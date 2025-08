Nesze neked Otthon Start: nem egyedülálló lehetőség a 3%-os lakáshitel, itt még jobbak is a kamatok

A 3 százalékos kamatú Otthon Start Programot egyedülálló lehetőségként emlegetik, miközben számos európai országban hasonló vagy még kedvezőbb feltételekkel érhetők el piaci lakáshitelek állami beavatkozás nélkül is.

Az Európai Unió tagállamainak jelentős részében - különösen az eurózóna országaiban - az Otthon Starthoz hasonló vagy akár alacsonyabb kamatszintű lakáshitelek érhetők el, gyakran magasabb jövedelmek és versenyképesebb ingatlanárak mellett - írja a Népszava.

Portugáliában jelenleg 3,06 százalék az átlagos lakáshitel-kamat, de találhatók 3 százalék alatti ajánlatok is. Spanyolországban - amely a Covid óta az egyik legdinamikusabb fejlődést mutatja Európában - 2,9 százalékos átlagkamattal kínálnak lakáshiteleket. Az euró bevezetésére készülő Bulgáriában pedig mindössze 2,48 százalékos kamattal érhető el a legkedvezőbb lakáshitel-konstrukció.

Más európai országokban sem számítanak különlegesnek a 3 százalék körüli kamatok. Belgiumban 3,19 százalék, Ausztriában 3,42 százalék (csökkenő tendenciával), Franciaországban 3,11 százalék az átlagos lakáshitel-kamatszint. Írországban 3,55 százalékos, Szlovéniában 3,03 százalékos átlagkamattal számolhatnak a hitelfelvevők. Németországban a legkedvezőbb piaci konstrukció 3,2 százalékos, míg Hollandiában 2,68 százalékos kamattal érhető el.

A lap szerint a helyzet magyar szempontból különösen aggasztó, mivel az állam jelenleg 5,8-7,3 százalék közötti kamatszinten jut forrásokhoz a pénzpiacon. A 3 százalékos kamattal nyújtott hitelek - amelyek akár többedik lakásvásárlásra vagy befektetési célra is igénybe vehetők - jelentős terheket rónak a jövő adófizetőire. Érdemes megjegyezni, hogy Magyarországnak már most is a legmagasabbak a GDP-arányos kamatfizetési terhei az EU-ban, ami a rendkívül drága államadósság-finanszírozás következménye.