Így használhatod ki maximálisan az új csodahitelt: ezzel az okos módszerrel csak nyerhetsz

Társadalmi egyeztetése bocsátották azt a jogszabálytervezetet, amelynek elsődleges célja az Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a Falusi CSOK és a Babaváró hitel összehangolása annak érdekében, hogy az érdeklődők maximálisan ki tudják használni együttesen is az egyes támogatási formákat. Nem csak az ingatlanár felső határát változtatnák meg a CSOK Plusznál.

Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a jogszabálytervezetet, amely a Babaváró hitel, a CSOK Plusz és a Falusi CSOK egyes előírásait módosítaná, pontosítaná. A változtatások elsődleges célja, hogy a meglévő otthonteremtési lehetőségeket minél könnyebben össze lehessen kombinálni az új Otthon Start hitellel - írja a Bankmonitor.

De lássuk mi is változik.

Babaváró hitel

Ha a házaspárnak megszületik a Babaváró futamideje alatt az első, vagy a második gyermeke, akkor a törlesztési kötelezettség 3 éves szüneteltetése kérhető. Ehhez kapcsolatban a kérelmet a születés, vagy az örökbefogadást követően 1 éven belül kell benyújtani.

A mostani módosítás ezt a szabályt két pontban módosítaná:

Lehetnek olyanok, akik a tervezet hatálybalépésekor azért nem éltek a szüneteltetéssel, mert kicsúsztak az 1 évből. Ők a módosítás hatálybalépését követő 60 napon belül beadhatják a szüneteltetésre vonatkozó kérelmüket.

Elképzelhető, hogy a második baba érkezésekor még tart az első gyermekérkezésekor elindított 3 éves szüneteltetés. Ebben a helyzetben a szülők az első törlesztési szüneteltetés lejártát követő 1 éven belül kérhetik a második babájuk miatti újabb moratóriumot. (Így ténylegesen egymás után történik meg a két hároméves szüneteltetés.)

Ezen két változásnak nincs köze az Otthon Starthoz, ettől függetlenül komoly segítség lehet azoknak, akik valami miatt kicsúsztak a Babavárónál a törlesztés szüneteltetésének határidejéből.

Falusi CSOK

Lehetnek olyan családok, ahol úgy vennék fel a Falusi CSOK-ot, hogy egyes gyermekekre már igénybe vettek más lakástámogatást (például a korábban érvényben lévő normál CSOK-ot). Ebben a helyzetben az Falusi CSOK összegét csökkenteni kell a már korábban felvett CSOK összegével, vagy a Falusi CSOK összegének meghatározásakor nem lehet figyelembe venni azon gyermekeket, akikre a család már korábban igénybe vett támogatást. Ezen szigorításokat, speciális számításokat eddig sem kellett alkalmazni akkor, ha a család CSOK Pluszt vett fel a gyermekei után. A jövőben pedig az Otthon Start Program is kivételt fog képezni. Ez érthető is, hiszen ezen támogatás nem is kötődik kifejezetten a gyermekekhez.

Ha eltérő pénzintézetnél venné fel valaki a Falusi CSOK-ot és más lakástámogatást (itt nevesíti a tervezet az Otthon Start hitelt is), akkor együtt kell működnie a bankoknak egymással. Illetve el kell fogadniuk a másik támogatás kapcsán a másik hitelintézethez benyújtott számlákat is.

Ha ugyanazon banknál venné fel a különböző támogatásokat a család ugyanarra a célra, akkor a kérelmeket egyszerre kell benyújtani a bank részére. Itt a tervezetben az eddig meglévő támogatások mellé bekerült az Otthon Start hitel is.

A Falusi CSOK mellé igényelhető évi 3 százalékos kamatozású támogatott hitel (ennek maximális összege két gyermek esetén 10, míg három gyermek esetén 15 millió forint) nem igényelhető CSOK Plusszal együtt. Az új tervezet alapján azonban ez a szigorítás nem érvényes az Otthon Start Programra, azaz azt fel lehet majd venni akár a Falusi CSOK mellé járó támogatott kölcsönnel együtt is.

CSOK Plusz

A CSOK Pluszt lakásvásárlásra, építésre, bővítésre és vásárlással egy időben megvalósított bővítésre lehet felvenni jelenleg. A tervezet szerint a célok közé bekerülhetne az Otthon Start hitel részbeni, vagy teljes előtörlesztése is. (Vagyis a CSOK Pluszból lehetne visszafizetni az Otthon Start hitelt új lakáscél megvalósítása nélkül.)

Jó tudni: Mindkét támogatott hitel kamata fixen évi 3%. Az Ezen kiváltási, előtörlesztési célnak akkor lehet értelme, ha valaki több gyermeket szeretne. Így ugyanis a CSOK Pluszhoz kapcsolódó 10 millió forintos tartozáselengedést is ki tudná használni, ami a futamidő alatt születendő második babától jár.

Ezen támogatásoknál is nevesítik azt, hogy mi a helyzet akkor, ha ugyanazon pénzintézetnél ugyanarra a célra szeretne az ember többféle támogatást felvenni. Ebben a helyzetben itt is ugyanakkor kell a kérelmeket elnyújtani, a listába az Otthon Start hitel is felkerült.

Módosítják CSOK Plusz esetében az első közös lakás definícióját. Az igényléskor, illetve az azt megelőző 10 évben nem rendelkezhettek ugyanabban az ingatlanban tulajdonjoggal. Megjelentek azonban itt is az Otthon Startnál már megismert kivételek.

Nem minősül meglévő tulajdonnak:

Ha van ingatlanjuk, de annak értéke nem haladja meg a 15 millió forintot.

Ha elbontották az ingatlant.

Ha haszonélvezettel terhelten szerezték az ingatlant és a haszonélvező bent lakik.

Ha egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban van 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányaduk.

Fontos: Egészen összehangolták a CSOK Plusz és az Otthon Start Program keretében az első lakásszerzés definícióját.

Emellett a vételárkorlátokhoz is hozzányúltak CSOK Plusz esetében. A tervezet erről az alábbiakat tartalmazza:

Első közös lakás esetén a vételár, építési költség nem haladhatja meg többlakásos épületben lévő lakás esetén a 100 millió forintot, míg egylakásos épületben lévő lakóház esetén a 150 millió forintot.

Nem első lakás esetén a vételár, bekerülési költség felső határa egységesen 150 millió forint.

Fontos: A Bankmonitor szakértőinek véleménye szerint az első lakás definíciójával és az árkorlátok módosításával ténylegesen a maximális támogatási összegek kihasználásával össze lehet kombinálni a CSOK Pluszt és az Otthon Start hitelt.

A hasznos alapterület kifejezést a CSOK Plusz rendeletben simán alapterületre cserélik. Így a minimális négyzetméterelvárást is simán az épület alapterületének kell teljesítenie. Alapelv szerint a hasznos alapterület az épület 1,9 métert elérő belmagassággal rendelkező része. Vagyis a sima alapterület jó eséllyel nagyobb lesz/lehet a haszons alapterületnél. Így könnyebben teljesíthetők a CSOK Plusznál az eddigi alapterületre vonatkozó elvárások.

Ez a lépés is összhangban van az Otthon Start Programnál láthatóakkal. Hiszen ott is a négyzetméterárra vonatkozó feltételt a sima alapterület alapján kell teljesíteni. A változások a tervek szerint az Otthon Start Program indulásakor, azaz szeptember elsején lépnek hatályba.