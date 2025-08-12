A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett.
Hamarosan új bank jelenhet meg Magyarországon: annak érdekes, aki ilyen szolgáltatást venne igénybe
Megjelent a Magyar Közlönyben a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. működési kereteit szabályozó jogszabály, amely kedvezményes hitelprogramokat biztosít a turisztikai szektor szereplőinek.
Az éjjel kihirdetett jogszabály létrehozza az új állami bankot, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (KTH Zrt.), amely Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter korábbi bejelentése szerint az idegenforgalom további fejlődését hivatott elősegíteni. Mint arról ma reggel beszámoltunk, egy másik fontos rendeletet is hoztak az éjjel, amely az Otthon Start szabályrendszerét érinti.
A tervek szerint ősztől indulnak az első turisztikai hitelprogramok, amelyekre a Tourinform irodák hálózatán keresztül lehet majd jelentkezni. A kedvezményes hiteleket elsősorban szálláshely-szolgáltatással, vendéglátó üzlet üzemeltetéssel és turisztikai attrakció üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások vehetik igénybe.
A jogszabály szerint a hitelek többek között ingatlanfejlesztésre és -bővítésre, eszközfejlesztésre, fenntarthatósági fejlesztésekre, munkaerőproblémák kezelésére, készletfenntartásra, értékesítés javítására és digitalizáció elősegítésére fordíthatók.
A forintalapú hitelek futamideje maximum 5 év lehet, éves kamatuk pedig 3%. A felvehető összegek három kategóriába sorolhatók: a KTH Start Hitelprogramok esetében 10 millió forint, a KTH Midi Hitelprogramok esetében 25 millió forint, míg a KTH Plusz Hitelprogramok esetében 100 millió forint a felső határ.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A hitelekhez állami kezességvállalás is kapcsolódik, amelynek díja évi 2,0% lesz a KTH Zrt. számára.
