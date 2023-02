Babaváró hitel 2023: mutatjuk, milyen feltételekkel jár a babaváró támogatás friss házasoknak!

A babaváró támogatás friss házasoknak 2023 évében is elérhető: a babaváró hitel egy kedvezményes hitel, amelyet mindenképpen célszerű kihasználniuk a gyermekvállalás előtt álló fiataloknak, hiszen ilyen kedvezményes szabad felhasználású kölcsönt a magyar banktörténet még nem látott. Járjunk utána, mik a babaváró hitel 2023 évi tudnivalói, mik a babaváró hitel feltételek, mit mond a babaváró hitel kalkulátor 2023 során: mennyi a babaváró hitel futamideje, mennyi a babaváró támogatás összege, a babaváró hitel hol érdemes felvenni, milyen bankok kínálnak babaváró támogatást (pl. OTP babaváró hitel) és milyen különbségekkel számolhatunk a babaváró hitel folyósítása kapcsán?

Cikkünkben a babaváró hitel 2023 évi tudnivalóit járjuk körül, olyan gyakori kérdéseket válaszolunk meg, mint: mi a babaváró támogatás friss házasoknak, mik a babaváró hitel feltételei 2023 évében, a babaváró hitel mennyi idő alatt kerül folyósításra és a babaváró hitel hány évre szól, azaz mennyi a babaváró hitel futamideje? Amellett, hogy megtudhatod, mennyi a babaváró támogatás összege és a hitel futamideje, azt is leírjuk, hogy a babaváró támogatás ki igényelheti, mennyi elvárt jövedelem kell hozzá, mennyi TB-jogviszony kell hozzá, és hogy mi történik, ha nem születik meg a gyermek, akire aláírtuk a szerződést. Nézzük, mik a babaváró támogatás feltételei, melyek azok az alapvető tudnivalók a babaváró hitel 2023 évi szabályai kapcsán, amelyeket mindenképpen célszerű ismernünk a babaváró hitel igénylése előtt!

2023-ban is igényelhető a babaváró támogatás fiatal házasoknak

2022 telén nagy dilemmák előtt álltak a friss házasok, házasodni készülő fiatalok, hiszen egészen az év végéig nem lehetett előre megjósolni, hogy a családtámogatások közül mely juttatásokat fogja a kormány megszüntetni, és melyekkel élhetnek továbbra is a családalapító fiatalok. Végül 2022. december 31-ével bezárólag megszűnt (néhány kivételes esettől eltekintve) az otthonfelújítási támogatás és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, azonban megmaradt a CSOK és a babaváró hitel, egyben a babaváró támogatás is, amelynek az igényelhetőségét 2 évvel, azaz 2024. december 31-ig hosszabbították meg. A családtámogatások tekintetében újdonság a 2023-tól bevezetett 30 év alatt gyermeket vállaló nők szja-mentessége is.

Babaváró hitel kalkulátor 2023

Habár a babaváró támogatás igénylése számos szempontból, banktól függetlenül hasonlóképpen történik, mindig akadnak egyedi, a hitelfelvételt befolyásoló tényezők. A Pénzcentrum Babaváró Hitel Kalkulátor segít a személyre szabott babaváró hitelajánlatok összehasonlításában, ugyanis minden, a babaváró hitel feltételek kapcsán releváns információt számításba vesz.

Mi a babaváró hitel lényege?

Na de térjünk vissza arra, hogy mi a babaváró támogatás, kinek jár és mire lehet elkölteni! A babaváró hitel, avagy a babaváró támogatás fiatal házasoknak egy olyan szabad felhasználású, kamattámogatott, részben vagy akár teljes egészében vissza nem térítendő kölcsön, amelyet az 5 éven belül gyermeket vállaló házasok igényelhetnek. A babaváró hitel feltételek közt nincs megszabva, hogy hány gyermeket kell a családnak vállalnia (a CSOK-kal ellentétben, ahol előre meg kell adni, hogy 1-, 2-, vagy 3-gyerekes juttatást igénylünk), azonban a babaváró támogatás is a 3 gyermek vállalására motiválja leginkább az igénylőket, mégpedig a következőképpen:

