. Az új funkciók kifejezetten a telefonlopások és az adathalász támadások ellen nyújtanak védelmet:

Elveszett eszköz

Ha egy ügyfél elveszíti telefonját, vagy azt ellopják, kiemelten fontos a készülék, az adatok és a mobilbanki alkalmazáshoz való hozzáférés gyors biztosítása. Ezért a Revolut bevezeti azt a lehetőséget, hogy gyorsan intézkedjen, és korlátozza az ügyfél ellopott vagy elveszett eszközéhez való hozzáférést - ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a lopás vagy elvesztés után a pénzeszközök biztonságban legyene.

Az „Elveszett eszköz” segítségével a Revolut lakossági ügyfelei mostantól gyorsan bejelenthetik a telefonjuk elvesztését vagy ellopását a https://www.revolut.com/hu-HU/report-lost-device/ weboldalon keresztül bármilyen böngészőből, vagy akár egy barátjuk telefonjáról az alkalmazásba belépve. Mindkét módszer esetében a felhasználóknak igazolniuk kell személyazonosságukat, ki kell választaniuk a zárolni kívánt eszközt és kártyát, majd módosítaniuk kell a jelszavukat.

Második eszköz bejelentkezése

A kifinomult pszichológiai manipuláción alapuló támadások – más néven adathalászat – gyakran lehetővé teszik a csalók számára, hogy elegendő információt gyűjtsenek az ügyfelek pénzügyi számláihoz eléréséhez. Ennek megakadályozása érdekében a Revolut többfaktoros hitelesítést, többek között biometrikus ellenőrzést alkalmaz, hogy még nagyobb biztonságot nyújtson az ügyfelek számára.

A „Második eszköz bejelentkezése” értesítések azonnal tájékoztatják az ügyfeleket arról, ha egy másik eszközről próbálnak hozzáférni a fiókjához. Ha a felhasználó sikeresen teljesíti a biometrikus ellenőrzést, azonnal letilthatja a másik eszköz hozzáférését és módosíthatja jelszavát.

Tranzakciós korlátok

A következő hetekben bevezetésre kerülő „Tranzakciós korlátok” lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy korlátozásokat állítsanak be számlájukra, kártyás fizetéseikre és átutalásaikra, amelyek 24 óránként automatikusan visszaállnak. Ez a funkció hasznos lehet, ha meg akarják akadályozni, hogy a bűnözők gyorsan kiürítsék a számlán lévő összegeket abban a ritka esetben, ha mégis hozzáférnének a számlához. Ahhoz, hogy az ügyfelek túllépjék a saját maguk által meghatározott korlátokat, biometrikus biztonsági ellenőrzésre van szükség.

A „Tranzakciós korlátok”, valamint a Revolut 2024-ben bevezetett Vagyonvédelem funkciója további védelmet nyújtanak az ügyfelek számára, plusz kontrollt biztosítva pénzeszközeik felett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 616 989 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 141 676 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

„Ezeknek az új funkcióknak a bevezetésével még jobban meg tudjuk védeni ügyfeleink pénzét abban az esetben, ha kegyetlen bűnözők célpontjává válnak” - mondta Woody Malouf, Director - General Manager (Global Financial Crime) a Revolut-nál.

„A Revolut Biztonság legújabb fejlesztései további védelmi réteget biztosítanak a pénzeszközök megóvására, és illeszkednek az elmúlt évben bevezetett egyéb biztonsági újításokhoz is, például az alkalmazáson belüli hívásokhoz, amelyek az imposztorok elleni védelmet szolgálják, vagy a Vagyonvédelem funkcióhoz, amely biometrikus biztonsági ellenőrzést ad az alkalmazáshoz. Emellett mesterséges intelligenciát is integráltunk a kártyacsalások észlelésére. Mindezt az elmúlt évben vezettük be — és folyamatosan azon dolgozunk, hogy biztonsági intézkedéseinkkel mindig egy lépéssel a csalók előtt járjunk. Sok innováció van még hátra.”

Ez a három új funkció mind a Revolut Biztonság része, amely egyesíti a Revolut fejlett biztonsági megoldásait, hogy az ügyfelek nagyobb kontrollt kapjanak pénzük védelme felett.

A Revolut rendkívül komolyan veszi a csalásokat és az egész iparágra kiterjedő kockázatot, hogy az ügyfelek szervezett bűnözők célpontjává válnak. A vállalat jelentős összegeket befektetett pénzügyi bűnözés elleni csapatába, amely jelenleg a cég több mint 10 000 fős globális létszámának több mint egyharmadát teszi ki.

A Revolut folyamatosan fejleszti biztonsági megoldásait, valós idejű csalásészlelő rendszereket vezet be, és oktatási anyagokat biztosít az ügyfelek számára a lehetséges kockázatokról. A Revolut 2023-ban több mint 475 millió font (550 millió euró) értékű potenciális csalást akadályozott meg ügyfelei ellen, és folyamatosan dolgozik a védelmi rendszerek frissítésén, hogy egy lépéssel a csalók előtt maradjon.