a 2. gyermek érkezésekor a fennálló tőketartozás 30%-a alakul át állami támogatássá, illetve, amennyiben egy 3. baba is érkezik a családba, az állam a fennálló tartozás 100%-át is átvállalhatja. Ha a gyermekek „megfelelő időben” születnek, akár a teljes babaváró hitel összegét vissza nem térítendő „babaváró támogatás” formájában megtarthatja a család, ugyanis a magzat 3 hónapos korától szüneteltethetik a törlesztést 3 évre. A babaváró hitel feltételeit, a támogatás felvételének, felhasználásának mikéntjét a következőkben részletesen elemezzük.

A babaváró hitel feltételei 2023 évében

Az egyik leggyakoribb, egyben legfontosabb kérdés, hogy a babaváró hitel ki igényelheti – ugyanis a kamattámogatott, állami kezességvállalással biztosított szabadfelhasználású hitel nem szociális juttatás, nem jár bárkinek alanyi jogon. A babaváró hitel feltételei 2023 évében változatlanul előírják, hogy az igénylők csak magyarországi lakcímmel rendelkező házasok lehetnek, a feleségnek 18-41 év közé kell esnie, és a házaspár egyik felének sem lehet köztartozása. Korábban az is feltétel volt, hogy mindkét fél részéről első házasságnak kell lennie, azonban ezt a szabályt módosították, így ez a feltétel már nem köti az igénylőket.

A házaspár legalább egyik tagjának rendelkeznie kell minimum 3 évnyi TB-jogviszonnyal, amibe közfoglalkoztatotti jogviszony maximum 1 évvel számítható be (erről igazolást is kell lekérnünk az OEP-től a babaváró hitel igényléséhez!), vagy igazolnia kell felsőoktatási tanulmányait (a felsőoktatási intézmény által kiadott hallgatói jogviszony fennállásának igazolása). Fontos, hogy a TB-jogviszonyban legfeljebb 30 napos megszakítás lehet, külföldi TB-jogviszony esetén a külföldi illetékes hatóság által kiadott eredeti igazolás (és annak a fordítása) szükséges. A 3 éves TB jogviszonyból a babaváró hitel igénylést megelőző 180 napnak mindenképpen magyar TB jogviszonyból kell származnia!

Mennyi a babaváró hitel összege?

A babaváró támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft (ennél kevesebbet is igényelhetünk, ha nincs szükségünk ennyi hitelre).

Mekkora a babaváró hitel kamata?

A babaváró hitel egy kamattámogatott hitel, amelyre, ha teljesítjük a megadott 5 éven belül a gyermekvállalás feltételét, az állami kamattámogatásnak köszönhetően kamatmentesség jár, a babaváró hitel teljes futamidejére – azaz a babaváró hitel kamata 0%.

Mikor jár a babaváró hitel kamatmentessége?

A babaváró hitel feltételei kapcsán érdemes tudnunk, hogy a legfeljebb 10.000.000 Ft értékű babaváró támogatás akkor jár az igénylőnek kamatmentesen (a kamatmentességhez nem tartozik hozzá az állami kezességvállalás díja), ha legalább 1 gyermek megszületik a szerződésben vállalt 5 éven belül. Ha ez a babaváró hitel feltétel teljesül, a babaváró támogatás futamideje alatt végig kamatmentes lesz a hitelünk, ellenben, ha nem tudjuk teljesíteni a szerződésben elvártakat, a babaváró hitel átalakul az 5 éves ÁKK átlaghozam x 1,3 + 4 százalékpontos szintjére.

Mekkora a babaváró hitel törlesztőrészlete?

A babaváró hitel törlesztőrészlete legfeljebb havi 50.000 Ft lehet. A babaváró hitel kalkulátor számításaival ez egy 20 éves futamidőre felvett, maximális összegű, azaz 10 millió forintos babaváró hitel esetében az állami garanciadíjjal együtt 46.000 Ft.

A babaváró hitel mennyi idő alatt kerül folyósításra?

A babaváró hitel igénylése – amennyiben a babaváró hitel feltételei 2023 évében az aktuális szabályoknak megfelelően teljesülnek – kimondottan gyors folyamat: a kérelem benyújtását követő 10 munkanapon belül elbírálják azt, ám bizonyos esetekben 10 munkanapos határidővel a benyújtott dokumentumok kiegészítését is kérheti (babaváró hitel hiánypótlás).

A babaváró hitel hány évre szól, mennyi a babaváró hitel futamideje?

A babaváró hitel futamideje legfeljebb 20 év, azonban ugyanúgy, mint a babaváró hitel maximális összege esetében, itt is kérhetjük a hitelt rövidebb futamidőre is, azonban, mivel ennyire kedvezőek a hitelfeltételek – pláne a jelenlegi jegybanki alapkamat mellett – érdemes kitolnunk a kedvezményes hitel futamidejét.

Mik a babaváró hitel rejtett költségei?

A kölcsönt felvevő házasoknak a babaváró hitel törlesztőrészlet mellett az állami kezességvállalási díjat is fizetniük kell, ami a fennálló kötelezettség összegének a 0,5%-a, egész pontosan havonta legfeljebb 4.167 Ft, ami a legfeljebb 46.000 Ft-os havi kezdeti törlesztőrészleten felül értendő. A bankok mindemellett egyedi mértékben felszámolhatnak az igénylők részére a kölcsön folyósításáért, a hitelkérelem elbírálásáért és egyéb szolgáltatásokért kisebb extra tételeket.

A babaváró hitel mire használható fel?

A babaváró hitel egy szabad felhasználású hitel, általában (bizonyos, ritkábban előforduló esetek kivételével) nem szükséges igazolnunk, hogy mire használjuk fel. A babaváró hitelt az esetek túlnyomó többségében bármire elkölthetjük (pl. lakásfelújítás, autóvásárlás), azonban érdemes szem előtt tartanunk, hogy ritkán jutunk ilyen jó hitelhez (csak egyszer igényelhetjük!), így törekedjünk a lehető legokosabb felhasználására. A fiatal házasok jelentős része egy meglévő, rosszabb feltételekkel kötött hitelszerződés kiváltására költi el, vagy önerőként használja fel ingatlanvásárláshoz.

Babaváró hitel ingatlan önerőnek hogyan használható?

Egy fontos, ám kevésbé közismert tudnivaló a babaváró hitel ingatlancélú felhasználása kapcsán, hogy amennyiben az ingatlanvásárlást megelőző 90 napon belül vettük fel a babaváró hitelt, legfeljebb 75%-ban (7.500.000 Ft értékben) lehet a babaváró hitel összegét önerőnek beszámítani. Ha letelt a 90 napos határidő, már akár 100%-ban felhasználható a babaváró hitel ingatlanvásárláshoz önerőnek.

Babaváró hitel mennyi jövedelem kell?

Szintén gyakori kérdés, hogy mennyi jövedelem kell a babaváró hitel igényléshez, ugyanis babaváró hitelt csak hitelképes ügyfelek kaphatnak (a KHR lista lekérdezésével a bankok ellenőrzik, hogy nem szerepelünk-e a „rossz adósok” listáján – régen BAR listának nevezték). A babaváró hitel törlesztőjénél, amíg a 12 hetes terhesség nincs igazolva, a bank óvatosságból 74.000 Ft-nak megfelelő törlesztőrészletként kezeli a babaváró hitel havi összegét, ugyanis, ha a gyermek nem születik meg 5 éven belül, 20 éves futamidő esetén a kamatmentesség eltörlésével ennyire emelkedik meg a babaváró hitel havi törlesztőrészlete.

Tehát: a 74.000 Ft-os törlesztőrészletet el kell bírnia a babaváró hitel igénylőinek összevont jövedelme, emellett a bankok alapvetően elvárnak az ügyfelektől egy minimális jövedelmi szintet is (legalább 100-150.000 Ft), ami alatt nem szívesen folyósítanak. Ha egy kicsit utánaszámolunk annak, hogy a babaváró hitelhez mennyi jövedelem kell, láthatjuk, hogy kb. 200-220.000 Ft-os (összevont) nettó jövedelemre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy ilyen hitelt kaphassunk, hiszen a család megélhetésére, egyéb költségeire is gondolni kell.

Elő lehet törleszteni a babaváró hitelt?

Igen, a babaváró hitel díjmentesen előtörleszthető. Abban az esetben, ha a gyermekvállalási kötelezettséget nem teljesítő pár legalább 50%-ban előtörleszti 5 éven belül a babaváró hiteltartozását, a már előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást is vissza kell fizetni, egyösszegben, a hitelintézeten keresztül.

Hogyan igazoljuk a gyermek születését?

A fennálló hiteltartozás 30%-os vagy 100%-os elengedéséhez a gyermek születését követő 60 napon belül be kell mutatni a hitelintézetnek a baba anyakönyvi kivonatát, adóigazolványát, lakcímkártyáját.

Hogyan lehet szüneteltetni a babaváró hitel törlesztését?

A babaváró hitel törlesztését fel lehet függeszteni (legfeljebb 3 évre, ikreknél 3+2 évre) a magzat 12 hetes korától, ami mindenképpen nagy anyagi segítség a családnak, ráadásul a babaváró moratórium alatt, mivel a babaváró hitel kamatmentes, nem szaporodnak fel a többletköltségek sem, ám érdemes tudnunk, hogy ebben az esetben a hitel szüneteltetésének idejével meghosszabbodik a babaváró hitel futamideje.

Babaváró hitel mi történik ha nem születik gyerek?

Bizonyos esetekben előfordul, hogy a házaspárnak nem sikerül gyermeket vállalnia – amennyiben az újszülött nem érkezik meg a családba szülés vagy örökbefogadás útján, az igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül vissza kell fizetni (ennek az összege a 20 évre felvett, 10 milliós babaváró hitel esetén kb. 6 millió Ft), a hitelkamat pedig az 5 éves ÁKK átlaghozam x 1,3 + 4 százalékpontos szintre emelkedik.

Mi történik, ha a pár elválik, vagy ha az egyik fél meghal?

Válás esetén a babaváró hitel normál piaci kamatozású hitellé változik, ám, ha a gyermekvállalási kötelezettség sem teljesül, akkor a normál piaci hitelen felül a kamattámogatást is vissza kell fizetni. Ha a hitelfelvevő a babaváró hitel folyósításától számítva 5 éven belül újra megházasodik, újra élhet a kamatmentességgel, feltéve, ha teljesíti a szerződésben vállaltakat (időben megszületik a gyermek, nem költözik el a pár Magyarországról).

Amennyiben az egyik szülő életét veszti a házasságuk megléte alatt, a babaváró hitel folyósításától számított 5 éven belül, a gyermekvállalási kötelezettség teljesítésétől függetlenül nem szűnik meg a kamattámogatás. A babaváró támogatás összege elveszíthető, ha mindkét igénylő megszünteti a magyarországi lakcímét, vagy ha a kiskorú érintett kikerül mindkét szülő neveléséből.

Babaváró hitel hol érdemes, milyen banknál célszerű felvenni?

A babavaro tamogatas esetében is érdemes szétnéznünk a bankok között, hiszen bizonyos esetekben a különböző hitelintézeteknek lehetnek egyedi elvárásai leendő adósaikkal szemben, illetve eltérőek lehetnek a babaváró hitel ügyintézési költségei is. A bankok a babaváró hiteles ügyfelek megszerzéséért versengve extra jóváírást is ígérhetnek (tipikusan 130-180.000 Ft a 10 millión felül, amit az igénylő ajándékba kap).

További fontos bankválasztási szempont, hogy bizonyos hitelintézetek elvárhatják a babaváró hitel szerződés megkötése során, hogy a kamattámogatott hitelért cserébe hozzájuk érkeztessük a jövedelmünket (vagyis nem mindegy, hogy a babaváró hitel OTP, Erste, vagy például MKB banki forrásból származik-e, hiszen választott bankunkhoz igen hosszútávra fogunk elköteleződni).